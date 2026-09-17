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Dünya

ABD, Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti

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ABD, Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti
Başlık ResmiABD, Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti

ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti. ABD’nin vize vermemesi nedeniyle Abbas’ın BM Genel Kurulu’na video konferansla hitap etmesi bekleniyor.

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The Times of Israel’in bir ABD’li ve bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas art arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak.

FİLİSTİNLİ YETKİLİLERE RET

Abbas’ın yanı sıra BM Genel Kurulu için ABD’ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi. Bir Filistinli yetkili, kendisine vize verilmemesine gerekçe olarak "Herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan 212(a)(3)(B) maddesinin" gösterildiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Başlık ResmiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

ABBAS'IN VİZE RET NEDENİ BİLİNMİYOR

Abbas’ın vize başvurusunun iptal edilme sebebinin aynı olup olmadığı bilinmiyor. Abbas’ın geçen sene olduğu gibi, gelecek hafta New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’na telekonferansla hitap etmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Reform yapmadıkları, ABD’ye verdikleri taahhütlere aykırı davrandıkları ve barış umutlarını baltalayan faaliyetlerini sürdürdükleri" gerekçeleriyle, ABD’nin Filistin Yönetimi yetkililerine vize verilmemesini öngören yaptırımların uzatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Abbas’a vize verilmediğine ilişkin haberlere ise değinilmedi.

ABD yönetiminin vize vermemesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Abbas, geçen yıl BM Genel Kurulu'na katılamamış ve Genel Kurula video mesaj yoluyla hitap etmişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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