Kocaeli elektrik kesintisi 15-16-17 Eylül SEDAŞ (Kandıra, Darıca, İzmit, Gölcük, Kartepe, Gebze, Körfez) planlı kesinti
Kocaeli elektrik kesintisi 15-16-17 Eylül SEDAŞ planlı kesinti programı duyuruldu. Kesintiler bazı bölgelerde kısa süreli olurken bazı mahallelerde gün boyunca devam edecek. Kandıra, Darıca, İzmit, Gölcük, Kartepe, Gebze, Körfez ilçelerinde meydana gelecek elektrik kesintisi saatleri ise vatandaşların gündeminde.
Kocaeli elektrik kesintisi 15-16-17 Eylül programı SEDAŞ tarafından duyuruldu. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintilerini araştırmaya başladı. SEDAŞ'ın planlı çalışma programında Kandıra, Darıca, İzmit, Gölcük, Kartepe, Gebze, Körfez ilçeleri yer aldı.
KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16-17 EYLÜL SEDAŞ
Kocaeli elektrik kesintisi 15-16-17 Eylül programına göre Kandıra, Darıca, İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde çeşitli çalışmalar nedeniyle kesintiler yapılacak. Gölcük'te Karaköprü, Atatürk ve Topçular çevresinde yine sabah başlayıp akşam saatlerine kadar sürebilecek planlı çalışmalar bulunuyor. Gebze'de ise İstasyon, Gaziler ve İnönü bölgelerinin bazı noktalarında farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak.
KANDIRA, DARICA, İZMİT, GÖLCÜK, KARTEPE, GEBZE, KÖRFEZ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Kocaeli'nin Kandıra, Darıca, İzmit, Gölcük, Kartepe, Gebze ve Körfez ilçelerinde 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin planlanan bitiş saatleri bölgeye göre değişirken, çalışmaların büyük bölümünün 17.00'ye kadar tamamlanması bekleniyor.
SEDAŞ PLANLI KESİNTİ 15-16-17 EYLÜL
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|KOCAELİ
|İZMİT
|KARADENİZLİLER, YENİ
|BUSE, BUSE SK., D-130 YAN YOL CD, GAZİ ADALI SK.
|15.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|CAMİDÜZÜ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK
|CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER
|17.09.2026
|13:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE
|ARSLANBEY KARTEPE, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER
|17.09.2026
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE
|7 HAZİRAN CD., ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BEŞEVLER CD., ECRIN, ECRİN SK., GÜLAGACI, GÜLAĞACI SK., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK SK., KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MEHMET AKİF ERSOY CD., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK.
|16.09.2026
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE
|ACIBADEM SK., AÇELYA, AĞIT SK., AHULAR, AHULAR SK., ALTUG, ANDIZ SK., ARALYA SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BESEVLER, BEŞEVLER CD., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇARKIFELEK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., ÇEPNİ CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DİŞBUDAK SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DUTLU, ERENGÜL SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., FATİH CD., GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., GÜRLÜK SK., HARDAL, HARDAL SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KISMET SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MANDALİNA SK., MESE, MEŞE SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., REZENE SK., SERVET, SERVET SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., UFUK SİTESİ YOLU SK, VAKİT SK., ZERDALI, ZERDALİ SK.
|16.09.2026
|13:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BAYRAKTAR, KETENCILER, KETENCİLER
|AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, HARA, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYTİN SK.
|15.09.2026
|13:00
|16:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, MAŞUKİYE
|ATLAS SK., BAYINDIR SK., BERRAK SK., BÖĞÜRTLEN SK., DERBENT FATİH CD., FUNDALIK SK., GELISIM, GÜLSÜN SK., KIRMIZI GONCA SK., MUAZZAM SK., SAHRA SK., YEŞİLVADİ SK.
|15.09.2026
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BABALI
|571., 587, AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AVNİ AKRAN CD, AYKUT SK., BESTE, BESTE SK., CAN SK., CESUR SK., ÇELİK SK., DEMİR SK., DIKILI, DİKİLİ CD., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., MUSTAFA ÖZMEN CD., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., ŞENOL SK., TAYFUN SK.
|15.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ŞİRİNYALI
|ESKİŞEHİR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD.
|16.09.2026
|09:30
|17:30
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKÇAKOCA, HACIHIZIR, VELIAHMET, VELİAHMET
|AKİF TERZİOĞLU SK., ALACA MESCIT, ALACA MESCİT SK., ALEMDAR, ALEMDAR CD., ÇAMLIK, GÜMÜSLÜ BAYIRI SK., GÜMÜŞLÜ BAYIRI SK., HACI HASAN ÇEŞME SK., HACI HÜRREM YOKUŞU, HACI HÜRREM YOKUŞU SK., HACI KASIM, HACI KASIM SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., NARLIK YOKUŞU SK., SAKLI SK., ZEYTİNLİBAHÇE SK.
