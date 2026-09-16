İsmail Kartal'dan sürpriz Eyüpspor hamlesi: İlk defa bu 11'i deneyecek

Beşiktaş yenilgisi sonrası Gaziantep'te bir puana razı olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Milli araya moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Son 2 maçta 5 puan kaybeden İsmail Kartal'ın, Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'ini değiştireceği öğrenildi.

KEREM KULÜBEYE, NENE SAHAYA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 65 yaşındaki teknik adamın, Gaziantep FK müsabakasında beklenen katkıyı alamadığı Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 10 maçta 2 asist yaptı.

Kartal, orta sahadaki mevcut düzeni de değiştirecek. N'Golo Kante - Matteo Guendouzi- İsmail Yüksek üçlüsüyle devam etmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Dorgeles Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.

İsitifadan vazgeçen İsmail Kartal, ilk maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

ÇİFT FORVET KARARI

İsmail Kartal'ın üzerinde durduğu dikkat çekici diğer seçenek ise çift forvetli sistem. Sarı-lacivertli takımın hocası, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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