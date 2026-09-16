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Ekonomi

Japonya bankasından bir ilk! 31 yıl sonra en yüksek seviye

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Japonya bankasından bir ilk! 31 yıl sonra en yüksek seviye

Japonya'da enflasyon ve büyümenin beklentileri aşması, BoJ'un faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Bankanın 18 Eylül'deki toplantısında yapacağı muhtemel artışla politika faizinin 31 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.

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ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı enflasyonist baskılar Japonya ekonomisini de etkiliyor.

Ülkede enflasyonun hızlanmasının yanı sıra büyümenin de beklentilerin üzerinde gelmesiyle BoJ'un sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentiler güçlendi.

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ENERJİ MALİYETLERİ POLİTİKA FAİZİNİ 31 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKARABİLİR

Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 1,9 ile Aralık 2025'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile öncü tahminlerin üzerinde büyüdü.

BoJ'un, artan enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve yenin değer kaybetmesinin oluşturduğu baskıyla 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırarak 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.

BoJ en son haziran ayındaki toplantısında politika faizini artırmıştı.

Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ekonomik büyümeyi destekleme gündemini sürdürmesiyle birlikte BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, Takaiçi'nin yakın çevresinden önemli ölçüde baskı görebileceği tahmin ediliyor.

Japonya bankasından bir ilk! 31 yıl sonra en yüksek seviye
Başlık ResmiJaponya bankasından bir ilk! 31 yıl sonra en yüksek seviye

TOPLANTIDA KARARDAN ZİYADE MESAJLAR ÖNE ÇIKACAK

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, yaptığı açıklamada, BoJ'un muhtemelen 10 aydan kısa bir arayla üçüncü bir faiz artırımına gideceğini belirterek, cuma günü karardan ziyade, ileriye dönük mesajların önem taşıdığını ifade etti.

BoJ üyeleri arasında artırımların temposunun verilere bağlı kalacağına ilişkin bir mutabakat olduğunu söyleyen Kaymaz, verilere bakıldığında enflasyonun ön planda olduğunu dile getirdi.

Kaymaz, çekirdek enflasyonun art arda ikinci ay hızlandığını yüzde 1,8'e yükseldiğini vurguladı.

İkinci yarıda çekirdek enflasyonun yüzde 2,5'i aşabileceği tahminlerinin dikkati çektiğini belirten Kaymaz, nominal ücretlerin yıllık yüzde 4,7 arttığını kaydetti.

Reel ücretlerde de yüzde 2,4 gibi son derece belirgin bir yükseliş olduğunu ifade eden Kaymaz, "Buna karşın büyüme değişkeni parlak sayılmaz. Kamu harcamaları lokomotif konumunda. Özel sektör sermaye harcamaları ve özel tüketim canlı değil." dedi.

Japonya bankasından bir ilk! 31 yıl sonra en yüksek seviye
Başlık ResmiJaponya bankasından bir ilk! 31 yıl sonra en yüksek seviye

Kaymaz, ekonomistlerin büyük bir çoğunluğunun Ocak 2027'ye kadar bir artış daha gördüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada görece hızlı faiz artışlarının Japon sermayesini ülkeye çekebileceğine dikkati çekmek isterim. Genel olarak da BoJ Başkanı Kazuo Ueda'dan cuma günü ekim ya da aralık için art arda adım iması beklemiyorum. Böyle bir taahhüt yen ve tahvil oynaklığını büyütür. O bakımdan temkinli bir Ueda bekliyorum."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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