17 Eylül Ankara'da okullar tatil mi? Meteorolojik uyarı sonrası gündem oldu

Ankara'da "17 Eylül Perşembe günü okullar tatil mi" araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yapılan kuvvetli sağanak uyarısının ardından öğrenciler ile velilerin gündemine geldi. İl genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir çağrısı yapılırken gözler okullara ilişkin muhtemel karara çevrildi.

Başkentte 17 Eylül 2026 Perşembe günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteorolojik uyarının özellikle 11.00-21.00 saatlerini kapsaması nedeniyle okul giriş ve çıkış saatlerinde hava koşullarının nasıl seyredeceği yakından takip ediliyor. Ankara Valiliği ise yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

17 EYLÜL ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

17 Eylül 2026 Perşembe günü için Ankara genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Ankara Valiliği'nin 16 Eylül'de yayımladığı duyuruda kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı ancak eğitime ara verildiğine yönelik bir ifade yer almadı. Bu nedenle mevcut resmi bilgilere göre Ankara'da eğitim ve öğretimin planlandığı şekilde devam edecek. 17 Eylül için kent genelini kapsayan bir tatil kararı duyurulmadı.

17 Eylül Ankarada okullar tatil mi? Meteorolojik uyarı sonrası gündem oldu

17 EYLÜL 2026 ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için yayımladığı tahmine göre 17 Eylül'de il genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken Ankara merkezde günün en düşük sıcaklığının yaklaşık 14 derece, en yüksek sıcaklığının ise 22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

17 Eylül Ankarada okullar tatil mi? Meteorolojik uyarı sonrası gündem oldu

Saatlik tahminlerde sabah 06.00-09.00 arasında sıcaklığın 17 derece, 09.00-12.00 arasında 20 derece ve 12.00-15.00 arasında yaklaşık 22 derece olması bekleniyor. Öğleden sonra nem oranının belirgin şekilde yükselerek akşam saatlerinde yüzde 90'ın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. MGM, yerel kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar görülebileceğini belirterek sürücüler ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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