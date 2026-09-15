Husumetlisini aracın içinde sandı! Boş otomobile kurşun yağdırdı

Samsun’da husumetli olduğu kişiyi aracın içinde zanneden 19 yaşındaki şüpheli, boş otomobile tabancayla ateş açtı. Araç ve çevredeki ikametin zarar gördüğü olayın ardından yakalanan şüpheli K.A., adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K.'ye ait otomobile tabancayla ateş açıldı.

MERMİLER EVE DE İSABET ETTİ

Kurşunların isabet ettiği aracın ön camında 2, sağ ön yolcu camında 2 ve tavanında 1 mermi giriş-çıkışı oluştu. Ayrıca olayın meydana geldiği ikametin dış kapısında ve tavanına kurşun isabet etti.

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahlı saldırı düzenleyen K.A. (19) ile yanında bulunan 3 kişiyi yakaladı.

3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan K.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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