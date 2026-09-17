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Meclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM açılış tarihi

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Meclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM açılış tarihi
Başlık ResmiMeclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM açılış tarihi

Meclis açılış tarihi 2026, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaz tatilinin ardından başlayacak yeni yasama yılı öncesinde gündemde yer alıyor. Ağustos ayında Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesinin ardından milletvekillerinin yeniden Genel Kurul'da bir araya geleceği tarih ve saat TBMM kayıtlarında yer aldı. Yeni yasama yılında bütçe görüşmeleri başta olmak üzere çeşitli kanun teklifleri ve Meclis gündemindeki çalışmaların ele alınması bekleniyor.

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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı çalışmalarını ağustos ayında tamamladı. Genel Kurul'un son birleşiminde çalışmaların hangi tarihe kadar erteleneceği karara bağlanırken Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk toplantısının zamanı da kesinleşti. TBMM'nin resmi tutanaklarında yeni yasama yılı için belirlenen toplantı tarihi ve saati açıkça yer alıyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanacak. TBMM'nin 10 Ağustos 2026 tarihli 125'inci birleşimine ilişkin resmi tutanak özetinde, Genel Kurul'un Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdiği belirtildi.

Meclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM açılış tarihi
Başlık ResmiMeclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM açılış tarihi

2026 TBMM AÇILIŞ TARİHİ

2026 TBMM açılış tarihi 1 Ekim Perşembe olarak belirlendi. Yeni yasama yılı kapsamında Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak. Yeni yasama yılıyla birlikte Genel Kurul ve komisyonlarda bekleyen düzenlemelerin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ

Genel Kurul, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 10 Ağustos 2026'da sona eren 4. Yasama Yılı'nda aralarında trafik cezaları ile ücretli analık izni süresinin artırılması, tarım orman, emniyet teşkilatı, vergi düzenlemeleri ve yargı paketlerine ilişkin 21 kanun teklifi ile 15 uluslararası anlaşmayı yasalaştırdı.

Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılar ve Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale hakkında Meclis Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'deki görev süresinin 3 yıl, Libya'daki görev süresinin 24 ay, Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl ve Somali'deki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurul, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabul edildiği son birleşimin ardından 1 Ekim 2026 Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

TBMM'de, 1 Ekim'e kadar milletvekilleri basın toplantısı düzenlemeye devam edebilecek, çalışacağı tespit edilen komisyonlar çalışmalarını sürdürebilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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