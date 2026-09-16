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Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

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Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı, kent genelinde planlı çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Kesintiden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve elektriğin yeniden verileceği saatler merak ediliyor.

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Ankara'da 16 ve 17 Eylül tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri öncesinde vatandaşlar günlük programlarını kesinti saatlerine göre düzenlemek için güncel listeyi araştırıyor. Çalışmaların gerçekleştirileceği bölgelerde elektrik hizmetine belirli saat aralıklarında ara verilecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 EYLÜL PROGRAMI

Akyurt Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

16.09.2026 09:15 - 17:15

TUĞLA, AĞILCIK, 2.AŞAĞIEMİRLER, AHMETADİL, AKTAŞ, 81., AŞAĞI, 69., ÇEŞMELER, 79., 53., 57., 99., 101., 111, 110, 66., 62., 61., 1015, 1010, 67., AKÇALI, 79, KAYAKAVAĞI, YILMAZLAR, 72., SIL, KAZIM KARABEKİR, DÜZKEPİRLER, 1, TORAMAN, YEŞİLYURT_1, YENİ KARAKÖY, YENİCE YOLU SAĞ, 107, ATATÜRK.., YEŞİLVADİ SİTESİ, CUMHURİYET., KIBRIS, YEŞİLIRMAK, DUMLUPINAR, BİNALİ YILDIRIM., SİRKELİ YEŞİLOVA, ULUBATLI HASAN., ARKALTI, ÇAYIR YOLU, 65, KUTUÖREN, YUVA, 64., BALPINAR, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, 74., 85., 88., 109., YOL ÜSTÜ, 65., BAHÇELER, BİNALİ YILDIRIM, 104., 51., 60., 55., 75., 108, 70., MERKEZ KÜME, 58., 86., GÜZELYURT, 63., PAŞALAR, TORAMAN., 68., 105., 56., 89., TİFTİKÇİLER, 87., DEVELİLER, İKİPINAR, 71., HARMANLAR, YEŞİLYURT MAH, 100., KARŞIYAKA, KARAKÖY, KIZILCA, 106., 82., GÜZELYURT BAĞLUM, 107, MERKEZ, TEBERİK

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Altındağ Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

14:00 - 15:30

ADALIHALİL, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, BABÜR, 675, TASASIZ,

16:00 - 17:30

TAKSİM, BABAHARMAN, DOĞUŞ, ŞİLE

Beypazarı Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

13:00 - 17:00

ACISU, ÜREĞİL

Çamlıdere Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

09:30 - 17:30

MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Çankaya Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

