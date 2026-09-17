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Spor

Dev kulüp darmadağın: Taraftarı önünde tarihi geri dönüşe engel olamadı

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Dev kulüp darmadağın: Taraftarı önünde tarihi geri dönüşe engel olamadı
Başlık ResmiDev kulüp darmadağın: Taraftarı önünde tarihi geri dönüşe engel olamadı

Premier Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 4 puan kaybeden Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3'üncü turunda 2 farklı öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Konuk ettiği Brighton'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Manchester ekibi, 50 yıl sonra ilk defa Old Trafford'da 2 farkla önde olduğu bir müsabakayı kaybetti.

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İngiltere Lig Kupası 3'üncü turunda Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, Old Trafford'da Brighton'ı ağırladı. Sahadan mutlu ayrılan taraf, 3-2'lik skorla konuk takım oldu.

Manchester United, İngiltere Lig Kupası'na veda etti.
Başlık ResmiManchester United, İngiltere Lig Kupası'na veda etti.

2-0'DAN 3-2 KAYBETTİLER

Manchester United, 8'inci dakikada Shea Lacey ve 10'uncu dakikada Mason Mount ile 2-0'ı yakaladı. Brighton; 45+1'de Charalampos Kostoulas, 65'te Pascal Gross ve 70'te Maxim De Cuyper ile bulduğu gollerle turu geçen taraf oldu.

Michael Carrick
Başlık ResmiMichael Carrick

50 YIL SONRA BİR İLK

İngiltere Premier Lig'de 4 maçta 4 puan kaybeden, Lig Kupası'na da erkenden havlu atarak kötü gidişatı sürdüren Manchester United, 50 yıl sonra ilk defa Old Trafford'da 2 farkla önde olduğu bir maçı kaybetmiş oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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