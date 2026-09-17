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Dünya

Rusya'nın canını sıkacak gelişme: ABD askeri üssü için düğmeye basıldı

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Rusya'nın canını sıkacak gelişme: ABD askeri üssü için düğmeye basıldı
Başlık ResmiRusyanın canını sıkacak gelişme: ABD üssü için düğmeye basıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’da kalıcı ABD askeri üssü kurulması için görüşmelerde "önemli ilerleme" sağlandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO’nun doğu kanadındaki güvenliğini güçlendirmek isteyen Varşova’nın uzun süredir talep ettiği Amerikan askeri varlığında süreç, Washington’ın da olumlu yaklaşımıyla yeni bir aşamaya taşındı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

ABD Başkanı "Polonya’da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, üssün yeri çok yakında açıklanacak" ifadelerini kaydetti.

Trump’ın açıklaması, Varşova’nın uzun süredir talep ettiği kalıcı Amerikan askeri varlığında sürecin yeni bir aşamaya taşındığını gösterdi.

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Polonya, ABD askerlerinin ülkedeki varlığının kalıcı hale getirilmesi için aylardır Washington’la temas yürütüyor. Varşova yönetimi haziran ayında kalıcı bir ABD üssü kurulması için gerekli hazırlıkların başlatılmasına karar verirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Polonya’nın teklifine olumlu cevap vermişti.

Rusyanın canını sıkacak gelişme: ABD üssü için düğmeye basıldı
Başlık ResmiRusyanın canını sıkacak gelişme: ABD üssü için düğmeye basıldı

POLONYA NEDEN KALICI ABD ÜSSÜ İSTİYOR?

Varşova, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında NATO’nun doğu kanadındaki güvenlik mimarisinde ABD varlığını önemli bir unsur olarak görüyor. Polonya yönetimi, kalıcı Amerikan askeri varlığının ülkenin güvenlik kapasitesini güçlendireceğini savunuyor.

Rusyanın canını sıkacak gelişme: ABD üssü için düğmeye basıldı
Başlık ResmiRusyanın canını sıkacak gelişme: ABD üssü için düğmeye basıldı

Bu kapsamda Polonya, yalnızca askerlerin konuşlandırılmasını değil, üs için gerekli lojistik, altyapı ve barınma koşullarının da hazırlanmasını gündemine aldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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