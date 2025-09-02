’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı

Yakışıklılığı kadar oyunculuk yeteneğiyle de televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Show TV’deki ‘Aile’ dizisiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı yapım, yayınlandığı dönemde reytinglerde zirveye oturmuş ve seyircinin büyük beğenisini kazanmıştı. Fakat dizideki bir sahnede Tatlıtuğ’un dublör kullandığının ortaya çıkması, sosyal medyayı karıştırdı. Pek çok kullanıcı, böyle kolay bir sahnede bile dublör kullanması nedeniyle ünlü oyuncuya eleştiri yağdırdı.

ELEŞTİRİ YAĞDI: ATEŞ YAKMAYA BİLE DUBLÖR KULLANIYORLAR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Kıvanç Tatlıtuğ’a yönelik tepkiler arttı. Kullanıcılar, “Sahneyi dublör çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” , “O kadar rahatlarına düşkünler ki asla kendilerini yormuyorlar. Ateş yakmaya bile dublör kullanıyorlar, bölüm başı milyonlar kullanıyorlar” gibi yorumlarda bulundu.

MEHMET TAN’IN İŞİNE SON VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından, Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü üstlenen Mehmet Tan’ın işine son verildiği ortaya çıktı.

Tan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Birçok sahne çektim, birçok yerden atladım, birçok sahneyi güzelleştirdim belki de. Yeri geldi sakatlandım ve bu sakatlığımın üstüne Türkiye üçüncüsü oldum. Biz dublörlerin güzel bir kazancı zaten yok. Hepimiz bir oyuncu olabilme hayaliyle bu işe başvuruyoruz. Ben de artık dublörlük yapmak istemiyorum. Bir gün olur da böyle bir şansım olursa kendi dublörlüğümü yapmak istiyorum.”