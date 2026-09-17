İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17 Eylül Esenyurt, Avcılar, Kağıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Esenler, Beylikdüzü elektrik kesintisi
İstanbul elektrik kesintisi programı 17 Eylül 2026 Perşembe günü için BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlanan çalışmalar nedeniyle gündemde. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçe ve mahallelerde bakım, yatırım, trafo ve kablo bağlantısı çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak.
İstanbul'da 17 Eylül Perşembe günü planlı elektrik kesintileri farklı saat aralıklarında etkili olacak. BEDAŞ'ın hizmet verdiği Avrupa Yakası'nda Güngören, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Çatalca, Şişli ve Beyoğlu gibi ilçelerde kesinti kayıtları bulunurken, Anadolu Yakası'ndaki güncel program AYEDAŞ üzerinden takip edilebiliyor.
İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 EYLÜL 2026
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 789., 791., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 745., 746., 757., 758., 759., 766., 767., 768., 771., 812., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1638., 1655. sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EMEKLİ, ERENCAN, KIRIM sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA, MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, NUREL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNEY 3, ITIR 1, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
ATADAN, AYNUR, KORMAÇ sk / YENİKÖY mah ABBAS ÇIKMAZI, AYIŞIĞI, ERCAN, GÜZELCE ALİPAŞA , KALENDER, MERCANCI, ZABİT EFENDİ ÇIKMAZI, ZİYNET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN, PAMUK, ÜSTAY TARABYA EVLERİ sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -IŞIKLAR mah sk / PİRİNÇÇİ mah sk // KAĞITHANE ilce -GÜRSEL mah sk / MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜNDAR, KURUDERE, RAMAZAN sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, KURUDERE, PİYALEPAŞA, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, İLK ADIM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKARSU, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah BALYOZ sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah YAMAÇ sk / SULTAN SELİM mah AYBİKE, AYDINLAR, BADE, BAHADIR, BAKIR ÇIKMAZI, BARUT, BATURAY, BESTEKAR, BIÇAKÇI, BOZ, BOZ ÇIKMAZI, BUYRUK, DUMAN, GÖKYÜZÜ, GÜZEL YONCA, KAÇAR, KOÇ, LALEGÜL, NERGİS, SAKARYA, SEZGİ, SONBAHAR, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, YASEMİN, YEŞİL, YONCA, YONCA ÇIKMAZI, İZCİ, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah SONBAHAR sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TERKOS mah sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TAYAKADIN mah sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk / SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, FİRUZE sk / KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞLAR, BEREKET, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, CAN, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, FİDE, GAFFAR OKKAN, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HAVUZ, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, MARMARA, MELTEM, MİSAFİR, NADİDE, NURLU, OKUMUŞ, OYMAK, OĞUZ, SALATİN, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ZELİHA, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇEŞME, ÇINARALTI, ÇINARLI, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2199., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah G sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, GÜLLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, HANIMELLER, MİNE, SAKIZ, SELVİLER, VEFA POYRAZ, YONCA sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, BEGONYA, DERYA, FLORYA, GÜL, HARMAN, MEKTEP, ORMAN, ÇİĞDEM, İMBAT sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
STANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah BOSTAN sk / MEŞRUTİYET mah KODAMAN, VALİ KONAĞI sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, FERAH, FULYA, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SALKIM, SEZAİ SELEK, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, VALİ KONAĞI, YEDİ KARDEŞLER, İPEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 49., 52., ATATÜRK sk / YAVUZ SELİM mah MELTEM sk bölgelerinde 17/09/2026 08:00:00 - 17/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAZİ EMİR, ULUDAĞ sk bölgelerinde 17/09/2026 08:00:00 - 17/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 859., 860., 861., 861/1., 862., KÖYİÇİ sk / HAVAALANI mah GÜLEK, GÜLERYÜZ, HACI BAYRAM, KIRIM sk bölgelerinde 17/09/2026 08:00:00 - 17/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.