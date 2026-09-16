Rolls-Royce, Dubai’deki özel tasarım merkezi aracılığıyla hazırlanan Phantom Hummingbird’ü tanıttı. Bir müşterinin eşine armağan edilmek üzere tek adet üretilen otomobil, markanın tarihinde ilk kez kullanılan denizkulağı kabuğu süslemeleriyle öne çıkıyor.

Rolls-Royce’un kişiye özel otomobil projelerine bir yenisi daha eklendi. Phantom Extended temelinde hazırlanan Phantom Hummingbird, müşterisinin eşine duyduğu sevgiyi ve hayranlığı temsil edecek biçimde tasarlandı.

Adını sinek kuşundan alan otomobilin tasarım ve kişiselleştirme çalışmaları, Rolls-Royce Private Office Dubai tarafından yürütüldü.

ROLLS-ROYCE TARİHİNDE BİR İLK

Phantom Hummingbird’ün en önemli özelliği, Rolls-Royce tarihinde ilk kez denizkulağı kabuğundan hazırlanan kakmalara yer verilmesi oldu.

Rolls-Royce, müşterisinin eşi için tek adet Phantom üretti: Süslemeleri 9 ayda geliştirildi

Abalone olarak da bilinen denizkulağı kabuğunun iç yüzeyi, ışıkla karşılaştığında mavi ve yeşil tonlarda değişken yansımalar oluşturuyor. Rolls-Royce tasarımcıları bu doğal renk geçişlerinden, sinek kuşlarının ışığa göre farklı renklere bürünen tüylerini canlandırmak için yararlandı.

Denizkulağı kabuğu, sedef parçalarıyla bir araya getirilerek otomobilin arka bölümündeki koltuk arkalarında yer alan ahşap masalara (Picnic Table) işlendi.

İki arka koltuğun arasında bulunan ve Rolls-Royce’un “Waterfall” olarak adlandırdığı panelde ise bitkilerden esinlenen ayrı bir kompozisyon kullanıldı.

Rolls-Royce, müşterisinin eşi için tek adet Phantom üretti: Süslemeleri 9 ayda geliştirildi

HER SİNEK KUŞU 53 PARÇADAN OLUŞUYOR

Masaların üzerindeki sinek kuşlarından her biri 53 ayrı sedef ve denizkulağı kabuğu parçasından meydana geliyor. Yalnızca kuşların kanatlarında 18 parça kullanılıyor. Arka koltukların arasındaki bitkisel desen ise toplam 84 parçadan oluşuyor.

Son derece ince ve kırılgan olan kabuğun otomobil içerisinde kullanılabilecek hale getirilmesi kolay olmadı. Rolls-Royce’un tasarımcıları, mühendisleri ve zanaatkarları uygun üretim yöntemini bulabilmek için altı farklı uygulama denedi.

Malzemenin kesilmesi, inceltilmesi, ahşaba yerleştirilmesi ve uzun yıllar boyunca korunabilecek şekilde cilalanmasını kapsayan geliştirme süreci dokuz aydan fazla sürdü.

Her parça, lazerin oluşturduğu yanma payını karşılamak amacıyla nihai ölçüsünden 0,06 milimetre daha büyük kesildi. Parçaların kenarları daha sonra elle törpülenerek aralarında görünür boşluk kalmayacak şekilde birleştirildi.

Üç dekoratif panelin son montajı ve tamamlanması toplam 45 saatlik el işçiliği gerektirdi.

Rolls-Royce, müşterisinin eşi için tek adet Phantom üretti: Süslemeleri 9 ayda geliştirildi

İÇ MEKANDA DOĞADAN ESİNLENEN RENKLER KULLANILDI

Denizkulağı kabuklarının mavi ve yeşil yansımalarını öne çıkarmak için süslemelerin arka planında damarlı dişbudak kaplama tercih edildi. Masalardaki desenlerde kullanılan gümüş huş ağacı parçaları ise damar yapısının bütünlük göstermesi amacıyla tek bir kütükten kesildi.

Koltuklar Creme Light adı verilen açık renkli deriyle kaplanırken Moccasin ve Tan tonlarında ayrıntılar kullanıldı. Kabin, Seashell renkli halılar ve yıldızlı tavan döşemesiyle tamamlandı.

SİNEK KUŞU DIŞ TASARIMA DA İŞLENDİ

Otomobilin alt gövdesinde koyu kırmızı ve mor arasında değişen Wildberry rengi bulunuyor. Tavan ve üst gövde içinse White Sands adı verilen açık ton tercih edildi.

Rolls-Royce, müşterisinin eşi için tek adet Phantom üretti: Süslemeleri 9 ayda geliştirildi

İki rengi ayıran ince Coachline çizgisi, Rolls-Royce ustaları tarafından elle uygulandı. Çizginin üzerinde yine elle boyanmış küçük bir sinek kuşu figürü yer alıyor.

Yaklaşık 5.982 milimetre uzunluğundaki otomobilin aks mesafesi 3.772 milimetreyi buluyor. Yapılan değişiklikler tasarım ve malzemelerle sınırlı olduğundan standart modelin teknik altyapısı korunuyor.

Rolls-Royce, müşterisinin eşi için tek adet Phantom üretti: Süslemeleri 9 ayda geliştirildi

FİYATI AÇIKLANMADI

Rolls-Royce, Phantom Hummingbird’ün sipariş bedelini ve otomobili satın alan müşterinin kimliğini açıklamadı.

Standart Phantom Extended’ın ABD fiyatı yaklaşık 600 bin dolardan başlıyor. Ancak dokuz ayı aşan geliştirme süreci, özel malzemeler ve yoğun el işçiliği nedeniyle bu tek örneğin fiyatı çok daha yüksek olduğu kesin.

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