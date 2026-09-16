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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 kişi oldu!

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Ücretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 kişi oldu!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563 oldu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda hazirana göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2025'te 16 milyon 114 bin 128 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda yüzde 1,7 artışla 16 milyon 393 bin 563 kişiye yükseldi.

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Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 kişi oldu!
Başlık ResmiÜcretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 kişi oldu!

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda hazirana göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzdesel olarak değişim göstermedi, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,1 yükseldi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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