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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiAdanada uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 adres ve bir motosiklette arama yapan ekipler, 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ile 450 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Adana'da akılalmaz olay! 6 yaşındaki çocuk vurulmuş halde bulundu

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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