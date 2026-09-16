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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi açıklandı! Fiyatların en fazla arttığı bölge belli oldu

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Konut Fiyat Endeksi açıklandı! Fiyatların en fazla arttığı bölge belli oldu

Konut fiyatlarında en yüksek yıllık artış yüzde 27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde görüldü. Yeni kiracı kira endeksinde ise ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 34,5 ile İstanbul’da, en düşük artış yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 236,8 seviyesinde gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,5 azaldı.

KFE ağustosta aylık bazda İstanbul'da yüzde 1,9, Ankara’da yüzde 1,5 ve İzmir’de yüzde 2,7 artış gösterdi.

Endeks değerleri ağustosta yıllık bazda İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 24,8 ve İzmir’de yüzde 23,3 arttı.

AĞUSTOS AYINDA EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ BİNGÖL'DE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ağustos ayında en yüksek yıllık artış yüzde 27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Konut Fiyat Endeksi açıklandı! Fiyatların en fazla arttığı bölge belli oldu
Başlık ResmiKonut Fiyat Endeksi açıklandı! Fiyatların en fazla arttığı bölge belli oldu

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 yükselirken reel olarak yüzde 3,9 azaldı.

YKKE, ağustosta İstanbul'da yüzde 4,9, Ankara’da yüzde 2,6 ve İzmir’de yüzde 5,4 artış kaydetti.

YILLIK YENİ KİRACI ENDEKSİ DEĞİŞİMLERİ İNCELENDİĞİNDE, AĞUSTOSTA EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ İSTANBUL'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 34,5, Ankara'da yüzde 28,3 ve İzmir’de yüzde 25,5 artış kaydetti. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, ağustosta en yüksek yıllık artış yüzde 34,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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