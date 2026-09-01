NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinin ikinci sezonuyla ilgili gelişmeler, yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. İlk sezonunu 20 Mayıs 2026 tarihinde ekrana gelen 16. bölümle tamamlayan yapımın yeni sezon hazırlıkları devam ederken ''Yeraltı yayından kalktı mı, yeni sezon iptal mi?'' merak ediliyor.

Yeraltı'nın ilk sezonu 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayınlanan 16. bölümle tamamlandı. Son bölümün ardından dizi yeni bölümleriyle ekranlara ara vermişti. Peki, Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeraltı yayından kalktı mı, yeni sezon iptal mi?

YERALTI YAYINDAN KALKTI MI, YENİ SEZON İPTAL Mİ?

Yeraltı dizisinin yayından kaldırıldığına dair açıklama yapılmadı. Dizinin ikinci sezonunun iptal edildiği söylentileri sosyal medyada gündeme gelirken kanal ve yapımcılardan konuya ilişkin bir duyuru paylaşılmadı.

Yeraltı yayından kalktı mı, yeni sezon iptal mi? Yeraltı 2. sezon tarihi gündemde!

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı'nın 2. sezon yayın tarihi henüz NOW tarafından resmi olarak duyurulmadı. Bu nedenle dizinin hangi gün ve saatte ekrana döneceği konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Yeraltı yayından kalktı mı, yeni sezon iptal mi? Yeraltı 2. sezon tarihi gündemde!

İlk sezonunu 20 Mayıs'ta tamamlayan dizinin yeni sezon çalışmalarının yaz döneminin ardından hız kazanması bekleniyor. Yapımın Eylül başında sete çıkmasının planlandığı belirtilirken yeni sezonun ise Eylül veya Ekim 2026 döneminde ekrana dönmesi bekleniyor. İzleyicilerin beklediği kesin tarihse NOW'ın yayın takvimini duyurmasıyla netleşecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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