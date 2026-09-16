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Nev’in sağlık durumunda olumlu gelişme! Menajeri açıkladı

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Nev’in sağlık durumunda olumlu gelişme! Menajeri açıkladı

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla 2000’li yılların başında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nevzat Doğansoy’dan sevindiren haber geldi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki şarkıcının sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandı.

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Ünlü sanatçı Nev sevenlerini korkutmuştu. Daha önce sanatçının bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edildiği açıklanmıştı. Tetkikler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilen Nev, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

3 EYLÜL’DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır.”

BAKMADAN GEÇME
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Başlık ResmiNev’in sağlık durumunda olumlu gelişme! Menajeri açıkladı

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi menajeri İlker Ercan duyurdu.

Ercan, sanatçının solunum cihazından ayrıldığını belirterek, “Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Nev'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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