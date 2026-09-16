TOKİ kiralık konut projesi şartları ve İstanbul'da konutların tahsis edileceği ilçeler, 14 Eylül'de başlayan başvurularla birlikte gündeme geldi. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceği projede başvurular ücretsiz olarak e-Devlet üzerinden alınırken gelir, ikamet ve mülkiyet şartları uygulanıyor. Konut tipine göre değişen kira bedelleri ise 10 bin TL'den başlıyor.

İstanbul'da yüksek kira maliyetlerine karşı yeni bir model olarak uygulamaya alınan kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen projede hak sahipleri belirli kategoriler ve kontenjanlar doğrultusunda belirlenecek, konutlar üç yıllığına kiralanacak. Başvurular 25 Eylül'e kadar devam ederken ilk konutların ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELER?

TOKİ kiralık konut projesine başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak gerekiyor. Başvuru sahibinin aylık hane gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması ve İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibarıyla en az bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olması şartlar arasında bulunuyor. Ayrıca başvuru sahibinin tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, son 5 yıl içerisinde konut alım-satımı yapmamış olması, TOKİ ile daha önce sözleşme imzalamamış olması ve mevcut projelerde aktif hak sahipliğinin bulunmaması gerekiyor. Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabiliyor.

TOKİ kiralık konut projesi şartları neler, nerede yapılacak?

Projede başvurular aile yapısına göre kategorilere ayrılıyor. 18-30 yaş arasındaki genç evli aileler 1+1 ve 2+1 konutlara; 18 yaş altı en az iki çocuğu bulunan aileler 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlara başvurabilecek. Diğer aileler için 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri bulunurken bu kategoride 65 yaş üzerindeki vatandaşlarda evlilik şartı aranmıyor. Başvuru koşullarını sağlayan hak sahiplerine konutlar en fazla üç yıl süreyle tahsis edilecek. Kontenjana göre yeterli konut tipi bulunmaması halinde ise hak sahibine en yakın konut tipinin tahsis edilebileceği belirtildi.

TOKİ kiralık konut projesi şartları neler, nerede yapılacak?

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ kiralık konut projesinin ilk etabında İstanbul'un 12 ilçesinde toplam 1.071 konut kiraya verilecek. Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla ve Kartal; Avrupa Yakası'nda ise Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy proje kapsamında yer alıyor. Anadolu Yakası'nda toplam 621, Avrupa Yakası'nda ise 450 konutun tahsis edilmesi planlanıyor.

TOKİ kiralık konut projesi şartları neler, nerede yapılacak?

İlçeler başvuru sürecinde dört gruba ayrıldı. Birinci grupta Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar; ikinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal; üçüncü grupta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören; dördüncü grupta ise Arnavutköy bulunuyor.

Kira bedelleri konut büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. Başlangıç fiyatları 1+1 konutlarda 10 bin TL, 2+1 konutlarda 12 bin TL, 3+1 konutlarda 15 bin TL ve 4+1 konutlarda 18 bin TL olarak belirlendi.

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