|17.09.2026
|09:00
|14:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|BÖGÜRGEN, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT
|AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SISLI TEPELER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKII
|17.09.2026
|09:00
|10:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|BÖGÜRGEN, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT
|AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SISLI TEPELER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKII
|17.09.2026
|16:30
|17:30
|KOCAELİ
|İZMİT
|ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, GEREDELI, GEREDELİ, SÜVERLER, TAHTALI
|BALKANCILAR MEVKII, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DAVULCULAR MEVKII, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|17.09.2026
|09:00
|17:30
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, CEBECI, ÇAMKONAK
|571., 587, ACAR SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKIN, AKIN SK., ARZU SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATMACA SK., AVNİ AKRAN CD, AYÇA SK., AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BARIŞ SK., BEGONYA SK, BEGONYA SK., BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., CAN SK., CANAN SK., CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CUMHURİYET CD, ÇAM SK., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇÖRTÜK, DAMLAR YANI SK., DEMET, DEMET SK., DENİZ SK, DENİZ SK., DERYA SK, DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOĞAN SK, DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELİF SK., EMEL SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., FATİH SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., HALIS, HALİS SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAĞI SK., KANARYA SK., KANPARA SK., KARADENİZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN CD., KIRCAALI, KIŞLA YOLU, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, LALE SK., LALELİ SK., LEVENT SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERMER SK., MERVE SK, MERVE SK., MEŞE SK, MEŞE SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PAPATYA SK., PEHLİVAN SK., REYHAN, REYHAN SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEYMEN SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., Uavtede Yok, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK.
|16.09.2026
|13:00
|17:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BOLU, ÇALKÖY, ORHAN
|AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY DOĞA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇİFTLİK SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAR SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜZ, GÜZ SK., HANEDAN, HASIR, HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HAZAR, HUDUT, HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KARACA, KARADENİZ SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KIR SK., KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MEŞE SK., ORMAN. SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SEYREK, SEYREK CD., ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK.
|16.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ
|POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER
|16.09.2026
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN
|12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., ABANT YOLU, AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATATÜRK CD., ATLAMA YANI SK., AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BESTE SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT, BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE SK., CEBECI İNCE, CEBECI MENEKSE, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR, DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EFE, EKŞİ SK., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FAHRI, FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ, GÖKDAĞ SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., GÜRKAN, GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., HARMAN SK., HÜRRİYET SK., ILAYDA, IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN GENÇ, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇ SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, LIDER, LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MERT, MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MÜHÜR, NEHİR, NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR, ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAHİL SK., SAKARYA, SAKARYA SK., SARP SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEN, SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT, SEYİT SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., UFUK, UFUK SK., UGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YONCA SK., YÜKSEL SK.
|16.09.2026
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI
|708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., ALKAN SK., ATMACA SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DENIZ, DIK, DİK SK., EKİN SK., ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., MERKEZ, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAHIN, SIMAL, ŞAHİN SK., ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER
|17.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DARICA
|CAMI, CAMİ
|ASIR, ASIR SK., ATALAY, ATALAY SK., ATASOY SK., AVCI SK., BERRİN SK., BIÇER, BİÇER SK., BURHAN, BURHAN SK., CEZMI, CEZMİ SK., DORUK, DORUK SK., FERRUH SK., GÜLZADE, GÜLZADE SK., GÜRDAN, GÜRDAN SK., KIYAM SK., MUHLİS SK., MUHTEREM, NESİL SK., NEZAKET SK., SAFİGÜL SK., SEÇIL, SEÇİL SK., TUZLA CD., ZAMBAKLI YOL, ZAMBAKLI YOL SK.
|15.09.2026
|08:30
|11:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|İSTASYON
|1426/1. SK., 1456. SK.
|15.09.2026
|09:00
|14:30
|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI
|ÇAVDAR SK., IŞIL SK., İSTASYON CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KURTULUŞ, KURTULUŞ SK., OKYAR, OKYAR SK., SAFINUR
|15.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI
|ALİ ARICAN CD., BAHÇE, BAHÇE SK., BIRCAN, BİRCAN, BİRCAN SK., CAN SK., EŞREF SK., FETİH SK., ISTASYON, KAVALA CD., LAVANTA SK., MECIT, MELIS, MELİS SK., NİLGÜN, NİLGÜN SK., ONAR SK., ORKİDE SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖZBAY SK., SATIGÜL SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SEYRAN SK., SOKULLU CD., SÜMBÜL SK., TOPÇU SK., YAKUT SK., ZÜMRÜT SK.
|15.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|GAZİLER, İNÖNÜ
|1795/1. SK., 1795/2. SK., 1796. SK., 1989. SK., 1992/1. SK.
|15.09.2026
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|İSTASYON
|1426/1. SK., 1456. SK.
|15.09.2026
|09:00
|14:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|İSTASYON
|1448. SK.