14:30 - 18:00

3637

13:00 - 15:00

182, BAĞLAR, SARICAKAYA, 115, SEYRAN, 188, 167, HINIS, NARMAN, AŞKALE, SERHAT, BELLİGÜN, TEKMAN, MİHALICIK, ÇAT, 178

15:30 - 17:30

KUVEYT, KAVAKLIDERE, YAZANLAR, GÜLDEN, GÜNEŞ, PARİS, GELİBOLU

Çubuk Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

09:15 - 17:15

TUĞLA, AĞILCIK, 2.AŞAĞIEMİRLER, AHMETADİL, AKTAŞ, 81., AŞAĞI, 69., ÇEŞMELER, 79., 53., 57., 99., 101., 111, 110, 66., 62., 61., 1015, 1010, 67., AKÇALI, 79, KAYAKAVAĞI, YILMAZLAR, 72., SIL, KAZIM KARABEKİR, DÜZKEPİRLER, 1, TORAMAN, YEŞİLYURT_1, YENİ KARAKÖY, YENİCE YOLU SAĞ, 107, ATATÜRK.., YEŞİLVADİ SİTESİ, CUMHURİYET., KIBRIS, YEŞİLIRMAK, DUMLUPINAR, BİNALİ YILDIRIM., SİRKELİ YEŞİLOVA, ULUBATLI HASAN., ARKALTI, ÇAYIR YOLU, 65, KUTUÖREN, YUVA, 64., BALPINAR, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, 74., 85., 88., 109., YOL ÜSTÜ, 65., BAHÇELER, BİNALİ YILDIRIM, 104., 51., 60., 55., 75., 108, 70., MERKEZ KÜME, 58., 86., GÜZELYURT, 63., PAŞALAR, TORAMAN., 68., 105., 56., 89., TİFTİKÇİLER, 87., DEVELİLER, İKİPINAR, 71., HARMANLAR, YEŞİLYURT MAH, 100., KARŞIYAKA, KARAKÖY, KIZILCA, 106., 82., GÜZELYURT BAĞLUM, 107., 23., CAMİLİ, MİMAR SİNAN, DİREKLİ MEVKİ, GÖLYAYLA, ÇAMLIK KÜME, ÇIRPILIYURT, YUNUS EMRE, SUSUZ, KÖSRELİK, 2.OYUMİĞDE, DAĞKALAFAT, TEPE KÜME, MEŞELİ, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, DALYASAN

Etimesgut Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

15:40 - 17:00

AYAŞ ANKARA YOLU, 308, EMİRYAMAN, 305

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Gölbaşı Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

09:30 - 17:30

AHİBOZ, 4348, 15, 4334, 1, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, 4308, 4339, 4305, 4322, FATİH, 49-, 30_SİLİNECEK, 4306, MERKEZ MAHALLESİ, 4352, 4318, 4321, FATİH CADDESİ, 4341, ANKARA.., 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358, 23

09:30 - 11:30

ELİTLER K.Y.K., 2358

15:00 - 17:00

998, AKKAYA

09:30 - 17:30

24, 17., 11., 5, 8/1, 4302, 26, 18., 8_1, SIL 23, 12., 7, 15, 13_SILINECEK YOL, 2, 3, 20, KARAPINAR, SAKARYA.., 4304, FATİH, 19, 4, ANKARA.., BAĞLAR., MERKEZ MAHALLESİ, 1, 23, FATİH CADDESİ, SARIKAYA

Haymana Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

09:30 - 17:30

YAPRAKBAYIRI, ESKİKIŞLA, EVLİYAFAKI, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GEDİK, ESEN

Keçiören Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

09:15 - 17:15

TUĞLA, AĞILCIK, 2.AŞAĞIEMİRLER, AHMETADİL, AKTAŞ, 81., AŞAĞI, 69., ÇEŞMELER, 79., 53., 57., 99., 101., 111, 110, 66., 62., 61., 1015, 1010, 67., AKÇALI, 79, KAYAKAVAĞI, YILMAZLAR, 72., SIL, KAZIM KARABEKİR, DÜZKEPİRLER, 1, TORAMAN, YEŞİLYURT_1, YENİ KARAKÖY, YENİCE YOLU SAĞ, 107, ATATÜRK.., YEŞİLVADİ SİTESİ, CUMHURİYET., KIBRIS, YEŞİLIRMAK, DUMLUPINAR, BİNALİ YILDIRIM., SİRKELİ YEŞİLOVA, ULUBATLI HASAN., ARKALTI, ÇAYIR YOLU, 65, KUTUÖREN, YUVA, 64., BALPINAR, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, 74., 85., 88., 109., YOL ÜSTÜ, 65., BAHÇELER, BİNALİ YILDIRIM, 104., 51., 60., 55., 75., 108, 70., MERKEZ KÜME, 58., 86., GÜZELYURT, 63., PAŞALAR, TORAMAN., 68., 105., 56., 89., TİFTİKÇİLER, 87., DEVELİLER, İKİPINAR, 71., HARMANLAR, YEŞİLYURT MAH, 100., KARŞIYAKA, KARAKÖY, KIZILCA, 106., 82., GÜZELYURT BAĞLUM, 107.

