Konkordato ilan etti! Türkiye'nin sanayi devi iflasın eşiğinde

Kayseri’de fırın, ankastre ocak ve ısıtıcı gibi dayanıklı ev aletleri üreten İtimat Makine Sanayi konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

Türkiye'de konkordato ilan eden şirketler kervanına bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de faaliyet gösteren ve fırın, ankastre ocak ve ısıtıcılar gibi dayanıklı ev aletleri üreten İtimat Makine Sanayi konkordato başvurusu yaptı.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusu üzerine konkordato sürecine ilişkin kararını verdi. Mahkeme, İtimat Makine Sanayi hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti uygulanmasına hükmetti.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Mahkeme kararı kapsamında şirketin konkordato sürecini yürütmek üzere 3 kişilik komiser heyeti oluşturuldu. Bu kapsamda muhasebe öğretim üyesi Ahmet Tanç, hukukçu Serkan Akdeniz ve bağımsız denetçi öğretim üyesi Zeki Doğan konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

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ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında şirketten alacağı bulunanlara da çağrı yapıldı. Alacaklıların, 7 gün içerisinde mahkeme dosyasına dilekçe sunarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını, varsa delilleriyle birlikte ortaya koyabilecekleri bildirildi.

Alacaklılar, bu süre içerisinde yapacakları başvuruyla konkordato talebinin reddedilmesini mahkemeden isteyebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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