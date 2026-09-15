İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı GDZ Elektrik Dağıtım tarafından duyuruldu. Paylaşılam çalışma programına göre İzmir'in birçok ilçesinde şebeke bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde kesintiler birkaç saat sürerken, bazı noktalarda elektrik kesintisinin gün boyunca devam etmesi planlanıyor. Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama ilçelerinde uzun süreli kesintiler bekleniyor.

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül programında Ödemiş başta olmak üzere Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama, Buca, Konak, Seferihisar, Gaziemir, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Tire, Balçova, Güzelbahçe, Aliağa, Kınık, Selçuk, Çiğli ve Karabağlar için çalışmalar yürütüleceği bildirildi. İşte Gediz Elektrik planlı kesinti listesi...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17 EYLÜL

İzmir’de 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin bitiş saatleri ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösterecek. Gediz Elektrik programına göre bazı bölgelerde elektrikler öğle saatlerinde yeniden verilirken, uzun süreli çalışmalarda enerjinin 17.00, 18.00 ve 19.00’a kadar gelmesi planlanıyor.

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

GDZ ELEKTRİK ÖDEMİŞ, ÖDEMİŞ, KİRAZ, URLA, ÇEŞME, BAYINDIR, BERGAMA PLANLI KESİNTİ LİSTESİ

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3816733

Samurlu (24/18. Sk., Dere Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812579

Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812580

Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812632

Elifli (Bağlar Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812633

Elifli (Bağlar Sk., Beylik Kümesi Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812635

Elifli

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812662

Tokatbaşı (Eğitim Sk., Kantar Sk., Serçe Sk., Tokatbaşı Köyü İç Yolu)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812664

Tokatbaşı (Eğitim Sk., Güney Sk., Kantar Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812668

Tokatbaşı (Eğitim Sk., Tokatbaşı Köyü İç Yolu, Yüksel Topal Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815224

Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812622

Yalnızdam (Yalnızdam Köyü İç Yolu)

Planlandı

16.09.2026

10:05 - 17:05

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812625

Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu), Yalnızdam

Planlandı

16.09.2026

10:10 - 17:10

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812629

Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu)

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3814989

Dağıstan

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3816856

Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3815096

Germiyan

Planlandı

16.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3815099

Germiyan

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816774

Çiftlik (121. Sk., 122. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816780

16 Eylül (3053. Sk., 3054. Sk., 3057. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816786

Ilıca (5123. Sk., 5131. Sk., 5133. Sk., 5145. Sk.)

Planlandı

17.09.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816831

Ardıç (5422/1. Sk., 5423. Sk., 5430. Sk., 5431. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3815119

Mordoğan

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3816723

Mordoğan

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814955

Bostanlı (1671. Sk., 1771. Sk., 1774. Sk., Cengiz Kocatoros Sk.)

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814962

Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3816930

Halilbeyli

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3817078

Çambel

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3814989

Dündarlı, Poyracık (Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814977

Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Düzova Küme Evleri), Çanakçı (Çanakçı Küme Evleri), Çömlekçi (Çömlekçi Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814984

Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Düzova Küme Evleri), Çömlekçi (Gözlübaba Küme Evleri), Suludere (Suludere Merkez Sk.)

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814988

Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816788

Yeşildere (Kazallı Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu)

Planlandı

17.09.2026

10:10 - 18:10

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816795

Yeşildere (Kabaklı Küme Evleri)

Planlandı

17.09.2026

10:45 - 18:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816801

Çatak (Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Veliler Küme Evleri)

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816804

Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (Altınoluk Köyü Yolu, PINARLAR), Bahçearası (Bahçeli Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Zangallar Küme Evleri), Cevizli (Alimler Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bal Yakası Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, Cevizli Köyü, Cevizli Küme Evleri, DOĞANCI, Doğancılar Yolu, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri), Doğancılar (Ayvazcılar Küme Evleri, Değirmenaltı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu, Gürgen Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Kurudere Küme Evleri), İğdeli (Araplar Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Dibektaşı Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR, Osmanlar Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Kibar (Kibar Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR), Ören (Denizli Ödemiş Yolu, Kavalcılar Küme Evleri, Küçük İbrahimler Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Ören Küme Evleri, Örenköy Yolu), Sarıkaya (Değirmenyanı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Sarıkaya Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815228

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3817051

75.⁠ ⁠Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Süzbeyli (5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., Foça Yolu), Tuzçullu (3001. Cd., 3002. Cd., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815003

Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815008

Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Seyrekli, Üç Eylül (Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815011

Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

14:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815058

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Alabaş Küme Evleri, Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen, Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevki, Koca Orman Mevkii, Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri)

Planlandı

20.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815240

Çamyayla, Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)

Planlandı

17.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816470

Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816474

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816476

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816480

İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri), Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Yeniköy (Yeniköy Kahveleri Küme Evleri)

Planlandı

17.09.2026

07:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816482

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen, Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3815059

Payamlı (5040. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5048. Sk., 5054. Sk., 5070. Sk., 5072. Sk., 5074. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5083. Sk., 5085. Sk., 5087. Sk., 5089. Sk., 5105. Sk., 5109. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5117. Sk., 5137. Sk., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Menderes Cd., Yaşar Doğu Cd.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3816787

