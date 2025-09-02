Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı "Aile" dizisi finalinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizideki bir sahnesini paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan ismi gündeme geldi. İşte, merak edilenler...

KIVANÇ TATLITUĞ’UN DUBLÖRÜ MEHMET TAN KİMDİR?

Mehmet Tan, Türkiye’de dublörlük sektöründe uzun yıllardır çalışan bir isim olarak tanınıyor. Kişisel sosyal medya hesabından dublörlük yaptığı anları da sıklıkla paylaşıyor. Son olarak “Aile” dizisinde Tatlıtuğ’un yerine geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşması gündem oldu.

Tan, Instagram ve TikTok gibi platformlarda set arkası görüntülerle dikkat çekerken bu paylaşımların ardından yapım şirketi Ay Yapım tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.

Tan, açıklamasında, “Yıllardır Türkiye’de dublörlük yapıyorum, sayısız sahne, risk, sakatlık… Amacım kimseyi kötü göstermek değildi, sadece emeğimin görünmesini istedim” diyerek mesleğin zorluklarına vurgu yaptı.

KIVANÇ TATLITUĞ MEHMET TAN OLAYI NE?

Mehmet Tan, “Aile” dizisindeki bir yangın sahnesinin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştıktan sonra yapım şirketi Ay Yapım tarafından işten çıkarıldı. Tan, paylaşımının amacının emeğini göstermek olduğunu, kimseyi kötülemek istemediğini belirtti.

Tan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Yıllardır Türkiye’de dublörlük yapıyorum, sayısız sahne, risk, sakatlık…

Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım video gündem oldu ve bu süreçten sonra çalıştığım şirket artık benimle çalışmak istemediğini söyledi.

Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi, özellikle Kıvanç tatlıtuğ'u... Bu tamamen benim hikâyem ve emeğimin görünmesiyle ilgiliydi.

Uzun süre bu işin içinde oldum; sahnelerimi, düşmelerimi ve emeklerimi paylaştım.

Artık dublörlük yapmak istemiyorum." ifadelerine yer verdi.