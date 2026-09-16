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Dünya

Günde 15 dakika ayırmak yeterli! O ülke düğmeye bastı: Kitap okuyan para ödülünü kapacak

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Günde 15 dakika ayırmak yeterli! O ülke düğmeye bastı: Kitap okuyan para ödülünü kapacak

Singapur, vatandaşların kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyan vatandaşlara ödeme yapılacağı belirtildi.

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Sosyal medyada sürekli olumsuz içeriklere ve felaket haberlerine maruz kalmanın etkilerini azaltmak isteyen Singapur, dikkat çeken bir teşvik programını hayata geçirdi. Hükümet, vatandaşları ekran başından uzaklaştırmak için kitap okuyanları ödüllendirmeye başladı.

15 DAKİKA KİTAP OKUYAN PARAYI KAPACAK

Bu ay başlatılan programda vatandaşlar, devlet tarafından oluşturulan internet sitesi üzerinden okuma sürelerini kaydediyor. En az 15 dakika süren her okuma oturumu karşılığında 20 sanal para kazanılıyor. Bir Singapur doları elde edebilmek için ise toplam 1.000 sanal paraya ulaşılması gerekiyor. Sistemde günde yalnızca bir okuma oturumunun kaydedilmesine izin veriliyor.

Günde 15 dakika ayırmak yeterli! O ülke düğmeye bastı: Kitap okuyan para ödülünü kapacak
Başlık ResmiGünde 15 dakika ayırmak yeterli! O ülke düğmeye bastı: Kitap okuyan para ödülünü kapacak

Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, okuma alışkanlığının küçük ve düzenli adımlarla kazanılabileceğini belirtti. Tam, günümüzde insanların çok sayıda video ve kısa içerikle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak vatandaşlara otobüste, öğle arasında veya yatmadan önce yalnızca 15 dakika kitap okumayı hedeflemelerini önerdi.

Programın hayata geçirilmesinde sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri de önemli bir etken oldu. Hükümet, gençlerin sosyal medyada geçirdiği süreyi sınırlandırmanın yanı sıra platformların yol açabileceği zararları azaltmanın yollarını değerlendiriyor.

Singapur hükümeti daha önce de vatandaşları sağlıklı alışkanlıklara yönlendirmek için maddi teşviklerden yararlanmıştı. Yürüyüş yapanlara kupon verilmesi ve belirli adım hedeflerine ulaşanların ödüllendirilmesi bu uygulamalara örnek gösteriliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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