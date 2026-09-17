Adana'da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 adres ve bir motosiklette arama yapan ekipler, 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ile 450 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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