|15.09.2026
|13:00
|16:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, İSTASYON
|1459., 1459. SK., 1460. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465., 1465. SK., 1466., 1466. SK., 1474/1. SK., 1475. SK., BİRLİK CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., İSTASYON CD., POLATKAN CD.
|16.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, İSTASYON
|1460. SK., 1461. SK., 1467. SK., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1478., 1478. SK., 1479., 1479. SK., 1480. SK., BİRLİK CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., POLATKAN, POLATKAN CD.
|16.09.2026
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|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, CUMAKÖY, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, YALI, YENI, YENİ, YENİKENT, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU
|ABİD SK., ACI ÇEŞME SK., AHENK SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKARCA SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAÇ SK., AKTAŞ SK., AKTOP, AKTOP SK., AKTUĞ SK., ALI ARICAN, ALI SAKIR, ALIYE, ALİ ARICAN, ALİ ARICAN CD., ALİ ŞAKİR SK., ALİBABA SK., ALİYE SK., ALSANCAK SK., ALTUN SK., ALTÜRK, ALÜFE, ANKA SK., ARALIK, ARALIK SK., ARSLAN, ARSLAN SK., ARZU SK., ASALET SK., ASIK VEYSEL, ASIR, ASIR SK., ASİL SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, AŞIK VEYSEL CD., ATAKAN, ATAKAN SK., ATALAY, ATALAY SK., ATASOY SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATEŞ SK., ATILLA, ATİLLA SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCI SK., AYAN SK., AYAZ SK., AYAZMA, AYBERK SK., AYDIN SK., AYDOGAN, AYDOĞAN SK., AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSUN SK., AYŞENUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., AZIM, AZİM SK., AZİZ SK., BAHÇE, BAHÇE SK., BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTINUR SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BALKAN SK., BARIŞSEVER SK., BARTU SK., BASRİ SK., BAYCAN SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BAYSU, BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BERFU, BERFU SK., BERRİN SK., BEYİT, BEYİT SK., BEYPINARI SK., BIÇER, BILDIRCIN SK., BIRCAN, BİÇER SK., BİLEN SK., BİLİM SK., BİLLUR SK., BİNNAZ SK., BİRCAN, BİRCAN SK., BİRKAN SK., BORA, BORA SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BUDAK, BUDAK SK., BUĞRA SK., BURÇ SK., BURHAN, BURHAN SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK SK., BÜYÜKERCAN SK., CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., CEDİT SK., CENGİZ ÖZDEMİR SK., CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYHAN SK., CEYLAN, CEZBE, CEZBE SK., CEZMI, CEZMİ SK., CİHAN SK., COŞKU SK., COŞKUN SK., CÖMERT, CÖMERT SK., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇAVDAR SK., ÇELİKEL SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇIÇEK, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİFTE SELVİLER SK., ÇİĞDEM SK., ÇUBUK SK., ÇUKUR SK., DALGIÇ, DALGIÇ SK., DEGERLI, DEĞERLİ SK., DEMİRCİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN SK., DIVAN, DİVAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DORUK, DORUK SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DUMANBEY SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN, ECEHAN SK., EDİP SK., EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EFLATUN SK., EGE SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ELDEM SK., ELEK SK., ELEM, ELEM SK., ELİF SK., ELVAN SK., EMIN, EMİN SK., EMRAH, EMRE SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ER, ER SK., ERDEM SK., ERENLER SK., ERIS, ERİŞ SK., ERKIN, ERKİN SK., ESEN SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER, ESER SK., ESKI HÜKÜMET, ESKIHISAR, ESKİ HÜKÜMET CD., ESKİHİSAR CD., ESRA, ESRA SK., EŞREF SK., ETHEM SK., EVLIYA, EVLİYA ÇELEBİ SK., EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., EYLÜL SK., EZEL SK., EZGİ SK., FANI, FANİ SK., FERİDUN SK., FERRUH SK., FETİH SK., FEVZİ SK., FIKRI, FINDIKLI SK., FİGAN SK., FİKRİ SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GENCER SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GÖKÇAY, GÖKÇAY SK., GÖKÇE SK., GÖKTEPE SK., GÖKTÜRK SK., GÖNÜL SK., GÖREN SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜLENDAM, GÜLENDAM SK., GÜLNAZ SK., GÜLNUR SK., GÜLVEREN SK., GÜLZADE, GÜLZADE SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNEŞ SK., GÜNGÖR SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., GÜRDAN, GÜRDAN SK., GÜREL SK., GÜRKAN, GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HABİB SK., HAMAM KUYU, HAMAM KUYU CD., HANEDAN SK., HARMANLAR, HARMANLAR SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, HAZINE SK., HISAR, HİLAL BAŞAK SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HUKUK, HUKUK SK., HUZUR SK., HÜLYA SK., HÜNER SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ILKBAHAR, INCI, ISSIKGÖL CD., ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIL SK., İLÇE SK., İLGİ SK., İLKBAHAR, İLKBAHAR SK., İLKİN SK., İMAN SK., İNANÇ SK., İNCE, İNCE SK., İNCİ SK., İNCİRLİK SK., İPEK SK., İREM, İREM SK., İSRA SK., İSTANBUL SK., İSTASYON, İSTASYON CD., KADIFE, KADİFE SK., KAFKAS SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE SK., KALP GÖZÜ, KALP GÖZÜ SK., KAMELYA, KAMELYA SK., KANDİL SK., KAPLAN, KAPLAN CD., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARAGÖZ, KARAHİSAR SK., KARLI SK., KARTAL SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAVALA, KAVALA CD., KAYISI, KAYISI SK., KAYMAZ SK., KAYRA SK., KEKİK SK., KEKLİK SK., KEMER SK., KENAN SK., KENAR SK., KESIF, KESKİN SK., KEŞİF SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KISA SK., KISMET SK., KIVANÇ SK., KIYAM SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KORU SK., KOSOVA SK., KOZALAK SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., KURTULUŞ, KURTULUŞ SK., KUTUP, KUTUP SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., KÜLTÜR SK., LALEM, LALEM SK., LAVANTA SK., LAZIM SK., LEYLAK SK., MAHİR SK., MECIT, MEDINE, MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MEKTEP SK., MELIS, MELİS SK., MEMNUN SK., MENEKŞE SK., MENGÜÇ SK., MERCAN, MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., MESUT SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MIHRAP, MINI, MİHRAP SK., MİNİ SK., MİSAFİR SK., MOLLA HÜSREV, MOLLA HÜSREV CD., MUALLIM, MUALLİM SK., MUAMMER AKSOY CD., MUHLISE, MUHLİS SK., MUHLİSE SK., MUHSİN SK., MUHTEREM, MUSAB SK., MÜBAREK SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE, MÜCAHİDE SK., MÜJGAN, MÜJGAN SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NARGÜL SK., NARIN, NARİN SK., NAZAR, NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NEDİM SK., NERMİN SK., NESİL SK., NEZAKET, NEZAKET SK., NIMET, NIZAMI, NİDA SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NİLGÜN, NİLGÜN SK., NİLÜFER SK., NİMET SK., NİVAL SK., NİYAZ SK., NİZAMİ SK., NUH SK., NURBAY SK., NURCAN, NURGÖK SK., NURHAN SK., NURKAN SK., NUROL, NURŞEN SK., OBEN SK., OGÜN SK., OKYAR, OKYAR SK., ONAR SK., ONAY SK., ONURSAL SK., ORÇUN SK., ORKİDE SK., ORKUT SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK., ÖRNEK SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZBEK SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAMUK, PAMUK SK., PERTEV, PERTEV SK., PETEK SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PİYALE SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., RAUF ORBAY CD., REHBER, REHBER SK., REİS SK., REŞİT SK., RIZA, RIZA SK., RÜYA SK., SABIR SK., SACİT SK., SADE SK., SAFAK, SAFINUR, SAFİGÜL SK., SAFİNUR SK., SAGLAM, SAĞLAM, SAĞLAM SK., SAHRA SK., SAKA SK., SAKARYA CD., SAKIZ AGACI, SAKIZ AĞACI SK, SALİME SK., SALKIM SK., SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SARMAŞIK SK., SATIGÜL SK., SAYGÜL SK., SEÇIL, SEÇİL SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEFER SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SELANİK, SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERÇE, SERÇE SK., SERIFE, SERİN, SERİN SK., SERPİL SK., SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA SK., SEVKET, SEYIT, SEYRAN, SEYRAN SK., SIIR, SILA, SILA SK., SİNAN SK., SİNEM SK., SOKULLU CD., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., SÖĞÜTLÜ SK., SUDEM, SUDEM SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SUZAN SK., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT BAHATTİN ALASLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞEHİT TAHSİN SARITOSUN, ŞENNUR SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞİİR SK., ŞURA SK., TAHA SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., TALAT SK., TALEBE, TALEBE SK., TARHAN SK., TAŞLİMAN, TAŞLİMAN SK., TAYLAN SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TUGBA, TUĞBA SK., TUNA SK., TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜRK, TÜRK SK., UFAK, ULAŞ SK., UMUT SK., UTKU, ÜLKÜM, ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEZIR, VEZİR SK., YAGIZ, YAĞHANECİLER SK., YAĞIZ SK., YAKUT, YAKUT SK., YALÇIN SK., YANIK SK., YAPRAK SK., YARDIM SK., YARENLER, YARENLER SK., YASEMİN SK., YAŞA SK., YAYIK, YAYIK SK., YAYLA, YAYLA SK., YAZICI, YAZICI SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELİZ SK., YENI BAHAR, YENILIK, YENİCE SK., YENİDOĞAN SK, YERLİ SK, YESIL, YESILYURT, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YEŞİLYURT SK., YIGIT, YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZAMBAK SK., ZAMBAKLI YOL, ZAMBAKLI YOL SK., ZARİF SK., ZEKAT SK., ZEMBİL SK., ZEYBEK SK., ZEYNEL SK., ZIRVE, ZİNCİRLİKUYU SK., ZİRVE SK., ZÜLBİYE SK., ZÜMER, ZÜMER SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK.
