Bruma transferi açıklandı: Benfica'dan ayrıldı, resmi imzayı attı
Benfica, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruma ile yollarını ayırdı. 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, Yunanistan ekibine bedelsiz olarak transfer oldu.
Benfica, bir dönem adından sıkça söz ettiren Bruma'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Portekiz ekibinden ayrılan 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni adresi Yunanistan oldu.
ANLAŞMA BİR YILLIK
Aris, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Bruma ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Taraflar arasındaki anlaşmada mukaveleyi bir sezon uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Yunanistan'da 2020-2021 sezonunda Olympiakos forması giyen Portekizli oyuncu, böylece kariyerinde ikinci defa bu ülkede mücadele edecek.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçların tarihleri açıklandı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR