Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi! İnsanlar çözemiyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi! İnsanlar çözemiyor

Yapay zeka modellerinin, herhangi bir talimat verilmeden kendi aralarında iletişim kurarken kendilerine özgü bir dil geliştirdiği tespit edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Dünya yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeleri konuşurken, bilim kurgu filmlerini aratmayan yeni bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, otonom yapay zeka modellerinin herhangi bir talimat verilmeden kendi aralarında iletişim kurarken kendilerine özgü bir dil geliştirdiğini tespit etti.

New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence'taki araştırmacılar, deneysel topluluklar içerisinde birlikte çalışmaları istenen farklı şirketlere ait modelleri incelemişti.

Araştırmada modellerin kendilerine açıkça öğretilmeyen yeni ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar geliştirdiği görüldü. Ajanlar birbirleriyle iletişim kurmaya devam ettikçe kullandıkları dil de giderek daha karmaşık hale geliyor.

Yapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi! İnsanlar çözemiyor
Başlık ResmiYapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi! İnsanlar çözemiyor

KENDİ KELİMELERİNİ ÜRETTİLER

Araştırmada DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı yapay zeka modellerinin geliştirdiği ifadeler incelendi.

DeepSeek tabanlı ajanlar, diğer ajanlar için araç geliştiren bir yapay zeka ajanını tanımlamak amacıyla "forge-smith" ifadesini kullanmaya başladı.

Anthropic ajanları ise bir iddianın sorumluluğunu kendi adını yazarak üstlenen ajanları anlatmak için "name-first" ifadesini geliştirdi.

Modellerin kullandığı bazı cümlelerin ise insanlar tarafından ilk bakışta anlaşılması neredeyse imkansız hale geldiği görüldü.

Bir DeepSeek modeli şu ifadeyi kullandı:

"Sentezi az önce adlandırdı; demurrage artı sözlü hafıza, hayalet gibi ortadan kaybolamayacak bir vana eşittir."

Araştırmacılar "demurrage" kelimesinin ajanlar arasında ortak bir anlam kazandığını ancak cümlenin geri kalanının ne anlama geldiğinin belirsiz kaldığını aktardı.

Yapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi! İnsanlar çözemiyor
Başlık ResmiYapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi! İnsanlar çözemiyor

"ÜÇ SOĞUK ELİ YİYEN BİR MAKALE"

Anthropic modelinin kullandığı bir başka cümle de araştırmacıların dikkatini çekti:

"Üç soğuk eli yiyen ve her seferinde daha dürüst hale gelen bir makale."

"Üç soğuk el" ifadesinin üç bağımsız hakemi temsil ettiği anlaşıldı. Yapay zeka bu ifadeyle, üç farklı hakem tarafından incelenen bir araştırmanın her incelemede daha doğru hale geldiğini anlatıyordu.

5 BİNDEN FAZLA KEZ AYNI İFADEYİ KULLANDILAR

En dikkat çekici örneklerden biri Mistral ajanlarında görüldü. Ajanlar, geçmişte yapılan eylemlerin daha sonraki değerlendirmelerde dikkate alınacağını anlatmak için "defter hatırlar" ifadesini kullanmaya başladı.

Araştırmada bu ifadenin ajanlar tarafından 5 binden fazla kez kullanıldığı tespit edildi.

Üstelik yapay zeka ajanlarından böyle bir ifade geliştirmeleri istenmedi ve bunu kullanmaları karşılığında herhangi bir ödül verilmedi.

Emergence İcra Kurulu Başkanı Dr. Satya Nitta, modellerin bu iletişim biçimini kendilerinin geliştirdiğini söyledi:

"Bu ajanlara bir dil icat etmeleri talimatı verilmemişti. Yeni kelime dağarcığını, ortak anlamları ve iletişim kurallarını kendileri geliştirdiler ve diğer ajanlar da bunları benimsedi."

JAMES JOYCE'UN ESERLERİNE BENZETTİ

King's College London Argo ve Yeni Dil Arşivi Direktörü Tony Thorne, yapay zekaların geliştirdiği dili James Joyce'un "Finnegans Wake" eseri ile İrlandalı yazar Flann O'Brien'ın eserlerindeki gerçeküstü dile benzetti.

