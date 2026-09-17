Sahne performansları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, konseri sırasında yaşadığı olayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konser esnasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin kendisine yönelik tacizde bulunduğunu belirterek tepki gösterdi.

Şarkıcı Demet Akalın konser sırasında tacize uğradı. Sahnedeki performansını sürdürdüğü sırada yaşanan olayın ardından sinirlerine hakim olmakta zorlanan Demet Akalın, korumalarından müdahale etmelerini istedi.

Korumalarına seslenen ünlü şarkıcı, "Alsanıza şunu diyorum, polis molis yok mu yanımda? Birileri vardı, söyledim. Polise söyledim" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

KORUMALARINA KIZDI

Olayın etkisiyle oldukça öfkeli olduğu görülen Akalın, kendisine yönelik müdahaleyi "Her tarafımı elledi ya" sözleriyle anlattı. Ünlü şarkıcının, yaşananlara ilişkin tepkisini sürdürdüğü ve korumalarına olay sırasında gerekli müdahaleyi yapmadıkları gerekçesiyle kızdığı görüldü.

Kısa sürede gündem olan görüntülerde Akalın'ın oldukça sinirli olduğu dikkat çekti. Yaşadığı olay nedeniyle büyük şaşkınlık ve öfke yaşayan şarkıcı, korumalarına yönelik sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

Demet Akalın konserinde şoke eden olay! Her tarafımı elledi ya

EŞİ OKAN KURT'LA MEKANDAN AYRILDI

Yaşanan olayın ardından konser alanından ayrılmaya karar veren Demet Akalın, doğrudan aracına yöneldi. Bir süre sonra eşi Okan Kurt'un da bulunduğu araca binen Akalın, mekandan uzaklaştı.

Olayın ardından ünlü şarkıcının yanına gelerek yaşananlarla ilgili bilgi almak isteyen gazeteciler de açıklama talebinde bulundu. Ancak Akalın, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakarak eşiyle birlikte hızla mekandan ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