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Kızılcahama Elektrik Kesintisi 16 Eylül:

09:30 - 17:00

ŞEHİT OSMAN AYDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET, ZEMLER, ŞEHİT SEÇKİN ALTUN, GÜLŞENLER, ŞEHİT KEMAL DEMİRCİ, ŞEHİT YUSUF KALENDER, RIZA DOĞAN, KARDELEN, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ORUÇ GAZİ, EYÜP SANAY, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT CENGİZ EVMEZ, YUNUS EMRE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, GAZZE

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 EYLÜL PROGRAMI

Akyurt Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

17.09.2026 09:15 - 17:15

AKAR, OLGUNLAR, EBRU 1, HİSAR 2, EDİP, RAUF DENKTAŞ, HANEDAN 2, EBRU, ELİF 1, ELİF 4, 1.1, AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME, ATA 5, ATAK 1, ŞAFAK 6, NERGİZ 9, KAHRAMAN 1, AKHUN, ACIBADEM, VEZİR, ARIKAN 5, SÜREYYA, AKİK 2, İSKAN, ARIKAN 7, KARACA, AHALİ, AĞAÇ, EVLİYA ÇELEBİ 5, YILMAZ 1, KAVAKLI, ÇAĞATAY, ÇELEBİ, DİLİPAK, FERAH 1, FERAH 10, DİNAR, EMEK., FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 7, KUMLU, MÜCAHİT 1, MÜCAHİT 2, MAKAM, KAR, KINIK, KIRLANGIÇ, HİKMET, KARABAĞ, BASİRET, ELİF, BAĞIŞ 1, ÇANKIRI, KARAGÖL, FARABİ, KAŞGARLI MAHMUT, EZHER 2, FERAH 7, CEREN 2, ATA 2, AKŞEMSEDDİN, ARIKAN 4, FERAH, FERAH 9, FECİR 1, EZHER 6, SEYİT GAZİ, SEMİZ, FECİR 3, KARAKOÇ, HÜNER, NERGİZ 8, NERGİZ, KAHRAMAN 5, FERAH 2, KAMPÜS, AKİK 1, FERAH 13, EZHER 3, UMUT 3, GÜLGÜN, UMUT 2, CEREN 3, ŞAFAK 5, ŞEHİT İSMAİL KANSU, GÜLGÜN 3, BAĞIŞ 3, ARIKAN 8, EZHER 1, MÜCAHİT 3, KAHRAMAN 6, KARAMAN KÜME, AKİK-, İLİM 5, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, BONCUK, FARABİ 1, MEHİL, GÜLGÜN 1, UMUT 1, NERGİZ 10, AKASYA 2, EVLİYA ÇELEBİ 1, EZHER 4, MİHRAM 2, ŞAFAK_1, HİSAR, HANEDAN 4, İLİM 6, BAĞIŞ 2, AYASOFYA, ATA 1, YELKEN, ADALET, ELİF 3, BOZKIR, DÜNYA, HAFIZ EFENDİ, NUMANLAR, ARIKAN 2, BUCAK, ACAR, KAHRAMAN 2, YILMAZ 2, AMİR, ATA 4, FERAH 3, CEREN 1, MEŞALE 1, FECİR 2, ATAK 3, ALİYURT, CEPHE, MOLLA FENARİ, YASİN, UMUT 4, EVLİYA ÇELEBİ 3, KAHRAMAN 8, NERGİZ 13, BAYRAM, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, ELİF 2, BAĞIŞ, GELİBOLU, ATA 3, MİHRAM 4, FERAH 6, SALUR, ATAK 4, MİHRAM 1, YUNUS EMRE.., AKASYA 1, DEVRİŞAN, ALBAYRAK 1, İLİM 2, ALİM, EVLİYA ÇELEBİ 2, SADIK AHMET, DAHİ 1, ARIKAN 3, SELVİ, BELGE, BAĞIŞ 4, 14., HANEDAN 3, FECİR, ALBAYRAK, ATAK 2, EVLİYA ÇELEBİ 4, ARIKAN 1, GÖKÇEDERE, DAHİ 2, ARIKAN, LETAFET, AKŞEMSETTİN, KATİP ÇELEBİ, BADEMLİK, ELVAN, ÇAVDAR, İLİM 1, HAKYOL, BOZKIR 1, PERİHAN ÖZKAN, FERAH 16, BATTAL GAZİ., ŞENER, VOLKAN, FERAH 5, FERAH 4, EZHER 7, ZİRVE, YAZIR KÜME, ŞEHİT RAFET KESEN, AHESTE, HİSAR 1, DAVET, İLİM 4, İLİM 3, YEŞERTİ, GAZNELİLER, EVLİYA ÇELEBİ, ALAYUNTLU, MENEKŞE, ÜLKÜ, FERAH 15, HAKTAN, AĞDA, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, MEŞALE 2, FERAH 8, AĞILCIK, ENDER, MERKEZ, TEBERİK

