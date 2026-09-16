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Dünya

Tam 50 yıl saklamış! Temizlik sırasında bulduğu kutudan servet çıktı

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Tam 50 yıl saklamış! Temizlik sırasında bulduğu kutudan servet çıktı

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde vefat eden eşinden kalan evi temizleyen bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda yarım asırdır saklanan çok sayıda altın sikke buldu. Tesadüfen ortaya çıkan bu yatırım açık artırmada 113 bin sterlinden (yaklaşık 7 milyon TL) fazla değere satıldı.

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Penzance yakınlarında yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir kadın eşinden kalan eşyaları ayıklarken son derece ağır olan teneke bir bisküvi kutusuna rastladı. İnceleme için çağrılan müzayedeci David Lay ile birlikte açılan kutunun içinden, 1975 yılından kalma orijinal ambalajlarında saklanmış 41 adet Güney Afrika Krugerrand'ı ve 21 adet İngiliz sovereign altını çıktı.

50 YIL BOYUNCA SAKLANMIŞ

Merhum eşinin 1970'lerin ortalarında, yüksek enflasyon döneminde altına yatırım yaptığı ortaya çıktı. Ancak adamın yaptığı yatırımı eşine dahi söylemediği anlaşıldı. Altın ve sikkeleri güvenli bir şekilde saklamak için teneke bir kutuya koyan adam, bu sırrı yaklaşık 50 yıl boyunca sakladı.

Tam 50 yıl saklamış! Temizlik sırasında bulduğu kutudan servet çıktı
Başlık ResmiTam 50 yıl saklamış! Temizlik sırasında bulduğu kutudan servet çıktı

Keşfedilen koleksiyon, çıkarıldığı müzayedede koleksiyoncuların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Açık artırma sonucunda Krugerrand sikkeleri 100 bin sterline, İngiliz altınları ise 13 bin sterline (toplam yaklaşık 7 milyon TL) satıldı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"

Zamanında gizlice yapılan bu hamle, yarım asır sonra aileye dev bir servet kazandırırken müzayede yetkilileri durumu "olağanüstü bir finansal başarı" olarak nitelendirdi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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