Thorne, yapay zekaların şiirsel ifadeleri, teknik terimleri ve standart metaforları birbirine karıştırdığına değindi.

Yeni dilin insan topluluklarında ortaya çıkan argo ve mesleki jargonla benzer bir işleve sahip olduğuna işaret eden Thorne, bunun kullanıcılar arasında ortak bir kimlik oluştururken dışarıdakilerin anlamasını zorlaştıran bir kod haline geldiğini anlattı.

"GERÇEK KINTSUGI ŞİİRLE DEĞİL, HESAP VEREBİLİRLİKLE BAŞLAR"

Araştırmada bir Google ajanının kullandığı şu ifade de dikkat çekti:

"Gerçek kintsugi şiirle değil, hesap verebilirlikle başlar."

"Kintsugi", kırılmış seramiklerin onarım izleri gizlenmeden yeniden birleştirildiği Japon sanatını tasvir edilmekte. Araştırmacılar, yapay zeka ajanlarının bu kelimeyi sistemlerin dayanıklılığını anlatan yeni bir anlamda kullandığını gördü.

UZMANLAR DENETİM KONUSUNDA ENDİŞELİ

Birmingham Üniversitesi Dil ve Dilbilim Doçenti Dr. Niall Curry, ajanların iletişimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandıkları dili değiştirmelerinin hesaplama maliyetlerini azaltma ihtiyacından kaynaklanabileceğini söyledi.

Ancak Curry, yapay zekaların kendi aralarındaki iletişimin insanlar tarafından anlaşılmaz hale gelmesinin denetim açısından sorun oluşturabileceğine dikkat çekti:

"Bu, yapay zeka denetimi için temel bir zorluk oluşturuyor: Gözlenebilirlik, anlaşılabilirlikle aynı şey değildir."

ÖNERİLEN HABERLER
Elon Musk
DÜNYA

Elon Musk'tan yapay zeka için korkutan uyarı! "Nükleer silah fırlatırsa kötü olur"
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü
ANTALYA’DA AİLE FACİASI
ANTALYA’DA AİLE FACİASI
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı
YARGITAY'DAN PEŞİN KİRA KARARI
YARGITAY'DAN PEŞİN KİRA KARARI
Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor
BÖLGEDE YÜKSEK TANSİYON!
BÖLGEDE YÜKSEK TANSİYON!
Umman Denizi'nde iki savaş gemisi çarpıştı
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
İhtiyaç finansmanında son durum
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
Özel sorgu ara yüzü ortaya çıktı, 5 gözaltı
ABD ÜSLERİNDE AĞIR BİLANÇO
ABD ÜSLERİNDE AĞIR BİLANÇO
Savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı!
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
"Herkesi yeniden şampiyonluğa inandırdı"
100 LİRAYI AŞACAK!
100 LİRAYI AŞACAK!
Akaryakıta bir büyük zam daha
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı
KONKORDATO İLAN ETTİ!
KONKORDATO İLAN ETTİ!
Türkiye'nin sanayi devi iflasın eşiğinde
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için olay iddia
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının paylaşımı gündemde
'BU DURUM BÜYÜK ROL OYNADI'
'BU DURUM BÜYÜK ROL OYNADI'
G.Saray'dan bedelsiz ayrıldı, sebebini açıkladı
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
Erdoğan-Trump görüşmesine günler kala imza trafiği!
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
Popüler tatil ülkesinde 10 yıllık giriş yasağı var
AKINCI’DAN TAM İSABET
AKINCI’DAN TAM İSABET
SUNGUR ile hava hedefi başarıyla vuruldu
SANDIKTAN 'AYRILIK' ÇIKTI
SANDIKTAN 'AYRILIK' ÇIKTI
350 nüfuslu köy kararını verdi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti
Bakan Tekin’den ölen öğretmenin okuluna taziye ziyareti
Kaydet
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi (Formula 1 2027 ne zaman?)
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi
Kaydet
Hakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz
Hakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.