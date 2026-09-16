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Dışarıdan yemek söyleyen 20 fabrika işçisi zehirlendi

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Dışarıdan yemek söyleyen 20 fabrika işçisi zehirlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dışarıdan fabrikaya yemek söyleyen 20 işçi zehirlendi. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde faaliyet yapan fabrikada çalışan 20 işçi, dışarıdan söyledikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyündeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada görev yapan 20 işçi, dışarıdan sipariş verdikleri tantunileri yedikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri sonrasında fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Dışarıdan yemek söyleyen 20 fabrika işçisi zehirlendi
Başlık ResmiDışarıdan yemek söyleyen 20 fabrika işçisi zehirlendi

Konuyla alakalı soruşturma açıldı.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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