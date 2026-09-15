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Spor

Bruma transferi açıklandı: Benfica'dan ayrıldı, resmi imzayı attı

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Bruma transferi açıklandı: Benfica'dan ayrıldı, resmi imzayı attı

Benfica, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruma ile yollarını ayırdı. 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, Yunanistan ekibine bedelsiz olarak transfer oldu.

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Benfica, bir dönem adından sıkça söz ettiren Bruma'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Portekiz ekibinden ayrılan 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni adresi Yunanistan oldu.

Bruma'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiBruma'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

ANLAŞMA BİR YILLIK

Aris, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Bruma ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Taraflar arasındaki anlaşmada mukaveleyi bir sezon uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Yunanistan'da 2020-2021 sezonunda Olympiakos forması giyen Portekizli oyuncu, böylece kariyerinde ikinci defa bu ülkede mücadele edecek.

Bruma, Olympiakos formasıyla
Başlık ResmiBruma, Olympiakos formasıyla
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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