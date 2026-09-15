Okul kıyafeti, kırtasiye, ulaşım... İBB'den öğrencilere milyonlarca liralık destek

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yeni eğitim döneminde 50 bin öğrenciye 125 milyon liralık kırtasiye ve eğitim desteği verileceğini açıkladı. Aslan, 30 bin öğrenciye 5 bin liralık okul kıyafeti desteği sağlanacağını ve öğrencilerin ilk aylık abonmanlarını 1 liraya alabileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt Şehit Serkan Özbakır Ortaokulu'nda kırtasiye dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "2019’dan bugüne 238 bin 271 öğrencimize kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladık. Yeni dönemde 50 bin öğrencimize toplam 125 milyon lira değerinde kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacağız. Desteğimiz kırtasiye desteği ile bitmiyor. 2027 yılında 50 bin hanemize ayda 3 bin lira beslenme desteği sağlayacağız. Bunun için tam 1 milyar 800 milyon liralık kaynak ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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30 BİN ÖĞRENCİYE 5 BİN LİRALIK OKUL KIYAFETİ DESTEĞİ

Kişi başı 5 bin lira olmak üzere 30 bin öğrenciye toplam 150 milyon liralık okul kıyafeti desteği vereceklerini kaydeden Aslan, "Kızlar Okusun Diye" desteğimizle 90 bin kız öğrenciye 315 milyon lira destek sağlayacaklarını ifade etti.

ÖĞRENCİLERE 1 LİRAYA AYLIK ABONMAN

Aslan, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin ilk aylık abonmanlarını da 1 liraya alabileceklerini hatırlattı. Kırtasiye dağıtım törenine meclis üyeleri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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