Adana'da akılalmaz olay! 6 yaşındaki çocuk vurulmuş halde bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tabancayla vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki B.Y. yaralandı. Yaralı çocuğun ağabeyinin tutuklandığı bildirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün akşam saatlerinde Eski Misis Mahallesi'ndeki bir evde yakınları, 6 yaşındaki B.Y.'yi tabancayla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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AĞABEY TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi F.Y.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
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