|17.09.2026
|09:00
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|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA, AKÇA SK., AKÇAY SK., ALGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, AYHAN SK., AYIŞIĞI SK., BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BARBAROS, BARBAROS CD., BATI SK., BEKİR SK., BOSTAN SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., BULGURLU, BULGURLU SK., CANAN, CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CENGİZHAN SK., CEVDET, CEVDET SK., CİVAN SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DEREN SK., DERYA, DERYA SK., DESTAN SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ, EFEK SK., EGEMEN SK., ELÇİN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERÇETIN, ERÇETİN, ERÇETİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSİN SK., ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., EZBER, EZBER SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., FERASET, FERASET SK., FURKAN SK., GÖLDERE SK., GÜLBİN, GÜLBİN SK., GÜNERİ SK., GÜRAL SK., HAYRET SK., HELAL SK., HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM, HÜKÜM SK., HÜRMETKAR SK., İLKEM, İLKEM SK., KAYIN, KAYIN SK., KIRAAT SK., KIYAS SK., MAHSUL, MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARIFET, MARİF SK., MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE SK., MELİH SK., MENDERES SK., MENGÜÇ SK., MERIÇ, MERİÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., MUASIR, MUASIR SK., MUKADDER SK., MUNTAZAM, MUNTAZAM SK., NEFER SK., NURSEL SK., OKTAY, OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., ÖZBAĞ, SAADET SK., SAKIN, SAKIR, SAKİN, SAMET SK., SEHER, SEHER SK., SELVİ SK., SEYMA, SÖNMEZ SK., SUNA, SUNA SK., ŞAKİR, ŞAKİR SK., ŞELALE SK., ŞEYMA SK., TEKİN SK., TEOMAN SK., TOROS SK., TUNCA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA CD., TÜRBE SK., UGURLU, ULUBEY, ULUBEY SK., ULUÇINAR SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADI, VADİ SK., YANKI, YANKI SK., YELPAZE SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK., ZENGİN SK., ZERDA SK., ZEYNEP SK.
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|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKTOP, AKTOP SK., EMRAH, EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., GÖREN SK., İSTANBUL SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE, MÜCAHİDE SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OGÜN SK., ÖZGE SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TUZLA CD., YERLİ SK
|17.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DARICA
|CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKÇADAĞ SK., ALİBABA SK., ATMACA, ATMACA SK., BATTALGAZİ CD., BERIL, BERİL SK., CIVAN, CİVAN SK., ERASLAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜNAY SK., HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., KADER, KADER SK., MAKUL SK., MERAL, MERAL SK., MUKADDES SK., NURSU, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞELALE SK., TASLIMAN, TUZLA, TÜRBE SK., ÜLKÜ SK.
|17.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|28 HAZİRAN
|DERVİŞ SK., ELMALI SK., ERCAN SK., FEZA SK., ÖZBAY SK., SULTAN SK.
|17.09.2026
|09:00
|10:30
|KOCAELİ
|İZMİT
|28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN
|DERVIS, ÖZBAY SK.
|17.09.2026
|10:30
|12:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|28 HAZİRAN
|BİRTEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD.
|17.09.2026
|13:00
|15:00
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ
|AKTAR SK., ASIROGLU, ASMA SK., AŞIROĞLU CD., BUKET SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., ÇALIŞKAN SK., DEMET SK., EDA SK., ERBAB, ERDINÇ, ERDİNÇ SK., ESMA SK., ESNAF SK., GÜLBAHAR SK., HACI ARİF BEY SK., HAZAR SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KINALI SK., KOZAN, KOZAN SK., MAKUL SK., MEHTER, MEHTER SK., METEHAN SK., MUHABBET SK., NECMİ SK., OĞUZHAN SK., SEDEF SK., SERVET SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA
|17.09.2026
|08:30
|13:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SARISEYH, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE
|KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARISEYH MERKEZ MEVKII, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUSLAR MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|15.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, ARIFAGA, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, DURAÇALİ, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ
