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Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti

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Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cansız bedeni gölde bulunan matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan’ın görevli olduğu Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu’nu ziyaret etti. Algınkaplan’ın mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyen Tekin, derin üzüntü duyduğunu belirtti.

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Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki İlhan Algınkaplan, eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini söylemiş, babasına ait otomobille İznik Gölü kıyısına gelmişti.

Algınkaplan'dan haber alınamaması üzerine yakınları, ihbarda bulunmuş ve arama çalışması başlatılmıştı. Polis dalgıç ekipleri de İznik Gölü'nde arama yapmış, dalgıçlar, sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenini bulmuştu.

Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti
Başlık ResmiBakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti

BAKAN TEKİN’DEN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova’daki programları öncesinde Abdülhamid Han Ortaokulunu ziyaret etti. Matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Tekin, mesai arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti
Başlık ResmiBakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti

“BU BAŞARI SİZLERİN”

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerin sorularını cevaplandıran Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılı için tavsiyelerde bulundu. Öğretmenler Odası Buluşması’nda yeni eğitim öğretim yılını da değerlendiren Tekin, 90’dan fazla ülkenin katıldığı PISA araştırmasında Türkiye’nin elde ettiği başarıya ilişkin çok güzel cümleler duyduklarını söyledi.

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Tekin, "Bu cümleleri sizler hak ediyorsunuz. Bu başarı sizlerin, bizlerin, hepimizin başarısı. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti
Başlık ResmiBakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti

NELER OLMUŞTU?

Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan İlhan Algınkaplan (43), eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini söyledi.

Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti
Başlık ResmiBakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti

Babasına ait otomobille İznik Gölü kıyısına gelen Algınkaplan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Algınkaplan'ın kullandığı otomobilin İznik Gölü Orhangazi sahilinde bulunması üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

Bakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti
Başlık ResmiBakan Tekin’den cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan’ın okuluna taziye ziyareti

"DENİZE GİRMİŞ YANİ GÖRÜNEN O"

Sadettin Algınkaplan, saat 11.00'den beri oğlundan haber alamadıklarını belirterek, "Sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Yedek anahtar vardı. Evine gittik, evde de yok. En son İznik Gölü civarında olduğunu öğrendik. Biz de onun üzerine arabaya atladık, geldik. Otomobili görünce jandarmayı aradık, jandarma geldi. Az ilerde eşyalarını buldular. Telefonu, arabanın anahtarı oradaydı. Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan denize girmiş yani görünen o. Yalnız mı geldi? Yanında başkası var mıydı? Onu bilmiyoruz yani. Çünkü bir daha haber alamadık." diye konuştu.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri termal dron ile havadan, polis dalgıç ekipleri de İznik Gölü'nde arama yaptı. Polis dalgıç ekipleri, sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenini buldu. Öğretmeninin cenazesi, memleketi Yalova'da köy mezarlığına defnedildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yalova
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