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Altındağ Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

11:30 - 12:30

DUMLUPINAR, ECEABAT, DOĞA

09:00 - 10:30

BABAHARMAN, ŞEHİT TALİP YENER, ÖNSEZİ, DOĞUŞ

14:30 - 17:30

ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, ŞEHİT HARUN AYDIN, 504, 502, 445, 482, 503, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, ŞEHİT BÜLENT YALÇINKAYA, 498, 480, 481, 448, 499, 446, 505, KARAPÜRÇEK

09:00 - 17:00

AHMETADİL, KÖYİÇİ 1.KISIM, GAZZE

Ayaş Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:30 - 17:00

ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, HİSARLIKAYA, BALKUYUMCU EVLERİ, KARTALKAYA, 5228, 5275, 5283, BAĞDAT, 5278, 5231, 5230, 5281, 5282, 5280, 5273, 5249, EMEK BİRİKİM (74/2)(75/2), 5242, 5235, 5248, 5225, 5241, 5243, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ

09:30 - 17:00

A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

Çamlıdere Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:30 - 17:00

AHATLAR, BUĞRALAR, ÇAL, TOKAR, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, ALIÇBAŞI, AŞAĞI DÖRTKONAK, ELDELEK, GÜNEY YAYLA, ESKİCE, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, DEDEM ÇAYIRI, AKPINAR ÇATAĞI, KUZEY YAYLA, YAHŞİHAN YAYLASI, YAYLA ELVANLAR, ÇİT, ÇİFT, YAYLA ELDELEK, YAYLA DÖRTKONAK, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, DOĞANLAR, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, YUKARI SARIKAVAK, MURATLAR, GÖL, AŞAĞI SARIKAVAK, BAKIRLI, KURT, YUKARI DÖRTKONAK

10:00 - 17:00

ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Çankaya Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:15 - 17:15

