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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Burdur'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, hafif ticari araç ile çarpışmasının ardından devrildi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

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Saat 05.30 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında H.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.A.'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var
Başlık ResmiTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrilirken minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var
Başlık ResmiTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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