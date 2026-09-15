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Spor

UEFA ev sahiplerini duyurdu: Dev finallerin oynanacağı statlar belli oldu

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UEFA ev sahiplerini duyurdu: Dev finallerin oynanacağı statlar belli oldu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Yürütme Kurulu toplantısının ardından 2027, 2028 ve 2029 yıllarında oynanacak finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları açıkladı. İstanbul ve Ankara için 2029 Avrupa Ligi finali ve 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için başvuru yapılmıştı.

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UEFA Yürütme Kurulu, bugün Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı. Toplantı sonrası 2027, 2028 ve 2029 yıllarındaki finallere ev sahipliği yapılacak şehir ve stadyumlar duyuruldu.

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UEFA'nın final organizasyonlarına ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi
2028: Allianz Arena, Münih
2029: Camp Nou, Barselona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
2028: Parc Olimpiyat Lyonnais, Lyon-Decines
2029: Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff

UEFA Avrupa Ligi
2028: Ulusal Arena, Bükreş
2029: Sırbistan Ulusal Stadyumu, Belgrad

UEFA Konferans Ligi
2028: Juventus Stadyumu, Torino
2029: Puskas Arena, Budapeşte

UEFA Süper Kupası
2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 defa şampiyon oldu.
Başlık ResmiParis Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 defa şampiyon oldu.

TÜRKİYE 2 FİNALE ADAYDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) daha önce yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara için başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, Ankara 19 Mayıs Stadyumu için 2029 Avrupa Ligi finali, RAMS Park'ın ise 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline aday olduğu belirtilmişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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