Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!
Başlık ResmiGüneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Hanzade Atahanlı karakteri dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Atahanlı ailesinin kızı olarak hikayede önemli bir konumda bulunan Hanzade'yi oyuncu Hilal Anay canlandırıyor. İlk bölümün yayınlanması ile beraber ''Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları ise gündemde.

Kaydet
a- | +A

Güçlü bir aile ortamında yetişen ve istediğini elde etmeye alışmış bir karakter olarak tanıtılan Hanzade'nin hikayedeki gelişimi merak edilirken, karakteri canlandıran Hilal Anay'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri de araştırılıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANZADE KİMDİR?

Hanzade Atahanlı, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Atahanlı ailesinin kızı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ceyhun'un kardeşi olan Hanzade, varlıklı ve güçlü bir aile içerisinde büyümüş olması nedeniyle kendine güvenen bir karakter olarak ekranlara geliyor.

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!
Başlık ResmiGüneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!

HİLAL ANAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 yaşında olan Hilal Anay, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu, kamera önü çalışmalarının yanı sıra müzik alanında da eğitim aldı.

Anay, oyunculuk kariyerini geliştirmek amacıyla Tarık Tunay'dan kamera önü eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Göksu Sanat Evi'nde piyano ve şan eğitimi gördü. Oyuncunun kamera karşısındaki ilk projelerinden biri ise 2019 yılında yer aldığı Marid isimli film oldu.

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!
Başlık ResmiGüneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!

Anay'ın rol aldığı yapımlar:

Güneşin Doğduğu Yer - Hanzade Atahanlı
Esaret - Dizi
Teşkilat - Dizi
Yemin - Dizi
Şahsi Meselemiz - Film
Komutan - Film
Geçerken Uğradım - Film
Marid - Film

İLGİLİ HABERLER
Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, hangi şehirde? Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri
HABERLER
Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, hangi şehirde? Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri
Burak Özçivit
HABERLER
Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı! Oyuncu kadrosunda kimler var?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
'Bosna Kasabı' görselli çorap için flaş gelişme
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
"ONA GÜVENİN, DAMGA VURACAK"
Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi!
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
El ele verdiler, Amerika'ya ürün sattılar
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İstanbul'da dev organizasyon: Statlar açıklandı
DÜĞÜN MASRAFINA İBB ZAMMI
DÜĞÜN MASRAFINA İBB ZAMMI
Sosyal tesislerde fiyatlar yüzde 31’e kadar çıktı
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
Yeni teknik direktörün maliyeti açıklandı
KESİK BAŞ CİNAYETİ
KESİK BAŞ CİNAYETİ
10 yıl sonra açıldı, öz oğlu tutuklandı!
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
Bakanlıktan Galatasaray açıklaması geldi
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
'Rusya Kahramanı'na dronlu saldırı! Hayatını kaybetti
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
MİLYONLARCA LİRA...
MİLYONLARCA LİRA...
Ağlayan kadını fark eden polisler çete çökertti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Frankfurt Havalimanı'nda ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor
Frankfurt Havalimanı'nda ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor
Kaydet
Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecinde olumsuz durum yok
Kaydet
ABD'de şiddetli deprem! Alaska 6,5 ile sallandı, işte veriler
ABD'de deprem! 6,5 ile sallandılar
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.