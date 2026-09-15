AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanı'mızın yeniden cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip Türkiye'yi daha güçlü liderliğe ulaştırmasıdır" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önünde hukuki ve anayasal bir engel olmadığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Sakarya'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, şehrin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında olduğunu ifade etti.

Gül, Sakarya'nın turizm, sanayi ve tarım alanında Türkiye'nin öncü kentlerinden biri olduğunu kaydederek, şehrin ihracatta 7'nci basamakta olduğunu, Türkiye'nin katma değerine önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesine engel yok

"AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ MİLLETİMİZLE İÇ İÇE OLMASIDIR"

Şehrin 16 ilçesindeki mahallelerde, sokaklarda vatandaşla, esnafla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini söyleyen Gül, "AK Parti'nin en büyük gücü milletimizle bir arada, iç içe olmasıdır. Siyasetimizin pusulasını milletimiz ve talepleri oluşturmaktadır. Bugün de Sakarya'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Taleplerini, görüşlerini ve önerilerini dinleyeceğiz ve genel merkezimize Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ileteceğiz." dedi.

Gül, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde çeyrek asırda yüzlerce yılda yapılamayacak hizmetlerin yapıldığına, eser ve hizmet siyasetiyle ülkede halının altına süpürülmüş kronik problemlerin çözüldüğüne, milletin senelerce özlemini çektiği hizmetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarında güçlü biçimde hayata geçirildiğine değinerek, Sakarya'da devam eden yatırımlardan söz etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesine engel yok

"TERÖR SORUNUNU ÇÖZME NOKTASINA GELDİK"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Gül, şunları söyledi:

"Kronik sorunlardan biri, ülkemizin 50 yılını alan önemli sorunu, terör sorununu çözme noktasına geldik. Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye artık geleceğe daha güçlü şekilde emin adımlarla ilerliyor. İnşallah, teröre ayırılan hem maddi hem manevi maliyetler yerine Türkiye'yi hem üretimde hem istihdamda daha güçlü geleceğe taşıyacağız. Birliğimizi, milli dayanışmamızı daha da güçlendirecek çalışmayı yapıyoruz ve tüm bunları yaparken de devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden asla ve asla taviz vermedik. Şehitlerimizin, gazilerimizin vermiş olduğu mücadeleyi daha da güçlendirecek anlayışı, değerlendirmeyi hep merkeze aldık."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesine engel yok

"TÜRKİYE ÇOK GÜVENLİ BİR LİMAN"

Türkiye'nin bölgesinde krizlerin yaşandığına dikkat çeken Gül, "Türkiye'nin çok güçlü güvenlik mimarisiyle ayakta olduğunu görmekteyiz. Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, tecrübesiyle Türkiye çok güvenilir liman olarak bölgesinde dikkatle takip edilen ülkedir. Hamdolsun burada da çok güçlü ve tecrübeli liderlik, kararlı duruş ve Cumhurbaşkanı'mızın basiretli yönetimi, küresel vizyonuyla bu çalışmalar, neticeler ortaya konmuştur." diye konuştu.

Gül, oy veren tüm seçmenlerin "Tayyip Erdoğan başımızda devam etsin" duygusunu taşıdıklarını, oy vermeyenlerin ise "Küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir, aday olsun, oy verelim" anlayışı içinde olduklarını belirtti.

"ADAY OLMASININ ÖNÜNDE HUKUKİ ENGEL YOK"

"Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanı'mızın yeniden cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip Türkiye'yi daha güçlü liderliğe ulaştırmasıdır" diyen Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal engel bulunmadığını söyledi.

Gül, ülke demokrasisinin daha da güçlenmesi için Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söylediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Milletimizin bu talebi ve beklentisi inanıyorum ki Gazi Meclis'imizde de karşılık bulacak. Meclis'imizin de alacağı kararla Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olarak cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır. Türkiye, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem dünyanın süper gücü olarak yoluna devam edecektir. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimizin, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz."

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in de konuşma yaptığı programa, milletvekilleri, partililer ve gazeteciler katıldı.

Gül, daha sonra Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (SESOB) yapılan Ahilik Kültürü Haftası kutlama programına katıldı.

"HALA BATI'NIN ARADIĞI ESNAF İLKELERİNİ ATALARIMIZ UYGULAMIŞ"

Burada açıklamalar yapan Gül, Ahi Evran Veli'nin ortaya koyduğu vizyon ve ahlak anlayışının bugünlere dek getirilmesinin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Biz Türk milleti olarak geleneklerimizle, atalarımızdan aldığımız medeniyet emanetini bizden sonraki nesillere aktarabildiğimiz kadar güçlüyüz. Bugün asırlardır bu coğrafyada güçlü şekilde durmamızın en büyük temellerinden birisi, bir ve beraber olmamızdır. Bugün hala Batı'nın arayıp da bulmaya çalıştığı tüketici haklarını, esnaf ve ticaret ilkelerini, atalarımız asırlar önce bulmuş, hayata geçirmiş, uygulamış ve hala uygulaya gelmekteyiz." diye konuştu.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile SESOB Başkanı Muzaffer Kabacan'ın da konuşma yaptığı programda, "Yılın Ahisi" seçilen Suat Güzel'e şed kuşatıldı, "Yılın Kalfası" Kasım İmak ve "Yılın Çırağı" Azra Ceylinnaz Çakmak'a plaket ve sertifikaları verildi.

AHİLİK YEMEĞİ İKRAM EDİLDİ

Suat Güzel'in "Bir Seher Vakti İndim Bağlara" türküsünü seslendirdiği programın sonunda Ahilik yemeği ikram edildi. Yemeği, protokol üyeleri katılımcılara dağıttı.

Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, STB Başkanı Mustafa Genç, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ile esnaf katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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