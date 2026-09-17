MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden isimler belli oldu. 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla Mavi ve Kırmızı Takım karşı karşıya geldi. Bölümde takım dokunulmazlığının ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması gerçekleştirildi. Gecenin sonunda haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli olurken eleme potasındaki isim sayısı da dörde yükseldi.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar, şeflerin belirlediği mantı çeşitlerini en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Takım oyununun tamamlanmasının ardından kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık aşamasına geçildi ve gecenin devamında iki yarışmacı da eleme potasına gitti. İşte, MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef'te 16 Eylül akşamında eleme potasına Faruk ve Şadi gitti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, eleme adayı olarak Faruk'un ismini verdi. Böylece Faruk haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan oylama sonucunda Şadi en fazla oyu alarak haftanın dördüncü eleme adayı olarak potaya gönderildi.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef eleme adayları (16 Eylül 2026)

Son sonuçlarla birlikte MasterChef eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk ve Şadi yer aldı. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin ardından Şiringül ve Tolgahan potaya girmişti.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef eleme adayları (16 Eylül 2026)

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te 16 Eylül Çarşamba günü oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda yarışmacılardan farklı mantı çeşitleri hazırlamaları istendi. Menüde buuz mantısı, Çerkez mantısı, pirinçli mantı, düşbere, perohi, mercimekli mantı, sosyete mantısı, tepsi mantısı ve Sinop mantısı gibi farklı tarifler yer aldı.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef eleme adayları (16 Eylül 2026)

Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardından üstünlük sağlayan Mavi Takım, haftanın ikinci takım dokunulmazlığının sahibi oldu. Böylece mavi takım yarışmacıları geceyi eleme adayı çıkarmadan tamamladı. Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım ise gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Yarışmacılardan bu etapta antrikot kullanarak şeflerin beklentilerini karşılayan tabaklar hazırlamaları istendi.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef eleme adayları (16 Eylül 2026)

Değerlendirmelerin ardından Nilay ve Kübra öne çıkan iki yarışmacı oldu. Şeflerin son kararıyla Kübra gecenin en başarılı tabağını hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı elde etti. Dokunulmazlık hakkıyla Faruk'u eleme adayı olarak seçen Kübra'nın ardından yapılan takım oylamasında Şadi de potaya gönderildi.

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