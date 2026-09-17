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İzmir'de hatalı manevra kazaya neden oldu: 1'i ağır 8 yaralı

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İzmir'de hatalı manevra kazaya neden oldu: 1'i ağır 8 yaralı
Başlık Resmiİzmirde hatalı manevra kazaya neden oldu: 1i ağır 8 yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde önceki gün, hatalı dönüş yaptığı öne sürülen bir otomobile, aynı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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İzmir'in Kiraz ilçesinde, Kiraz yönünden Alaşehir istikametine seyir halinde olan A.A. (68) idaresindeki otomobil, önce yolun sağına yanaştı, ardından sola doğru bulunan Küme Evleri yoluna girmek için manevra yaptı. Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen M.G. (26) yönetimindeki otomobil duramayarak, sola dönüş yapan otomobile çarptı.

Dün saat 17.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Akşemsettin Küme Evleri civarında meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İzmirde hatalı manevra kazaya neden oldu: 1i ağır 8 yaralı
Başlık Resmiİzmirde hatalı manevra kazaya neden oldu: 1i ağır 8 yaralı

8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, sürücüler A.A. ve M.G. ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan N.A. (10), M.A. (11) ve 35 DAJ 481 plakalı otomobildeki O.G. (17), K.G. (15), Ş.S. (42), U.S. (15) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ş.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 7 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kiraz
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