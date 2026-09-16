MasterChef eleme potası, 15 Eylül Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin ardından şekillenmeye başladı. Mavi ve Kırmızı Takım tavuk yemekleri konseptinde karşı karşıya gelirken takım oyunundan bireysel dokunulmazlığa uzanan gecenin sonunda haftanın ilk iki eleme adayı belirlendi.

MasterChef Türkiye'nin 15 Eylül bölümünde Armağan'ın kaptanlığındaki Mavi Takım ile Bahar'ın kaptanlığındaki Kırmızı Takım haftanın ilk takım oyununa çıktı. Şeflerin tavuk yemeklerinden oluşan menüyü değerlendirmesinin ardından bir takım eleme sürecinin dışında kalırken kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Gecenin devamında yapılan seçim ve takım oylamasıyla potaya giden iki yarışmacı da netleşti.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef'te 15 Eylül gecesinin ilk eleme adayı Şiringül oldu. Takım dokunulmazlığını kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Şefler yarışmacılardan orman meyvelerini kullanarak tabaklar hazırlamalarını istedi. Değerlendirmelerin sonunda Emre ile Enes öne çıkan isimler olurken bireysel dokunulmazlığı Emre kazandı. Emre, eleme potasına göndereceği isim olarak Şiringül'ü seçti.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 15 Eylül dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Şiringül'ün ilk aday olarak belirlenmesinin ardından Mavi Takım'da eleme oylamasına geçildi. Yarışmacıların kullandığı oyların sonucunda Tolgahan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece 15 Eylül Salı gecesinin ardından MasterChef eleme potasının ilk isimleri Şiringül ve Tolgahan olarak belirlendi. Haftanın ilerleyen bölümlerindeki dokunulmazlık mücadelelerinin ardından potaya yeni yarışmacılar da eklenecek.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 15 Eylül dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk takım dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı. 15 Eylül Salı günü yayınlanan bölümde iki takımdan tavuk çorbası, tavuk galantine, tavuk haşlama, tavuk dolması, tavuk şinitzel, çıtır tavuk baget, kanat ızgara, buffalo wings ve tavuk göğsü tatlısından oluşan menüyü hazırlamaları istendi. Yarışmacılar verilen süre içerisinde yemeklerini tamamlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 15 Eylül dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda Bahar'ın kaptanlığındaki Kırmızı Takım üstünlük sağlayarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

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