Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Okul kıyafeti, kırtasiye, ulaşım... İBB'den öğrencilere milyonlarca liralık destek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Okul kıyafeti, kırtasiye, ulaşım... İBB'den öğrencilere milyonlarca liralık destek

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yeni eğitim döneminde 50 bin öğrenciye 125 milyon liralık kırtasiye ve eğitim desteği verileceğini açıkladı. Aslan, 30 bin öğrenciye 5 bin liralık okul kıyafeti desteği sağlanacağını ve öğrencilerin ilk aylık abonmanlarını 1 liraya alabileceğini duyurdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt Şehit Serkan Özbakır Ortaokulu'nda kırtasiye dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "2019’dan bugüne 238 bin 271 öğrencimize kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladık. Yeni dönemde 50 bin öğrencimize toplam 125 milyon lira değerinde kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacağız. Desteğimiz kırtasiye desteği ile bitmiyor. 2027 yılında 50 bin hanemize ayda 3 bin lira beslenme desteği sağlayacağız. Bunun için tam 1 milyar 800 milyon liralık kaynak ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
2 milyar 186 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı
EKONOMİ

2 milyar 186 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı

30 BİN ÖĞRENCİYE 5 BİN LİRALIK OKUL KIYAFETİ DESTEĞİ

Kişi başı 5 bin lira olmak üzere 30 bin öğrenciye toplam 150 milyon liralık okul kıyafeti desteği vereceklerini kaydeden Aslan, "Kızlar Okusun Diye" desteğimizle 90 bin kız öğrenciye 315 milyon lira destek sağlayacaklarını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
7/24 altın veren ATM! Türkiye
TASARRUF ORTAĞIM

7/24 altın veren ATM! Türkiye'de 642 adet var

ÖĞRENCİLERE 1 LİRAYA AYLIK ABONMAN

Aslan, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin ilk aylık abonmanlarını da 1 liraya alabileceklerini hatırlattı. Kırtasiye dağıtım törenine meclis üyeleri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"GÖSTERİŞ MERAKLISIYDI"
İfadesi "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak!
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Revolut'u sahte e-postayla kandırdılar!
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
"GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM"
Güllü'nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı...
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bataryayı büyütmek yerine bunu yaptılar! Dünyanın en verimli elektrikli otomobili ortaya çıktı
Bataryayı büyütmek yerine bunu yaptılar! Dünyanın en verimli elektrikli otomobili ortaya çıktı
Kaydet
Sınır kapısı kilitlendi! 3 kilometrelik kuyruğun nedeni ortaya çıktı
Sınır kapısı kilitlendi! 3 kilometrelik kuyruğun nedeni ortaya çıktı
Kaydet
Ehliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi
Ehliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.