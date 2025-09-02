Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı

’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı
Kıvanç Tatlıtuğ, Aile Dizisi, Dublör, İşten Çıkarılma, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başına milyonlar kazandığı ‘Aile’ dizisinde bazı sahnelerde dublör kullandığı ortaya çıktı. Bu sahnelerden birini sosyal medyada paylaşan dublör Mehmet Tan, paylaşımının ardından işinden oldu.

Yakışıklılığı kadar oyunculuk yeteneğiyle de televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Show TV’deki ‘Aile’ dizisiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı yapım, yayınlandığı dönemde reytinglerde zirveye oturmuş ve seyircinin büyük beğenisini kazanmıştı. Fakat dizideki bir sahnede Tatlıtuğ’un dublör kullandığının ortaya çıkması, sosyal medyayı karıştırdı. Pek çok kullanıcı, böyle kolay bir sahnede bile dublör kullanması nedeniyle ünlü oyuncuya eleştiri yağdırdı.

’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı - 1. Resim

ELEŞTİRİ YAĞDI: ATEŞ YAKMAYA BİLE DUBLÖR KULLANIYORLAR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Kıvanç Tatlıtuğ’a yönelik tepkiler arttı. Kullanıcılar, “Sahneyi dublör çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” , “O kadar rahatlarına düşkünler ki asla kendilerini yormuyorlar. Ateş yakmaya bile dublör kullanıyorlar, bölüm başı milyonlar kullanıyorlar” gibi yorumlarda bulundu.

’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı - 2. Resim

MEHMET TAN’IN İŞİNE SON VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından, Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü üstlenen Mehmet Tan’ın işine son verildiği ortaya çıktı.

’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı - 3. Resim

Tan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Birçok sahne çektim, birçok yerden atladım, birçok sahneyi güzelleştirdim belki de. Yeri geldi sakatlandım ve bu sakatlığımın üstüne Türkiye üçüncüsü oldum. Biz dublörlerin güzel bir kazancı zaten yok. Hepimiz bir oyuncu olabilme hayaliyle bu işe başvuruyoruz. Ben de artık dublörlük yapmak istemiyorum. Bir gün olur da böyle bir şansım olursa kendi dublörlüğümü yapmak istiyorum.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldıFilenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? Maç tarihi ve yayın bilgileri netleşti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burcu Binici canlı yayında bayıldı! Cnbc-e ekranlarında korkutan anlar - MagazinBurcu Binici canlı yayında bayıldı!MasterChef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı - MagazinElenen isim belli oldu: Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladıTuğçe Kandemir'in zor anları! Sahneye çıkarken yere kapaklandı - MagazinÜnlü şarkıcı sahnede kaza geçirdi!Aylık geliri çok konuşulmuştu! CZN Burak yeni arabasıyla gündem oldu: Fiyatı dudak uçuklattı  - MagazinYeni arabasıyla gündemde: Fiyatı dudak uçuklattı Bergüzar Korel'den korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor'' diyerek duyurdu - MagazinÜnlü oyuncudan korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor''Ülkeler ünlü çiftin düğünü için adeta yarışa girdi! Yeni Zelanda'nın teklifi olay oldu - MagazinÜnlü çiftin düğünü için yarışa girdiler: Teklifleri olay oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...