Senenin yıldızları 18. kez sahiplerini buldu! Yıldız’ı teknolojiyle ileri taşıyanlara ödül

Bu yıl 8 kategoride 22 ödül sahiplerini buldu. Yıldız Holding’in dünyanın dört bir yanındaki şirketlerinde teknoloji odaklı geliştirilen, tüketici beklentilerini öne çıkaran, gelişime güç katan projelere ödül verildi...

Yıldız Holding, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerinde hayata geçirilen projelerini ödüllendirildi. Bu yıl 18’inci defa verilen ödüller, 8 kategoride 22 projenin oldu. “Başarıları birlikte kutlama ve sürekli gelişim” anlayışının gelenekselleşmesiyle oluşan ödül töreni, önceki gün çok sayıda davetlinin katılımıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi. Bu yıl kategorileri güncellenen ‘Senenin Yıldızları’ ödülleri için 200’ün üzerinde proje başvurdu. Jüri değerlendirmesi ve çalışanların oylamasıyla 59 finalist seçildikten sonra 21 proje ödül almaya hak kazandı. Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü ile birlikte toplam 8 kategoride 22 ödül sahiplerini buldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü ise teknolojiye değer katanların yarıştığı kategoride sahibini buldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü tarafından değerlendirilen bu özel ödülde teknolojiyi değer üretmenin somut bir aracına dönüştüren, ölçülebilir sonuçlarla farklı şirketlere örnek olabilecek nitelikte projeler öne çıktı.

Murat Ülker - Yahya Ülker

Törene katılan Murat Ülker “Senenin Yıldızları’nın 18 yılda nasıl büyüdüğünü, dünyanın dört bir yanındaki 80 bin arkadaşımı aynı heyecan etrafında buluşturan global bir geleneğe dönüştüğünü görmek büyük mutluluk. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız da tam olarak bunu söylüyor” diye konuştu. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü de “Geleceğe liderlik etmek fikirleri değere dönüştürmekten geçiyor. Teknoloji de bu dönüşümün kaldıracı. biz bu dönüşümü yalnızca takip etmiyor, teknolojiyi iş yapış biçimlerimizi geliştiren, çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini destekleyen bir araç olarak görüyoruz” dedi ve tüm çalışma arkadaşlarını kutladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker ile teknoloji ve dönüşüm odağında bir söyleşi gerçekleştirildi. Ülker, gerçek dönüşüm soruların değişmesiyle başladığını belirttiği konuşmasında yapay zekayı insanın muhakemesinin yerine geçen değil, düşünme alanını genişleten bir araç olarak gördüğünü ifade etti.

LİDERLER PANELİNDE SEKTÖRLERİN GELECEĞİ KONUŞULDU

Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nde Yıldız Holding’in faaliyet gösterdiği gıda, atıştırmalık ve perakende sektörlerindeki dönüşüm ile bu alanların geleceği farklı perspektiflerden değerlendirildi. Program kapsamında düzenlenen liderler paneline pladis Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Bölge Başkanı Tim Brett, Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı ve ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel ile Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç katıldı. Panelde, değişen tüketici beklentileri, değer üretme, beslenme ve sürdürülebilirlik alanlarında ortak başarıyı mümkün kılan iş birliği kültürü ele alındı.

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