İsmail Kartal'dan sürpriz Eyüpspor hamlesi: İlk defa bu 11'i deneyecek
Beşiktaş yenilgisi sonrası Gaziantep'te bir puana razı olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Milli araya moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Son 2 maçta 5 puan kaybeden İsmail Kartal'ın, Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'ini değiştireceği öğrenildi.
KEREM KULÜBEYE, NENE SAHAYA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 65 yaşındaki teknik adamın, Gaziantep FK müsabakasında beklenen katkıyı alamadığı Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor.
Kartal, orta sahadaki mevcut düzeni de değiştirecek. N'Golo Kante - Matteo Guendouzi- İsmail Yüksek üçlüsüyle devam etmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Dorgeles Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
ÇİFT FORVET KARARI
İsmail Kartal'ın üzerinde durduğu dikkat çekici diğer seçenek ise çift forvetli sistem. Sarı-lacivertli takımın hocası, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planlıyor.