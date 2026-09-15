İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül! GDZ Elektrik Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama planlı kesinti listesi
İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı GDZ Elektrik Dağıtım tarafından duyuruldu. Paylaşılam çalışma programına göre İzmir'in birçok ilçesinde şebeke bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde kesintiler birkaç saat sürerken, bazı noktalarda elektrik kesintisinin gün boyunca devam etmesi planlanıyor. Ödemiş, Ödemiş, Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama ilçelerinde uzun süreli kesintiler bekleniyor.
İzmir elektrik kesintisi 16-17 Eylül programında Ödemiş başta olmak üzere Kiraz, Urla, Çeşme, Bayındır, Bergama, Buca, Konak, Seferihisar, Gaziemir, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Tire, Balçova, Güzelbahçe, Aliağa, Kınık, Selçuk, Çiğli ve Karabağlar için çalışmalar yürütüleceği bildirildi. İşte Gediz Elektrik planlı kesinti listesi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17 EYLÜL
İzmir’de 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin bitiş saatleri ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösterecek. Gediz Elektrik programına göre bazı bölgelerde elektrikler öğle saatlerinde yeniden verilirken, uzun süreli çalışmalarda enerjinin 17.00, 18.00 ve 19.00’a kadar gelmesi planlanıyor.
GDZ ELEKTRİK ÖDEMİŞ, ÖDEMİŞ, KİRAZ, URLA, ÇEŞME, BAYINDIR, BERGAMA PLANLI KESİNTİ LİSTESİ
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3816733
Samurlu (24/18. Sk., Dere Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812579
Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812580
Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
15.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812632
Elifli (Bağlar Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
15.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812633
Elifli (Bağlar Sk., Beylik Kümesi Sk.)
Planlandı
15.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812635
Elifli
Planlandı
16.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812662
Tokatbaşı (Eğitim Sk., Kantar Sk., Serçe Sk., Tokatbaşı Köyü İç Yolu)
Planlandı
16.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812664
Tokatbaşı (Eğitim Sk., Güney Sk., Kantar Sk.)
Planlandı
16.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812668
Tokatbaşı (Eğitim Sk., Tokatbaşı Köyü İç Yolu, Yüksel Topal Sk.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3815224
Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812622
Yalnızdam (Yalnızdam Köyü İç Yolu)
Planlandı
16.09.2026
10:05 - 17:05
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812625
Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu), Yalnızdam
Planlandı
16.09.2026
10:10 - 17:10
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812629
Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu)
Planlandı
17.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3814989
Dağıstan
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3816856
Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3815096
Germiyan
Planlandı
16.09.2026
16:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3815099
Germiyan
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816774
Çiftlik (121. Sk., 122. Sk.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816780
16 Eylül (3053. Sk., 3054. Sk., 3057. Sk.)
Planlandı
17.09.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816786
Ilıca (5123. Sk., 5131. Sk., 5133. Sk., 5145. Sk.)
Planlandı
17.09.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3816831
Ardıç (5422/1. Sk., 5423. Sk., 5430. Sk., 5431. Sk.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3815119
Mordoğan
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3816723
Mordoğan
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814955
Bostanlı (1671. Sk., 1771. Sk., 1774. Sk., Cengiz Kocatoros Sk.)
Planlandı
17.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814962
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
11:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3816930
Halilbeyli
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3817078
Çambel
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3814989
Dündarlı, Poyracık (Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:15 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814977
Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Düzova Küme Evleri), Çanakçı (Çanakçı Küme Evleri), Çömlekçi (Çömlekçi Küme Evleri)
Planlandı
16.09.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814984
Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Düzova Küme Evleri), Çömlekçi (Gözlübaba Küme Evleri), Suludere (Suludere Merkez Sk.)