|11. SK., 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 2. SK., 20. SK., 2007, 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 3257, 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., 9. SK., ABANT YOLU, ACAR, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKARSU SK., AKASYA SK., AKAY SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKÜZÜM SK., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ARI SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ARZU SK., ASAGI KUMLU MEVKII, ASAGI KURT YERI, ASIM AMCA, ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATIL SK., ATLAMA YANI SK., ATMACA SK., AVNİ AKRAN CD, AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDIN SK., AYDOĞDU SK., AYKANAT SK., AYKUT SK., AYTÜRÜ SK., AZRA SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BADEM, BADEM SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BARIŞ SK., BAYIR, BAYRAM SK., BEGONYA SK, BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BERİL SK., BERK SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT, BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE SK., CEBECI İNCE, CEBECI MENEKSE, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CUMHURİYET CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAM SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAGDIBI, DAĞDİBİ, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMET, DEMET SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK, DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOĞAN SK, DOĞAN SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., DUTLAR, DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., ECEM SK., EFE, EFLATUN, EKŞİ SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERDEM SK., EREN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., ESER, ESKİ, ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., EZGİ SK., FAHRI, FAHRİ SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GARDENYA SK., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ, GÖKDAĞ SK., GÖL SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÖZTEPE SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ SK., GÜMÜŞ. SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ 90 SK., GÜNEŞ SK., GÜRKAN, GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HARMAN SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI SK., HİCRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, ILAYDA, IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAĞI SK., KANAL, KANAL SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KANPARA SK., KAPTAN CD., KAPTAN SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARAAĞAÇ CUMHURIYET, KARAAĞAÇ KILIÇ, KARAAĞAÇ KURTULUŞ, KARAAĞAÇ SEDA, KARADENIZ, KARADENİZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARSILAR, KARŞI, KARŞI SK., KARŞILAR SK., KARTAL SK., KATIP, KATİP SK., KAYA SK., KAYALIK SK., KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAĞDAŞ, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DENIZ, KEFKEN DERE, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN GENÇ, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KELES, KELEŞ SK., KENT SK., KERPE, KERPE AZRA, KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE GÜL, KERPE KANARYA, KERPE KAYALIK, KERPE KISLA, KERPE KONAK, KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE ÖZGÜR, KERPE TAYFUN, KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIRCAALI, KIROĞLU, KIROĞLU SK., KISLA, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIŞLA YOLU, KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE SK., KOÇ SK., KOÇLAR SK., KONAK SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI AYDIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI ORMAN, KURTYERI SAHIL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YAGIZ, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜ, LALE SK., LALELİ SK., LEVENT SK., LIDER, LİMAN SK., MACARLAR, MACARLAR SK., MANDIRA SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERDİVEN SK., MERKEZ, MERKEZ CD., MERMER SK., MERT, MERT SK., MERVE SK, MERVE SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK, MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MIÇO, MIÇO CD., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MOTEL, MOTEL SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜHÜR, MÜZEYYEN, NAZ ÇIKMAZI SK., NEBİOĞLU SK., NEHİR, NEHİR SK., NERGIZ, NERGİZ SK., NILGÜN, NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN, OKAN SK., ONUR SK., ORHAN, ORHAN SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORUÇ SK., OSMAN DENİZ SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖNER SK., ÖZDEMİR, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PAPATYA SK., PARK SK., PEHLİVAN SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REŞAT REİS SK., REYHAN, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SADİ SINAY SK., SAHİL SK., SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA SK., SAKLI SK., SARISU CD., SARP SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVILI, SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SEVGİ SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEVİL SK., SEYİT, SEYİT SK., SEYMEN SK., SEZENLER CD., SINEM, SISMAN, SİNEM SK., SİTELER, SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ, SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜLCÜK, ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞEVVAL, ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., ŞİRİNEVLER SK., ŞİŞMAN SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEK SK., TEPE, TEPE CD., TEPE SK., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, Uavtede Yok, UFUK, UFUK SK., UGUR, UZUN SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., ÜNAL SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YEGANE SK., YELKENCİOĞLU SK., YELKENKAYA, YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YİLDİZ, YONCA SK., YÖRÜK SK., YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, YUNUS SK., YÜKSEL SK., ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK.