Bengiler (6213. Sk., 6215. Sk., 6222. Sk., 6224. Sk., 6224/1. Sk., 6226. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6232. Sk., 6234. Sk., 6236. Sk., 6240. Sk., 6242. Sk., 6244. Sk., Ürkmez Cd., Vatan Cd.), Cumhuriyet (5151. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5165. Sk., 5166. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5169. Sk., 5170. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5211/2. Sk., 5211/3. Sk., 5211/4. Sk., 5211/5. Sk., 5211/6. Sk., 5212. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5227. Sk., 5228. Sk., 5228/1. Sk., 5228/3. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242. Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246. Sk., 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5258. Sk., 5260. Sk., 5262. Sk., 5264. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270. Sk., 5272. Sk., 5276. Sk., 5279. Sk., 5281. Sk., 5283. Sk., 5286. Sk., 5287. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294. Sk., 5295. Sk., 5297. Sk., 5299. Sk., 5301. Sk., 5303. Sk., 5305. Sk., 5312. Sk., 5356. Sk., 5364. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5373. Sk., 5375. Sk., 5376. Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5385. Sk., 5388. Sk., 5393. Sk., 5397. Sk., 5398. Sk., 5399. Sk., 5400. Sk., 5401. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., 5417. Sk., 5418. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5423. Sk., 5425. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.), Payamlı (5001. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5045. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5071. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5079. Sk., 5081. Sk., 5083. Sk., 5091. Sk., 5093. Sk., 5095. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., 6244. Sk., Barış Cd., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Karacaoğlan Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Menderes Cd., Mimar Sinan Cd., Muhtar Süleyman Kara Cd., S. Hasan Demirel Cd., Şehit F. İbrahim Öztürk Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Cd., Şehit Hava Üsteğmen Hasan Demirel Cd.)

Planlandı

17.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3816928

Akarca (1033. Sk., 1043. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1053/1. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1512. Sk., Akarca Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3816861

14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3815024

4 Eylül (Arif Kesercioğlu Sk., Barış Sk., Burak Bey Cd., Doğan Cd., Fatih Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Hasan Polatkan Cd., Mehmet Gürer Cd., Oruç Reis Cd., Sabunhane Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Şen Sk., Yağhane Cd., Yunus Emre Cd.), Cumhuriyet (Fatih Cd., Ful Park Sk., Ful Sk., İstasyon Cd., Nişancı Paşa Cd., Samim Üzer Cd., Ziya Gökalp Cd.), Dumlupınar (1. Harlak Sk., 2. Harlak Sk., 2. Yavançeşme Sk., 2. Yavukoğlu Sk., Bahar Sk., Dibek Meydanı Sk., Dik Sk., Gürler Sk., Harlak Meydanı, Karadut Sk., Şanizade Cd., Üzümcü Gç. Sk., Yavançeşme Sk.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Behçet Kadı Sk., Buhar Sk., Çam Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Dicle Sk., Duru Sk., Duygu Sk., Efe Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Halim Ertürk Cd., Hurşit Seni Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., İmam Hatip Cd., İstasyon Cd., Levent Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Melisa Sk., Millet Cd., Mimar Sinan Cd., Mimoza Sk., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saim Falakalı Cd., Samim Üzer Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Sevinç Sk., Tevfik Helvacıoğlu Sk., Turgut Özal Blv., Türker Sk., Ulus Cd., Vakıf Sk., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), Hürriyet (İnan Cd., İstasyon Cd., Zafer Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Doğan Cd., Hilal Sk., Kesikbaş Sk., Manolya Sk., Mustafa Kemal Cd., Nil Sk., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Sema Sk., Şen Sk., Turgut Özal Blv., Ufuk Sk., Ülkü Cd., Yunus Emre Cd.), Ketenci (1. Alamadan Sk., 1. Dere Sk., 2. Alamadan Sk., 2. Kızlarçeşme Sk., 2. Tekin Sk., 3. Kızlar Çeşme Sk., Alamadan Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Hamzaağa Sk., Hekim Sk., Kavaklaraltı Sk., Kısakuyu Sk., Kızlarçeşme Sk., Leylak Sk., Sabunhane Cd., Şanizade Cd., Şehit İsa Yüksel Cd., Tekin Çıkmazı Sk., Yeniceköy Sk.), Turan (1. Dere Sk., 1. Selvili Mescit Sk., Çukurküp Sk.)