2598, IHLAMUR, SÖĞÜT, 2579

13:30 - 15:00

896/1, 900, 921, 922, 924

15:30 - 17:30

948, ŞEHİT ERSAN, 980, 970, 965, 942, 960, 966, 982, 959, 956, 931

10:00 - 18:00

KAHRAMAN KADIN, MAHATMA GANDİ, KOZA

09:15 - 17:15

737, ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN, 745

Çubuk Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:15 - 17:15

AKAR, OLGUNLAR, EBRU 1, HİSAR 2, EDİP, RAUF DENKTAŞ, HANEDAN 2, EBRU, ELİF 1, ELİF 4, 1.1, AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME, ATA 5, ATAK 1, ŞAFAK 6, NERGİZ 9, KAHRAMAN 1, AKHUN, ACIBADEM, VEZİR, ARIKAN 5, SÜREYYA, AKİK 2, İSKAN, ARIKAN 7, KARACA, AHALİ, AĞAÇ, EVLİYA ÇELEBİ 5, YILMAZ 1, KAVAKLI, ÇAĞATAY, ÇELEBİ, DİLİPAK, FERAH 1, FERAH 10, DİNAR, EMEK., FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 7, KUMLU, MÜCAHİT 1, MÜCAHİT 2, MAKAM, KAR, KINIK, KIRLANGIÇ, HİKMET, KARABAĞ, BASİRET, ELİF, BAĞIŞ 1, ÇANKIRI, KARAGÖL, FARABİ, KAŞGARLI MAHMUT, EZHER 2, FERAH 7, CEREN 2, ATA 2, AKŞEMSEDDİN, ARIKAN 4, FERAH, FERAH 9, FECİR 1, EZHER 6, SEYİT GAZİ, SEMİZ, FECİR 3, KARAKOÇ, HÜNER, NERGİZ 8, NERGİZ, KAHRAMAN 5, FERAH 2, KAMPÜS, AKİK 1, FERAH 13, EZHER 3, UMUT 3, GÜLGÜN, UMUT 2, CEREN 3, ŞAFAK 5, ŞEHİT İSMAİL KANSU, GÜLGÜN 3, BAĞIŞ 3, ARIKAN 8, EZHER 1, MÜCAHİT 3, KAHRAMAN 6, KARAMAN KÜME, AKİK-, İLİM 5, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, BONCUK, FARABİ 1, MEHİL, GÜLGÜN 1, UMUT 1, NERGİZ 10, AKASYA 2, EVLİYA ÇELEBİ 1, EZHER 4, MİHRAM 2, ŞAFAK_1, HİSAR, HANEDAN 4, İLİM 6, BAĞIŞ 2, AYASOFYA, ATA 1, YELKEN, ADALET, ELİF 3, BOZKIR, DÜNYA, HAFIZ EFENDİ, NUMANLAR, ARIKAN 2, BUCAK, ACAR, KAHRAMAN 2, YILMAZ 2, AMİR, ATA 4, FERAH 3, CEREN 1, MEŞALE 1, FECİR 2, ATAK 3, ALİYURT, CEPHE, MOLLA FENARİ, YASİN, UMUT 4, EVLİYA ÇELEBİ 3, KAHRAMAN 8, NERGİZ 13, BAYRAM, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, ELİF 2, BAĞIŞ, GELİBOLU, ATA 3, MİHRAM 4, FERAH 6, SALUR, ATAK 4, MİHRAM 1, YUNUS EMRE.., AKASYA 1, DEVRİŞAN, ALBAYRAK 1, İLİM 2, ALİM, EVLİYA ÇELEBİ 2, SADIK AHMET, DAHİ 1, ARIKAN 3, SELVİ, BELGE, BAĞIŞ 4, 14., HANEDAN 3, FECİR, ALBAYRAK, ATAK 2, EVLİYA ÇELEBİ 4, ARIKAN 1, GÖKÇEDERE, DAHİ 2, ARIKAN, LETAFET, AKŞEMSETTİN, KATİP ÇELEBİ, BADEMLİK, ELVAN, ÇAVDAR, İLİM 1, HAKYOL, BOZKIR 1, PERİHAN ÖZKAN, FERAH 16, BATTAL GAZİ., ŞENER, VOLKAN, FERAH 5, FERAH 4, EZHER 7, ZİRVE, YAZIR KÜME, ŞEHİT RAFET KESEN, AHESTE, HİSAR 1, DAVET, İLİM 4, İLİM 3, YEŞERTİ, GAZNELİLER, EVLİYA ÇELEBİ, ALAYUNTLU, MENEKŞE, ÜLKÜ, FERAH 15, HAKTAN, AĞDA, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, MEŞALE 2, FERAH 8, AĞILCIK, ENDER

15:00 - 17:00

ÇATOKÇULAR 2, ÇATOKCULAR 1

Elmadağ:

09:00 - 15:00

19 MAYIS

Etimesgut Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:30 - 17:00

ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, HİSARLIKAYA, BALKUYUMCU EVLERİ, KARTALKAYA, 5228, 5275, 5283, BAĞDAT, 5278, 5231, 5230, 5281, 5282, 5280, 5273, 5249, EMEK BİRİKİM (74/2)(75/2), 5242, 5235, 5248, 5225, 5241, 5243, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ

09:00 - 13:00

YEŞİLOVA, 4031, İSTASYON, 4012, 4011

09:00 - 11:00

5352, GÖKSU PARKI, 2.İNÖNÜ, 5351

15:00 - 17:00

2.İNÖNÜ, GÖKSU PARKI

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Gölbaşı Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:30 - 16:30

OĞULBEY, EVREN YAYINCILIK, 3051

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Haymana Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:00 - 17:00

AKYÜZ, KANUN, BIÇKI, EVLİYAFAKI, KADİR, ALAHACILI, YALIM EREZ, BATI KISIM, SARIDEĞİRMEN, ALTIPINAR, ALPER, ARAS, MEZARLIK, CANER, FİKRET SURURİ EVİRGEN, HAMARAT, ŞEHİT BİNBAŞI MUSTAFA TEVFİK, KAMER, EKVATOR, PAPYON, HOCA AHMET YESEVİ, CENGİZ AYSUN, SIRAÇ, HIZAR, YAHYA TOPLU, BARBAROS, AZİZ, BAŞARI, DAĞISTAN, ALSANCAK, RAHMAN, MELİS, KEMAN, DOĞU KISMI, HİCRAN, MEŞE, GÜLÇİN, ÇALI, GÜNDOĞAN, BİNTUĞ, MANZARA, AYTAÇ, AYÇA, BAHADIR ALP, ALTUĞ, SİMGE, PARS, DESEN, YUMAK, ŞEHİT YÜZBAŞI HÜSEYİN HÜSNÜ, PALAMUT, TATLIKUYU, BATI KISMI, NURLU, ILGAZ, SUNA, ÇELİKTEPE, HACI BAYRAM VELİ, AMAÇ, KARAKUYU, KARAHOCA KÜME, EMİRLER, YAPRAK, BESİ, ERMİŞ, GÖNÜL, HİLAL, KOR, KUNURİ, SELİMİYE, PAZARCIK, SERÇE, TEPE, UÇAK, YOKUŞ, GÜZELCEKALE, ÇALDIRAN, DURUPINAR, DAMALI, KİREMİT, KUYU, TUNA, BARBAROS, OKAY, ŞEHİT SEDAT AKÇA, HACI BAYRAM VELİ, HAYAL, KEVSER, İREM, MEVLANA, YENGEÇ, MELİS, HACI VELİ HATİPOĞLU, MİDAS, MEHMET EMİN YURDAKUL, TERAZİ, TÜRKALP, NARİN, DİVAN, İKİZLER, GENCEBAY, BOZKURT, DERE, YAY, KORE, MİMAR SİNAN, BAHAR, ŞEREFLİGÖKGÖZ, YAŞAR DOĞU, ÇALIKUŞU, IHLAMUR, ARI, BEYAZ, KELEBEK, HANIMELİ, LEVENT, TANIŞIR, YAKA, BAHÇELİ, PELİN, SEDA, SELİMİYE, TERTİP, SERÇE, AKINCILAR, KOŞAY, BULGURLU, MEVLANA, DUMLUPINAR, KARACA, BEŞKUYU, STADYUM, BORAL, HACI BAYRAM VELİ, ARDA, AŞİYAN, HUZUR, NASREDDİN HOCA, NİZAMÜL MÜLK, ATAÇ, GÜNHAN, EDEBALİ, TONYUKUK, MEHMET EMİN YURDAKUL, YEŞİLYURT, BEYPINAR, KAŞGARLI MAHMUT, LAVANTA, BAĞCI, AVCILAR, MARTI, HACI VELİ HATİPOĞLU, OSMAN GAZİ, ÇALDAĞ, GÖKTÜRK