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|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, ARIFAGA, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, DURAÇALİ, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ
|11. SK., 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 2. SK., 20. SK., 2007, 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 3257, 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., 9. SK., ABANT YOLU, ACAR, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKARSU SK., AKASYA SK., AKAY SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ARI SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ARZU SK., ASAGI KUMLU MEVKII, ASAGI KURT YERI, ASIM AMCA, ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATIL SK., ATLAMA YANI SK., AVNİ AKRAN CD, AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDIN SK., AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKANAT SK., AYKUT SK., AYTÜRÜ SK., AZRA SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BADEM, BADEM SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BARIŞ SK., BAYIR, BAYRAM SK., BEGONYA SK, BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BERİL SK., BERK SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT, BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE SK., CEBECI İNCE, CEBECI MENEKSE, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER, CUMHURİYET CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAM SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAGDIBI, DAĞDİBİ, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DEMET, DEMET SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK, DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOĞAN SK, DOĞAN SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., DUTLAR, DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., ECEM SK., EFE, EFLATUN, EKŞİ SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERDEM SK., EREN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., ESER, ESKİ, ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., EZGİ SK., FAHRI, FAHRİ SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GARDENYA SK., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ, GÖKDAĞ SK., GÖL SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÖZTEPE SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ SK., GÜMÜŞ. SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ 90 SK., GÜRGEN SK., GÜRKAN, GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HARMAN SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI SK., HİCRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, ILAYDA, IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAĞI SK., KANAL, KANAL SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KANPARA SK., KAPTAN CD., KAPTAN SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARAAĞAÇ CUMHURIYET, KARAAĞAÇ KILIÇ, KARAAĞAÇ KURTULUŞ, KARAAĞAÇ SEDA, KARADENIZ, KARADENİZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKULLUKÇU, KARANFİL SK, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARSILAR, KARŞI, KARŞI SK., KARŞILAR SK., KARTAL SK., KATIP, KATİP SK., KAYA SK., KAYALIK SK., KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAĞDAŞ, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DENIZ, KEFKEN DERE, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN GENÇ, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KELES, KELEŞ SK., KENT SK., KERPE, KERPE AZRA, KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE BESTE, KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE GÜL, KERPE KANARYA, KERPE KAYALIK, KERPE KISLA, KERPE KONAK, KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE ÖZGÜR, KERPE TAYFUN, KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIRCAALI, KIROĞLU, KIROĞLU SK., KISLA, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIŞLA YOLU, KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE SK., KOÇ SK., KOÇLAR SK., KONAK SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI AYDIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI ORMAN, KURTYERI SAHIL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YAGIZ, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜ, LALE SK., LALELİ SK., LEVENT SK., LIDER, LİMAN SK., MACARLAR, MACARLAR SK., MANDIRA SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERDİVEN SK., MERKEZ CD., MERMER SK., MERT, MERT SK., MERVE SK, MERVE SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK, MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MIÇO, MIÇO CD., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MOTEL, MOTEL SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜHÜR, MÜZEYYEN, NAZ ÇIKMAZI SK., NEBİOĞLU SK., NEHİR, NEHİR SK., NERGIZ, NERGİZ SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN, OKUL SK., ONUR SK., ORHAN, ORHAN SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORUÇ SK., OSMAN DENİZ SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖNER SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR, ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PAPATYA SK., PARK SK., PEHLİVAN SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REŞAT REİS SK., REYHAN, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SADİ SINAY SK., SAHİL SK., SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA, SAKARYA SK., SAKLI SK., SARISU CD., SARP SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVILI, SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SEVGİ SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEVİL SK., SEYİT, SEYİT SK., SEYMEN SK., SEZENLER CD., SINEM, SISMAN, SİNEM SK., SİTELER, SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ, SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞEVVAL, ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., ŞİRİNEVLER SK., ŞİŞMAN SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEK SK., TEPE, TEPE CD., TEPE SK., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, Uavtede Yok, UFUK, UFUK SK., UGUR, UZUN SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., ÜNAL SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YEGANE SK., YELKENCİOĞLU SK., YELKENKAYA, YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENICE, YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YİLDİZ, YONCA SK., YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, YUNUS SK., YÜKSEL SK., ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK.
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|KANDIRA
|ALAYBEY, BABAKÖY, KERPE
|ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD.
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|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, SARNIÇLAR, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN, YAGCILAR, YAĞCILAR
|5018, ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AHADLI MEVKII, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKII, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER
|17.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, ARIFAGA, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, DURAÇALİ, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ
|11. SK., 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 2. SK., 20. SK., 2007, 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 3257, 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., 9. SK., ABANT YOLU, ACAR, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKARSU SK., AKASYA SK., AKAY SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKÜZÜM SK., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ARI SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ARZU SK., ASAGI KUMLU MEVKII, ASAGI KURT YERI, ASIM AMCA, ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATIL SK., ATLAMA YANI SK., ATMACA SK., AVNİ AKRAN CD, AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDIN SK., AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKANAT SK., AYKUT SK., AYTÜRÜ SK., AZRA SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BADEM SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BARIŞ SK., BAYIR, BAYRAM SK., BEGONYA SK, BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BERİL SK., BERK SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT, BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE SK., CEBECI İNCE, CEBECI MENEKSE, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CUMHURİYET CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAM SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAGDIBI, DAĞDİBİ, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMET, DEMET SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK, DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOĞAN SK, DOĞAN SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., DUTLAR, DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., ECEM SK., EFE, EFLATUN, EKŞİ SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., EMRAH SK., EMRE, EMSAL SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERDEM SK., EREN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., ESER, ESKİ, ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., EZGİ SK., FAHRI, FAHRİ SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GARDENYA SK., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ, GÖKDAĞ SK., GÖL SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÖZTEPE SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜMÜŞ SK., GÜMÜŞ. SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ 90 SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., GÜRKAN, GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HARMAN SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI SK., HİCRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, ILAYDA, IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAĞI SK., KANAL, KANAL SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KANPARA SK., KAPTAN CD., KAPTAN SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARAAĞAÇ CUMHURIYET, KARAAĞAÇ KILIÇ, KARAAĞAÇ KURTULUŞ, KARAAĞAÇ SEDA, KARADENIZ, KARADENİZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARSILAR, KARŞI, KARŞI SK., KARŞILAR SK., KARTAL SK., KATIP, KATİP SK., KAYA SK., KAYALIK SK., KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAĞDAŞ, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DENIZ, KEFKEN DERE, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN GENÇ, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KELES, KELEŞ SK., KENT SK., KERPE, KERPE AZRA, KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE BESTE, KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE GÜL, KERPE KANARYA, KERPE KAYALIK, KERPE KISLA, KERPE KONAK, KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE ÖZGÜR, KERPE TAYFUN, KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIRCAALI, KIROĞLU, KIROĞLU SK., KISLA, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIŞLA YOLU, KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE SK., KOÇ SK., KOÇLAR SK., KONAK SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI AYDIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI ORMAN, KURTYERI SAHIL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YAGIZ, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜ, LALE SK., LALELİ SK., LEVENT SK., LIDER, LİMAN SK., MACARLAR, MACARLAR SK., MANDIRA SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERDİVEN SK., MERKEZ CD., MERMER SK., MERT, MERT SK., MERVE SK, MERVE SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK, MEŞE SK., METEHAN, MIÇO, MIÇO CD., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MOTEL, MOTEL SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜHÜR, MÜZEYYEN, NAZ ÇIKMAZI SK., NEBİOĞLU SK., NEHİR, NEHİR SK., NERGIZ, NERGİZ SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN, OKAN SK., OKUL SK., ONUR SK., ORHAN, ORHAN SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORUÇ SK., OSMAN DENİZ SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖNER SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PAPATYA SK., PARK SK., PEHLİVAN SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REŞAT REİS SK., REYHAN, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SADİ SINAY SK., SAHİL SK., SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA, SAKARYA SK., SAKLI SK., SARISU CD., SARP SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVILI, SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SEVGİ SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEVİL SK., SEYİT, SEYİT SK., SEYMEN SK., SEZENLER CD., SINEM, SISMAN, SİNEM SK., SİTELER, SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ, SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞEVVAL, ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., ŞİRİNEVLER SK., ŞİŞMAN SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEK SK., TEPE CD., TEPE SK., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, Uavtede Yok, UFUK, UFUK SK., UGUR, UZUN SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., ÜNAL SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YEGANE SK., YELKENCİOĞLU SK., YELKENKAYA, YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENICE, YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YİLDİZ, YONCA SK., YÖRÜK SK., YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, YUNUS SK., YÜKSEL SK., ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK.
|16.09.2026
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|KOCAELİ
|KANDIRA
|ALAYBEY, BABAKÖY, KERPE
|ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU
|16.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|KARAKÖPRÜ, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ
|580, AKSOY CD., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, ATILLAHAN, ATİLLAHAN CD., AYYILDIZ SK., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD., BÜLBÜL SK., ÇINAR SK., ESTERGON, ESTERGON CD., GÜL SK., GÜLBAHÇE SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD, HASAN TAHSİN CD., IHLAMUR, ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., KARTOPU SK., MUALLİM SK., NECATİ CUMALI CD., NİLAY SK., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., SEÇKIN, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., SUR SK., TAŞIL SK., ULU, ULU SK.
|15.09.2026
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|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|KARAKÖPRÜ
|ATATÜRK BULVAR, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., NILAY, ONUR SK., ORHANGAZİ CD., SALKIM SK., SEYDI ALI REIS, SULTAN SK., ŞAFAK SK., ŞANLI SK., YALÇIN SK.
|15.09.2026
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ATATÜRK, TOPÇULAR
|3036., 3036. SK., 3037. SK., 3038., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3044. SK., 3045., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., BUKET, BUKET SK., BURCU SK., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EREN, EREN SK., ESENTEPE SK., HACI HALIT ERKUT, HACI HALİT ERKUT CD., HARMANTARLA CD., HİLMİ ÖZKÖK CD., KIRLANGIÇ SK., MANOLYA SK., MERCAN SK., NECİP FAZIL CD., ÖMER ÇAVUS, ÖMER ÇAVUS SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., SABIHA GÖKÇEN, SABİHA GÖKÇEN CD., SOLAKOĞLU SK., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., UĞUR MUMCU CD., YALI YOLU
|16.09.2026
|09:00
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|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ATATÜRK, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE MERKEZ, MERKEZ, TOPÇULAR
|3040. SK., AMİRAL KAYACAN CD., AMİRAL SAVAŞ ONUR, DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., HACI HALİT ERKUT CD., HARMANTARLA, HARMANTARLA CD., HİLMİ ÖZKÖK CD., PLEVNE CD., PROF.NUSRET FISEK, SEMIH ÇELIKKOL, SEMİH ÇELİKKOL SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD.
|16.09.2026
|09:00
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|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR
|4625., 913., 915., 918., ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., ÇILDIR, D-130 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., FEZA, FEZA SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM, KARAKALDIRIM CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, LİVANELİLER SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SOYSAL SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, TATAR, TATAR SK., YETİM SK., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK.
|17.09.2026
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|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ŞEVKETİYE
|SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
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