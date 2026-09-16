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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi (Formula 1 2027 ne zaman?)

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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi (Formula 1 2027 ne zaman?)

Formula 1, 2027 sezonunun resmi yarış takvimini açıkladı. Yayımlanan takvime göre, Türkiye Grand Prix’si, ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirecek.

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Formula 1'de 2027 takvimi resmi olarak açıklandı. Türkiye'deki yarış tarihi de belli oldu. İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Formula 1'in 2027 sezonunda toplam 24 Grand Prix düzenlenecek. Sezon 14 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Formula 1de Türkiye Grand Prixsinin tarihi (Formula 1 2027 ne zaman?)
Başlık ResmiFormula 1de Türkiye Grand Prixsinin tarihi (Formula 1 2027 ne zaman?)

F1 Türkiye tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği de aktarıldı.

Formula 1de Türkiye Grand Prixsinin tarihi (Formula 1 2027 ne zaman?)
Başlık ResmiFormula 1de Türkiye Grand Prixsinin tarihi (Formula 1 2027 ne zaman?)

FORMULA 1 TÜRKİYE TAKVİMİ

Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışın ana organizasyonu 3 Ekim Pazar günü yapılacak. Türkiye, Formula 1 takvimine 2021'den sonra yeniden dönmüş olacak.

İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı son olarak 2021 yılında yaşandı. Böylece 2027'deki yarış, Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünden yaklaşık altı yıl sonra gerçekleştirilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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