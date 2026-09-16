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Yaşam

Sessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor

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Sessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor

Dünya genelinde 60 milyona yakın, Türkiye'de 600 bin civarında kişide bulunan Alzheimer hastalığının tek belirtisinin unutkanlık olmadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, “Unutkanlık yaşlılığın sonucu gibi düşünülüyor, kesinlikle öyle değerlendirmemeli. Kişinin uzak geçmişi çok iyi hatırlıyor olması genelde hasta yakınlarını çok aldatıyor” diyerek uyardı.

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1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla uyarılarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, unutkanlığın yaşlılığın sonucu gibi düşünüldüğünü belirterek “Kesinlikle öyle değerlendirmemeli" dedi.

Sessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor
Başlık ResmiSessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor

“TÜRKİYE'DE 600 BİN HASTA VAR”

Yavuz "Kesin bir sebebi yok, dünya genelinde 60 milyona yakın, Türkiye'de 600 bin civarında Alzheimer hastası var. Unutkanlık yaşlılığın bir sonucu gibi düşünülüyor, kesinlikle öyle değerlendirmemeli, ciddiye alınması gereken bir tablo" diyerek uyardı.

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“KESİN BİR SEBEBİ YOK”

Özellikle ileri yaş grubunda unutkanlığın kimi zaman normalleştirilmesi nedeniyle tanıda gecikme yaşanabildiğini aktaran Uzm. Dr. Yavuz, şöyle konuştu:

Alzheimer demans içerisinde bir hastalık grubudur. Alzheimer da bir demanstır. Her Alzheimer demanstır ama her demans Alzheimer değildir çünkü demansın başka çeşitleri de var. Alzheimer tüm demans türleri içinde yaklaşık yüzde 70'ini teşkil ediyor. Alzheimer'ın kesin bir sebebi yok. Beslenme alışkanlıklarından tutun çevresel faktörlere genetik yatkınlığa kadar çok geniş sebepler katmanından bahsediyoruz. Bugün dünya genelinde 60 milyona yakın Alzheimer vakasından bahsediyoruz, Türkiye'de 600 bin civarında Alzheimer hastası var.

Sessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor
Başlık ResmiSessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor

“UZAK GEÇMİŞİ ÇOK İYİ HATIRLIYOR”

Uzm. Dr. Yavuz, “Alzheimer, unutkanlık hastalığı ama sadece unutkanlıkla kendini göstermiyor. Beynin genel olarak işlevsel bozukluğu ortaya çıkıyor. Davranışlar, hareketler, kişinin her şeyden önce sosyal iletişimi bozuluyor. Kişi 30 sene öncesini çok iyi hatırlıyor ama 1 gün öncesinde ne olduğunu ne yaşadığını bilmiyor. Uzak geçmişi çok iyi hatırlıyor olması genelde hasta yakınlarını çok aldatıyor. Unutkanlık yaşlılığın bir sonucu gibi düşünülüyor ama kesinlikle öyle değerlendirmemek lazım. Sık sık tekrarlamalar varsa, yakın hafıza kaybı söz konusuysa, sorduğu bir şeyi tekrar soruyorsa ya da anlattığı bir şeyi tekrardan, yeni, hiç anlatmamış gibi anlatıyorsa, davranışlarında değişiklikler başladıysa örneğin; eve dönerken yolunu kaybetmeye başladıysa bu gibi durumlarda derhal hekime götürülmesi gerekiyor" dedi.

Sessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor
Başlık ResmiSessiz ilerleyen hastalık! Dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600 bin vaka var! Herkes sebebi yaşlılık sanıyor

“KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİ BİR RİSK”

Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: Kognoskopi çok önemli, bilişsel fonksiyonların zaman zaman kontrol edilmesi bir nevi bilişsel check up gibi. Özellikle 60-70 yaşını geçmiş insanların senede bir defa kognoskopi yaptırarak bilişsel durumlarını netleştirmeleri lazım. Unutkanlık ciddiye alınması gereken bir tablo. En önemli risk yaştır, yaş ilerledikçe Alzheimer riski yükseliyor. Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği yine bir risk oluşturabiliyor. Kişini risk faktörlerini mümkün mertebe ortadan kaldırması çok önemli.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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