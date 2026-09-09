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Ekonomi

Bahçıvan’dan İSO’ya veda! “Bu onurlu emaneti doğru zamanda bırakıyorum”

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Bahçıvan’dan İSO’ya veda! “Bu onurlu emaneti doğru zamanda bırakıyorum”

İSO Başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklayan Erdal Bahçıvan, görev süresi boyunca savaş, enerji krizi, deprem felaketi, yüksek enflasyon ve ağır finansal şartlar yaşandığını, o sıkıntılar olurken doğruları söylemek ve pozitif katkı vermekten onur duyduğunu açıkladı.

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Canan Eraslan
CANAN ERASLAN

Erdal Bahçıvan, 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. Görevini “Büyük bir
onur olduğu kadar ağır bir emanetti” diye tarif eden Bahçıvan “Şimdi bu emaneti kendi irademle, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakma kararı aldım” dedi. Dün düzenlediği basın buluşması ile İSO seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklayan Bahçıvan “Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gereken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş olmanın huzuru var” ifadesini kullandı ve görev süresinin önemli adımlarını sıraladı.

DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ

İSO’nun görevinin yalnızca veri açıklamak, sorunları sıralamak ve uzaktan izlemek olmadığını hatırlatan Bahçıvan “Önceliğimiz üretimin olduğu yerde durmak, riski önceden görmek, sanayicinin sesini karar alıcılara taşımak ve eleştiriyi mutlaka çözüm önerisiyle birlikte sunmak oldu. Biz hep şuna inandık: Üretimin nefes alması, Türkiye’nin nefes almasıdır. Sanayicinin güçlenmesi, ülkemizin güçlenmesidir” dedi. Sanayiye sahip çıkmanın Türkiye’ye sahip çıkmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARDI

Görev yıllarında küresel finansal dalgalanmaları, kur şokları, ticaret savaşları, Covid salgını, tedarik zinciri kırılmaları, enerji krizini, savaşları, deprem felaketi, yüksek enflasyon ve çok ağır finansman şartların yaşandığını hatırlatan Erdal Bahçıvan şunları söyledi:

"Her krizde sanayici üretimi sürdürmeye, istihdamı korumaya ve ihracat pazarlarını kaybetmemeye çalıştı. Biz de İSO olarak sanayiciyi yalnız bırakmamak için hizmet kapasitemizi büyüttük. Odamızı üyelerimize daha yakın hale getirdik. Fakat hizmet etmek kadar karar alıcıları zamanında uyarmak da sorumluluğumuzdu, zaman uyarılarımızın haklılığını gösterdi."

EN BÜYÜK GURURUM SUSMAMAK OLDU

Doğru bildiği gerçekleri, kimsenin karşısında ya da yanında konumlanma hesabı yapmadan, kurumun ve sanayicinin vakarına yakışan bir dille söylemiş olmaktan, susmamış olmaktan gurur duyduğunu söyleyen İSO Başkanı “Kamu, özel sektör, finans dünyası ve akademi arasında ortak aklın mümkün olduğuna inandık. İSO’nun sesini yalnızca yüksek değil, daha güvenilir kılmaya çalıştık. Bu başarı sadece şahsım değil, Yönetim Kurulu üyelerimizin, Meclisimizin, meslek komitelerimizin, profesyonel kadromuz ve her şartta üretime devam eden sanayicilerimizin ortak emeğidir” dedi.

YÜKSEK ENFLASYONDAN KİMSEYE YARAR GELMEZ

Enflasyon rakamlarına bakıldığında sanayi enflasyonunun yüzde 16, hizmet, eğitim, sağlık, tarımsal üretim enflasyonunun yüzde 32-33 olduğunu, ancak enflasyonu önlemek için kullanılan indikatör olan faizin yüzde 7 ile sanayicinin ödediği haksız bedel olarak karşılarında olduğunu anlatan Erdal Bahçıvan, yakında yatırım alanında sektör değerlendirmesiyle yatırımı yönlendiren kararlar alınmasını beklediklerini söyledi. Bahçıvan "Enflasyondan kimseye yarar gelmez" dedi. Bahçıvan görevinin kendisine kattığı en büyük değerin gurur olduğunu da ifade etti.

ÇÖZÜM İÇİN UĞRAŞAN HÜKÛMETE TEŞEKKÜR

Sanayici taleplerini sıralarken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sanayicilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen, çözüm odaklı yaklaşan eski ve mevcut bakanlara, bakan yardımcılarına, bürokratlara, çalışma arkadaşları ve ailesine teşekkür eden Bahçıvan, seçimlerde Başkan adayı Ender Yılmaz’a destek vereceğini açıkladı.

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