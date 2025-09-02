Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamdi Akın kimdir?

Hamdi Akın kimdir?
Hamdi Akın, son dönemde kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri haline geldi. Türk iş insanı, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Asbaşkanıdır.

Hamdi Akın, Türk iş insanı ve mühendistir. Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Akın, iş dünyasının dışında sosyal sorumluluk projelerine de önemli katkılar sağlamıştır. Peki, Hamdi Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, tüm ayrıntılar...

HAMDİ AKIN KİMDİR?

17 Ağustos 1954 yılında, Hasan ve Hikmet Akın'ın üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Liseyi Ankara Yenimahalle'de Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu.

Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Hamdi Akın'ın iki kız ve bir erkek çocuğu vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 8987 sicil numaralı üyesidir. 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe’nin asbaşkanı olarak görev almıştır. Aynı zamanda 8-9 Haziran 2024 tarihli seçimli olağan kongresinde Ali Koç’un listesinde asbaşkan adayı olarak yer aldı.

İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başladı. Ardından inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen’i kurdu.

Forbes Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı ''Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi'' listesinde 1,7 Milyar Dolarlık serveti ile 17. sıradadır.

