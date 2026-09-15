Aydın'daki yangında eşi ölen kadın cinayet şüphesiyle tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Mazlum Çiçek'in hayatını kaybettiği eşinin de yaralandığı yangın olayıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Yangın öncesi çığlık sesi duyulması, kaçmaya hazır şekilde çanta bulunması ve hayatını kaybeden Çiçek'in kilitli olduğu mutfağın kapısının anahtarının da çantadan çıkması üzerine yaralı kurtulan eş cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos'ta bir apartman dairesinde meydana gelen ve Mazlum Çiçek'in hayatını kaybettiği yangının sonrasında gözaltına alınan eşi D.Ç., cinayet şüphesiyle tutuklandı. Tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılan D.Ç., "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendisinin masum olduğunu iddia etti.

Yangın, geride bıraktığımız 16 Ağustos günü Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi 1067 Sokak üstündeki apartmanda gece saatlerinde yaşanmıştı. Alınan bilgiye göre, bir apartman dairesinden alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine varan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangına müdahale eden ekipler, evde olan D.Ç. adlı kadını yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Aydındaki yangında eşi ölen kadın cinayet şüphesiyle tutuklandı

EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin evde gerçekleştirdiği çalışmalarda D.Ç.'nin eşi Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının sonrasında gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre yangından kısa zaman önce evden kadın çığlığı duyulduğu, sonrasında da daireden alevlerin yükseldiği öne sürüldü. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için incelemeler yapılırken, ihbar sonrasında olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin önündeki ayakkabılığa bırakılmış halde çanta buldu. Çelik kapıyı kırmak amacıyla hazırlıklı gelen itfaiye ekipleri o sırada çantanın ucundan dışarıya sarkan anahtarları fark etti. Anahtarı kullanarak eve giren ekipler, yaralı haldeki D.Ç.'yi kurtardı.

KİLİTLİ KAPININ ANAHTARI ÇANTADAN ÇIKTI

Olayın sonrasında evin önünde adeta kaçmaya hazır şekilde bırakılan çanta ve valizin olması nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Mazlum Çiçek'in ölü olarak bulunduğu evin mutfak kapısının da olay anında kilitli olması ve anahtarının da çanta içinde bulunması sonrasında ekipler cinayet şüphesi üstünde yoğunlaştı. Ayrıca kadının para ve ziynet eşyalarını da çantasına koyduğu belirlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla alakalı soruşturma devam ederken, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle 25 Ağustos günü gözaltı kararı çıkarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının sonrasında gözaltına alınan D.Ç., bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan D.Ç., cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılan D.Ç., "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendisinin masum olduğunu iddia etti. Olayla alakalı yargı süreci sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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