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Fransa'da çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor

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Fransa'da çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor
Başlık ResmiFransada çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur.

Fransa'nın başkenti Paris'te ülke genelindeki kreş ve okullarda yaşanan cinsel istismar skandalına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ilk mahkumiyet kararı kapsamında 9 çocuğa istismarda bulunan okul görevlisine 1 yıllık ev hapsi cezası verilirken, çocukları mağdur olan aileler duruma tepki gösterdi. Bir veli kolektifi kurucusu, "Asıl sormamız gereken soru; Fransa'daki kurumların çocukları dinlemeye ve korumaya gerçekten hazır ve donanımlı olup olmadığıdır" dedi.

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Fransa'da ders dışı etkinlikler ve mola saatlerinde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla çalkalanan eğitim sisteminde ilk yargı kararı açıklandı. Paris'in 15. bölgesindeki bir okulda görev yapan 40 yaşındaki Michael M., yaşları 5 ile 10 arasında değişen 9 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, dün görülen duruşma sonucunda sanığa 4 yılı ertelenmeli olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasının 1 yılını elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirmesine ve çocuklarla ilgili işlerde çalışmasının ömür boyu yasaklanmasına karar verildi.

AİLELERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Mağdur bir ailenin avukatı, suçun ciddiyetinin mahkemece kabul edilmesini önemli bir adım olarak değerlendirirken, veli dernekleri ve mağdur aileler verilen cezayı yetersiz buldu. Süreçte aktif rol oynayan "MeTooEcole" veli kolektifi kurucularından Barka Zerouali, yaptığı açıklamada, "Asıl sormamız gereken soru; Fransa'daki kurumların çocukları dinlemeye ve korumaya gerçekten hazır ve donanımlı olup olmadığıdır. Aileler tükenmiş halde ve öfkeli" dedi.

Fransada çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor
Başlık ResmiFransada çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor

Zerouali, "Bir anne bana, kızının tacize uğradığını öğrendikten sonra kendi annesinin yanına taşındığını ve kızını okulda tek başına bırakmak zorunda kalmamak için yeniden yarı zamanlı çalışmaya başladığını söyledi. Ortadaki durum bu" ifadelerini kullandı.
Aileler, şikayetlerinin yıllarca yetkililerce göz ardı edildiğini savunuyor. Sadece duruşmadaki cezanın değil, geçmişte beraat eden şüphelilerin de toplum vicdanını yaraladığını belirten veliler, kurumlara olan güvenin tamamen çöktüğünü ifade ediyor.

"PARİS'TE 195 ÇALIŞAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

İlk dosyaları 2014 yılında gündeme gelen davalarda skandalın boyutu da giderek büyümeye devam ediyor. Başkent Paris'le sınırlı kalmayan istismar vakalarında, Lille'den Marsilya'ya kadar ülkenin pek çok büyük kentinde ders araları, yemek saatleri ve okul sonrası etkinliklerden sorumlu personelin yeterince denetlenmemesi dikkat çekiyor.

Soruşturma kapsamında Paris polis teşkilatı, kreş, anaokulu ve ilkokullarda yaşanan 203 ayrı şiddet ve istismar vakasını incelemeye devam ediyor. Öte yandan yılbaşından bu yana Paris'te 195 okul çalışanı görevden uzaklaştırıldı, bu kişilerin 74'ünün doğrudan cinsel istismarla suçlandığı kaydedildi.

Fransada çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor
Başlık ResmiFransada çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor

İstismara karışan personelin büyük bir kısmının, Fransa Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu öğretmenler yerine, yerel yönetimlerce kısa süreli sözleşmelerle ve yetersiz eğitimle işe alınan gözetmenlerden oluştuğu belirtiliyor.

"YETKİLİLER ÇOCUKLARIMIZI KORUYAMADI"

"MeTooEcole" ebeveyn kolektifinden 17 aile, geçtiğimiz haftalarda eski Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yardımcısı Patrick Bloche ve mevcut Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler, yetkilileri, "başkalarının hayatını kasten tehlikeye atmak", "reşit olmayanlara yönelik istismar veya suçları bildirmemek" ve "tehlike altındaki bir kişiye yardım etmemek" suçlarıyla itham etti.

Fransada çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor
Başlık ResmiFransada çocuk istismarı skandalı: 9 çocuğun mağdur edildiği davada şok karar: Tepki yağıyor

Hidalgo, dün Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, yetkililerin 10 yılı aşkın süredir devam eden istismar iddialarından haberdar olduklarının altını çizdi. Hidalgo, "Çocuklarımızı korumakta başarısız oldular" dedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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