10:00 - 18:00

ÇAYRAZ, YENİKÖY

Keçiören Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

13:30 - 15:00

1009, 953, 4, İNCİR, GÜZELYURT, AKASYA, 1996, KUZEY ANKARA 4. ETAP, SALKIM SÖĞÜT, 493/5, AZERBAYCAN CADDESİ, 494, KUZEY ANKARA 1.ETAP, KAYIN, 986, 2002, 2006, ŞEHİT FEVZİ BAŞARAN, 985, ÇINAR, 951, ARAS, MEŞE, ZEYTİN, ULUDAĞ KÖKNARI, KIZILÇAM, KIZILIRMAK, 472, 954, 2005, YEŞİLIRMAK

15:30 - 17:00

495, 509, 1977/2, 1980, 1964/1, 493, 493/3, AKMEŞE, 493/2, 2000, AZERBAYCAN CADDESİ, 1999, 1997, ŞEHİT FEVZİ BAŞARAN, 494, 2001, 1998, 497, KIZILIRMAK, 1996, YEŞİLIRMAK

Ankara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 16-17 Eylül programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

Kızılcahamam Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

09:00 - 17:00

AKYÜZ, KANUN, BIÇKI, EVLİYAFAKI, KADİR, ALAHACILI, YALIM EREZ, BATI KISIM, SARIDEĞİRMEN, ALTIPINAR, ALPER, ARAS, MEZARLIK, CANER, FİKRET SURURİ EVİRGEN, HAMARAT, ŞEHİT BİNBAŞI MUSTAFA TEVFİK, KAMER, EKVATOR, PAPYON, HOCA AHMET YESEVİ, CENGİZ AYSUN, SIRAÇ, HIZAR, YAHYA TOPLU, BARBAROS, AZİZ, BAŞARI, DAĞISTAN, ALSANCAK, RAHMAN, MELİS, KEMAN, DOĞU KISMI, HİCRAN, MEŞE, GÜLÇİN, ÇALI, GÜNDOĞAN, BİNTUĞ, MANZARA, AYTAÇ, AYÇA, BAHADIR ALP, ALTUĞ, SİMGE, PARS, DESEN, YUMAK, ŞEHİT YÜZBAŞI HÜSEYİN HÜSNÜ, PALAMUT, TATLIKUYU, BATI KISMI, NURLU, ILGAZ, SUNA, ÇELİKTEPE, HACI BAYRAM VELİ, AMAÇ, KARAKUYU

09:30 - 17:00

İĞDİR, YUKARI ÇEŞTEPE, YEŞİLÖZ, ÇEŞTEPE

09:30 - 12:30

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK., AKBAĞ, ANKARA.., ARSLANLAR, BAYIR, CAMİ, CUMHURİYET., ÇEŞME, DERYA, GÜNDOĞAN-, KARYATMAZ, SAĞLIK, SAĞLIK (ESERTEPE), SERPME, SEVDA, ŞAHİN

Mamak Elektrik Kesintisi 17 Eylül:

13:30 - 15:00

1009, 953, 4, İNCİR, GÜZELYURT, AKASYA, 1996, KUZEY ANKARA 4. ETAP, SALKIM SÖĞÜT, 493/5, AZERBAYCAN CADDESİ, 494, KUZEY ANKARA 1.ETAP, KAYIN, 986, 2002, 2006, ŞEHİT FEVZİ BAŞARAN, 985, ÇINAR, 951, ARAS, MEŞE, ZEYTİN, ULUDAĞ KÖKNARI, KIZILÇAM, KIZILIRMAK, 472, 954, 2005, YEŞİLIRMAK

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Editör : İREM ÖZCAN
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