Planlandı

16.09.2026

14:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3815058

Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu

Planlandı

17.09.2026

07:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3816482

Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815094

Barbaros (7021/2. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815096

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

16.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815099

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815109

Özbek (6115. Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:40 - 16:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815115

Altıntaş (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mavice Sk.), Torasan (622. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:20 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815121

Altıntaş (Mavice Sk.), Torasan (621. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Pınardere Sk.), Yaka (Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Erdoğan Ker Cd., Tan Sk., Yeşilmişik Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3816885

Çamlıçay (4160. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5229. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3012. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3032. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3275. Sk., 3277. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3285. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3293. Sk., 3298. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv., Pakize Hanım Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (4065. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4119. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., 4129. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3809851

Kozağaç (211/1. Sk., 211/2. Sk., 217/2. Sk., 217/3. Sk., 220. Sk., 220/1. Sk., 220/2. Sk., 220/3. Sk., 220/5. Sk., 220/6. Sk., 222/2. Sk., 222/3. Sk., 222/4. Sk., 240. Sk., 240/1. Sk., 240/5. Sk., 248/1. Sk., 249. Sk., 273. Sk., 273/1. Sk., 273/2. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 276/1. Sk., 277. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., 282/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3813106

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3813116

29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816911

Alsancak (Ali Çetinkaya Blv., Atatürk Cd., Can Yücel Sk., Cumhuriyet Blv., İrfan Boyuer Sk., Profesör Doktor Nusret H. Fişek Cd.), Kültür (Ali Çetinkaya Blv.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816914

Alsancak (1435. Sk., 1445. Sk., 1446. Sk., 1447. Sk., Ali Çetinkaya Blv., Cumhuriyet Blv.), Kültür (Ali Çetinkaya Blv., Plevne Blv.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816916

Alsancak (1446. Sk., Can Yücel Sk., Cumbalı Sk., Cumhuriyet Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816809

Bahçelerarası (Denizaltı Sk., İskele Sk., Körfez Sk., Liman Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Tan Sk., Tümay Sk., Yıldız Sk.)

Planlandı

17.09.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816814

Bahçelerarası (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk., Yıldız Sk.), İnciraltı (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3815081

Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi



GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816796

Atıfbey (1. Sk., 11/3. Sk., 11/4. Sk., 11/5. Sk., 11/6. Sk., 11/7. Sk., 2. Sk., 2/3. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 6/1 sk., 6/2 sk., 63. Sk., 64. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., Akçay Cd., Çiçek Sitesi İçi Yolu, Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Etiler Cd., Feridun Pözüt Cd., Kemal Reis Cd., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.), Dokuz Eylül (303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 308/1. Sk., 308/2. Sk., 309. Sk., 311/1. Sk., 312. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 316/1. Sk., 316/2. Sk., 316/3. Sk., 316/4. Sk., 317. Sk., 317/1. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 319/2. Sk., 319/3. Sk., 319/4. Sk., 319/5. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk., 692. Sk., 694. Sk., Akçay Cd., Bülbül Sk., Gül Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk., Havacılar Cd., Önder Cd., Orhan Gazi Cd., Ulaştırma Cd., Zambak Sk.)

Planlandı

17.09.2026

13:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816797

Atıfbey (1. Sk., 11/3. Sk., 11/4. Sk., 11/5. Sk., 11/6. Sk., 11/7. Sk., 2. Sk., 2/3. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 6/1 sk., 6/2 sk., 63. Sk., 64. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., Akçay Cd., Çiçek Sitesi İçi Yolu, Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Etiler Cd., Feridun Pözüt Cd., Kemal Reis Cd., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.), Dokuz Eylül (303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 308/1. Sk., 308/2. Sk., 309. Sk., 311/1. Sk., 312. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 316/1. Sk., 316/2. Sk., 316/3. Sk., 316/4. Sk., 317. Sk., 317/1. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 319/2. Sk., 319/3. Sk., 319/4. Sk., 319/5. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk., 692. Sk., 694. Sk., Akçay Cd., Bülbül Sk., Gül Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk., Havacılar Cd., Önder Cd., Orhan Gazi Cd., Ulaştırma Cd., Zambak Sk.)

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816857

Dokuz Eylül (322. Sk., 323. Sk., 323/1. Sk., 325. Sk., 325/1. Sk., 325/2. Sk., 327. Sk., 327/1. Sk., 329. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 351. Sk., Betontaş Yolu Sk., Ulaştırma Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3815005

Kahramandere (Ali İhsan Gedik Cd.), Siteler (408. Sk., 460. Sk., 833. Sk., Abdullah Baydar Cd.)

Planlandı

16.09.2026

13:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3815018

Mustafa Kemal Paşa (2101. Sk., 2103. Sk., 2131. Sk., 2133. Sk., 2139. Sk., 2147. Sk., 2151. Sk., 2155. Sk., 2161. Sk., 2165. Sk., 2188. Sk., 2190. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

17.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3816828

Tırazlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., Çamlık Sk., Fırıncı Sk., Gökgedik Sk., Kahya Sk., Kekik Sk., Kutlu Aktaş Cd., Menekşe Sk., Mestan Sk., Radar Cd., Sağlık Sk., Şirin Sk.), Uzundere (3968. Sk., 3968/10. Sk., 3968/11. Sk., 3968/12. Sk., 3968/14. Sk., 3968/15. Sk., 3968/2. Sk., 3968/3. Sk., 3968/4. Sk., 3968/5. Sk., 3968/6. Sk., 3968/7. Sk., 3968/8. Sk.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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