Planlandı
16.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814988
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)
Planlandı
17.09.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816788
Yeşildere (Kazallı Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu)
Planlandı
17.09.2026
10:10 - 18:10
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816795
Yeşildere (Kabaklı Küme Evleri)
Planlandı
17.09.2026
10:45 - 18:45
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816801
Çatak (Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Veliler Küme Evleri)
Planlandı
17.09.2026
09:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3816804
Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (Altınoluk Köyü Yolu, PINARLAR), Bahçearası (Bahçeli Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Zangallar Küme Evleri), Cevizli (Alimler Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bal Yakası Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, Cevizli Köyü, Cevizli Küme Evleri, DOĞANCI, Doğancılar Yolu, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri), Doğancılar (Ayvazcılar Küme Evleri, Değirmenaltı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu, Gürgen Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Kurudere Küme Evleri), İğdeli (Araplar Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Dibektaşı Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR, Osmanlar Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Kibar (Kibar Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR), Ören (Denizli Ödemiş Yolu, Kavalcılar Küme Evleri, Küçük İbrahimler Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Ören Küme Evleri, Örenköy Yolu), Sarıkaya (Değirmenyanı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Sarıkaya Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815228
Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3817051
75. Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Süzbeyli (5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., Foça Yolu), Tuzçullu (3001. Cd., 3002. Cd., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815003
Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri)
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815008
Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Seyrekli, Üç Eylül (Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri)
Planlandı
16.09.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815011
Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)
Planlandı
16.09.2026
14:00 - 19:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815058
Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Alabaş Küme Evleri, Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen, Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevki, Koca Orman Mevkii, Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri)
Planlandı
20.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815240
Çamyayla, Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)
Planlandı
17.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816470
Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816474
Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)
Planlandı
17.09.2026
09:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816476
Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816480
İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri), Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Yeniköy (Yeniköy Kahveleri Küme Evleri)
Planlandı
17.09.2026
07:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3816482
Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen, Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3815059
Payamlı (5040. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5048. Sk., 5054. Sk., 5070. Sk., 5072. Sk., 5074. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5083. Sk., 5085. Sk., 5087. Sk., 5089. Sk., 5105. Sk., 5109. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5117. Sk., 5137. Sk., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Menderes Cd., Yaşar Doğu Cd.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3816787
Bengiler (6213. Sk., 6215. Sk., 6222. Sk., 6224. Sk., 6224/1. Sk., 6226. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6232. Sk., 6234. Sk., 6236. Sk., 6240. Sk., 6242. Sk., 6244. Sk., Ürkmez Cd., Vatan Cd.), Cumhuriyet (5151. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5165. Sk., 5166. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5169. Sk., 5170. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5211/2. Sk., 5211/3. Sk., 5211/4. Sk., 5211/5. Sk., 5211/6. Sk., 5212. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5227. Sk., 5228. Sk., 5228/1. Sk., 5228/3. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242. Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246. Sk., 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5258. Sk., 5260. Sk., 5262. Sk., 5264. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270. Sk., 5272. Sk., 5276. Sk., 5279. Sk., 5281. Sk., 5283. Sk., 5286. Sk., 5287. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294. Sk., 5295. Sk., 5297. Sk., 5299. Sk., 5301. Sk., 5303. Sk., 5305. Sk., 5312. Sk., 5356. Sk., 5364. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5373. Sk., 5375. Sk., 5376. Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5385. Sk., 5388. Sk., 5393. Sk., 5397. Sk., 5398. Sk., 5399. Sk., 5400. Sk., 5401. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., 5417. Sk., 5418. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5423. Sk., 5425. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.), Payamlı (5001. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5045. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5071. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5079. Sk., 5081. Sk., 5083. Sk., 5091. Sk., 5093. Sk., 5095. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., 6244. Sk., Barış Cd., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Karacaoğlan Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Menderes Cd., Mimar Sinan Cd., Muhtar Süleyman Kara Cd., S. Hasan Demirel Cd., Şehit F. İbrahim Öztürk Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Cd., Şehit Hava Üsteğmen Hasan Demirel Cd.)
Planlandı
17.09.2026
09:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3816928
Akarca (1033. Sk., 1043. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1053/1. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1512. Sk., Akarca Cd.)
SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3816861
14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3815024
4 Eylül (Arif Kesercioğlu Sk., Barış Sk., Burak Bey Cd., Doğan Cd., Fatih Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Hasan Polatkan Cd., Mehmet Gürer Cd., Oruç Reis Cd., Sabunhane Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Şen Sk., Yağhane Cd., Yunus Emre Cd.), Cumhuriyet (Fatih Cd., Ful Park Sk., Ful Sk., İstasyon Cd., Nişancı Paşa Cd., Samim Üzer Cd., Ziya Gökalp Cd.), Dumlupınar (1. Harlak Sk., 2. Harlak Sk., 2. Yavançeşme Sk., 2. Yavukoğlu Sk., Bahar Sk., Dibek Meydanı Sk., Dik Sk., Gürler Sk., Harlak Meydanı, Karadut Sk., Şanizade Cd., Üzümcü Gç. Sk., Yavançeşme Sk.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Behçet Kadı Sk., Buhar Sk., Çam Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Dicle Sk., Duru Sk., Duygu Sk., Efe Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Halim Ertürk Cd., Hurşit Seni Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., İmam Hatip Cd., İstasyon Cd., Levent Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Melisa Sk., Millet Cd., Mimar Sinan Cd., Mimoza Sk., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saim Falakalı Cd., Samim Üzer Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Sevinç Sk., Tevfik Helvacıoğlu Sk., Turgut Özal Blv., Türker Sk., Ulus Cd., Vakıf Sk., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), Hürriyet (İnan Cd., İstasyon Cd., Zafer Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Doğan Cd., Hilal Sk., Kesikbaş Sk., Manolya Sk., Mustafa Kemal Cd., Nil Sk., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Sema Sk., Şen Sk., Turgut Özal Blv., Ufuk Sk., Ülkü Cd., Yunus Emre Cd.), Ketenci (1. Alamadan Sk., 1. Dere Sk., 2. Alamadan Sk., 2. Kızlarçeşme Sk., 2. Tekin Sk., 3. Kızlar Çeşme Sk., Alamadan Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Hamzaağa Sk., Hekim Sk., Kavaklaraltı Sk., Kısakuyu Sk., Kızlarçeşme Sk., Leylak Sk., Sabunhane Cd., Şanizade Cd., Şehit İsa Yüksel Cd., Tekin Çıkmazı Sk., Yeniceköy Sk.), Turan (1. Dere Sk., 1. Selvili Mescit Sk., Çukurküp Sk.)
Planlandı
16.09.2026
14:00 - 19:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3815058
Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu
Planlandı
17.09.2026
07:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3816482
Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815094
Barbaros (7021/2. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.)
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815096
Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Planlandı
16.09.2026
16:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815099
Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Planlandı
16.09.2026
09:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815109
Özbek (6115. Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.)
Planlandı
16.09.2026
09:40 - 16:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815115
Altıntaş (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mavice Sk.), Torasan (622. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.)
Planlandı
16.09.2026
09:20 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815121
Altıntaş (Mavice Sk.), Torasan (621. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Pınardere Sk.), Yaka (Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Erdoğan Ker Cd., Tan Sk., Yeşilmişik Sk.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3816885
Çamlıçay (4160. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5229. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3012. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3032. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3275. Sk., 3277. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3285. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3293. Sk., 3298. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv., Pakize Hanım Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (4065. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4119. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., 4129. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:30 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3809851
Kozağaç (211/1. Sk., 211/2. Sk., 217/2. Sk., 217/3. Sk., 220. Sk., 220/1. Sk., 220/2. Sk., 220/3. Sk., 220/5. Sk., 220/6. Sk., 222/2. Sk., 222/3. Sk., 222/4. Sk., 240. Sk., 240/1. Sk., 240/5. Sk., 248/1. Sk., 249. Sk., 273. Sk., 273/1. Sk., 273/2. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 276/1. Sk., 277. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., 282/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3813106
29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3813116
29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816911
Alsancak (Ali Çetinkaya Blv., Atatürk Cd., Can Yücel Sk., Cumhuriyet Blv., İrfan Boyuer Sk., Profesör Doktor Nusret H. Fişek Cd.), Kültür (Ali Çetinkaya Blv.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816914
Alsancak (1435. Sk., 1445. Sk., 1446. Sk., 1447. Sk., Ali Çetinkaya Blv., Cumhuriyet Blv.), Kültür (Ali Çetinkaya Blv., Plevne Blv.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3816916
Alsancak (1446. Sk., Can Yücel Sk., Cumbalı Sk., Cumhuriyet Blv.)
BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816809
Bahçelerarası (Denizaltı Sk., İskele Sk., Körfez Sk., Liman Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Tan Sk., Tümay Sk., Yıldız Sk.)
Planlandı
17.09.2026
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3816814
Bahçelerarası (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk., Yıldız Sk.), İnciraltı (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3815081
Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.)
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 09:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816796
Atıfbey (1. Sk., 11/3. Sk., 11/4. Sk., 11/5. Sk., 11/6. Sk., 11/7. Sk., 2. Sk., 2/3. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 6/1 sk., 6/2 sk., 63. Sk., 64. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., Akçay Cd., Çiçek Sitesi İçi Yolu, Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Etiler Cd., Feridun Pözüt Cd., Kemal Reis Cd., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.), Dokuz Eylül (303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 308/1. Sk., 308/2. Sk., 309. Sk., 311/1. Sk., 312. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 316/1. Sk., 316/2. Sk., 316/3. Sk., 316/4. Sk., 317. Sk., 317/1. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 319/2. Sk., 319/3. Sk., 319/4. Sk., 319/5. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk., 692. Sk., 694. Sk., Akçay Cd., Bülbül Sk., Gül Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk., Havacılar Cd., Önder Cd., Orhan Gazi Cd., Ulaştırma Cd., Zambak Sk.)
Planlandı
17.09.2026
13:00 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816797
Atıfbey (1. Sk., 11/3. Sk., 11/4. Sk., 11/5. Sk., 11/6. Sk., 11/7. Sk., 2. Sk., 2/3. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 6/1 sk., 6/2 sk., 63. Sk., 64. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., Akçay Cd., Çiçek Sitesi İçi Yolu, Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Etiler Cd., Feridun Pözüt Cd., Kemal Reis Cd., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.), Dokuz Eylül (303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 308/1. Sk., 308/2. Sk., 309. Sk., 311/1. Sk., 312. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 316/1. Sk., 316/2. Sk., 316/3. Sk., 316/4. Sk., 317. Sk., 317/1. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 319/2. Sk., 319/3. Sk., 319/4. Sk., 319/5. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk., 692. Sk., 694. Sk., Akçay Cd., Bülbül Sk., Gül Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk., Havacılar Cd., Önder Cd., Orhan Gazi Cd., Ulaştırma Cd., Zambak Sk.)
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3816857
Dokuz Eylül (322. Sk., 323. Sk., 323/1. Sk., 325. Sk., 325/1. Sk., 325/2. Sk., 327. Sk., 327/1. Sk., 329. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 351. Sk., Betontaş Yolu Sk., Ulaştırma Cd.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3815005
Kahramandere (Ali İhsan Gedik Cd.), Siteler (408. Sk., 460. Sk., 833. Sk., Abdullah Baydar Cd.)
Planlandı
16.09.2026
13:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3815018
Mustafa Kemal Paşa (2101. Sk., 2103. Sk., 2131. Sk., 2133. Sk., 2139. Sk., 2147. Sk., 2151. Sk., 2155. Sk., 2161. Sk., 2165. Sk., 2188. Sk., 2190. Sk.)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3816828
Tırazlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., Çamlık Sk., Fırıncı Sk., Gökgedik Sk., Kahya Sk., Kekik Sk., Kutlu Aktaş Cd., Menekşe Sk., Mestan Sk., Radar Cd., Sağlık Sk., Şirin Sk.), Uzundere (3968. Sk., 3968/10. Sk., 3968/11. Sk., 3968/12. Sk., 3968/14. Sk., 3968/15. Sk., 3968/2. Sk., 3968/3. Sk., 3968/4. Sk., 3968/5. Sk., 3968/6. Sk., 3968/7. Sk., 3968/8. Sk.)