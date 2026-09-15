NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda kadrosunu dikkat çeken isimlerle güçlendiren dizinin yayın tarihi de netleşti. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer ve Hakan Dinçkol gibi oyuncuların katıldığı Yeraltı, yeni bölümleriyle ekim ayında izleyici karşısına çıkacak. Peki Yeraltı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman gelecek? İşte 2. sezon tarihi...

Yeraltı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman gelecek merak edilirken oyuncu kadrosundaki yeni isimler de gündeme geldi. Bilhassa İsmail Hacıoğlu'nun diziye katılması yeni sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu. Hacıoğlu'nun yanı sıra Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer de yeni sezonda hikayenin parçası olacak. Son olarak Hakan Dinçkol ve Bora Sivri'nin de projeye dahil olmasıyla dizinin oyuncu kadrosu daha da genişledi.

Yeraltı 2. sezon tarihi! Yeraltı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman gelecek?

YERALTI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YENİ SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Yeraltı dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım imzalı yapımın yeni sezonunun 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ekrana gelmesi planlanıyor.

Yeraltı 2. sezon tarihi! Yeraltı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman gelecek?

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını hızlandıran ekip, okuma provasının ardından çekimlere geçti. Dizinin yeni sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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