Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Hanzade Atahanlı karakteri dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Atahanlı ailesinin kızı olarak hikayede önemli bir konumda bulunan Hanzade'yi oyuncu Hilal Anay canlandırıyor. İlk bölümün yayınlanması ile beraber ''Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları ise gündemde.
Güçlü bir aile ortamında yetişen ve istediğini elde etmeye alışmış bir karakter olarak tanıtılan Hanzade'nin hikayedeki gelişimi merak edilirken, karakteri canlandıran Hilal Anay'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri de araştırılıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANZADE KİMDİR?
Hanzade Atahanlı, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Atahanlı ailesinin kızı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ceyhun'un kardeşi olan Hanzade, varlıklı ve güçlü bir aile içerisinde büyümüş olması nedeniyle kendine güvenen bir karakter olarak ekranlara geliyor.
HİLAL ANAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
29 yaşında olan Hilal Anay, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu, kamera önü çalışmalarının yanı sıra müzik alanında da eğitim aldı.
Anay, oyunculuk kariyerini geliştirmek amacıyla Tarık Tunay'dan kamera önü eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Göksu Sanat Evi'nde piyano ve şan eğitimi gördü. Oyuncunun kamera karşısındaki ilk projelerinden biri ise 2019 yılında yer aldığı Marid isimli film oldu.
Anay'ın rol aldığı yapımlar:
Güneşin Doğduğu Yer - Hanzade Atahanlı
Esaret - Dizi
Teşkilat - Dizi
Yemin - Dizi
Şahsi Meselemiz - Film
Komutan - Film
Geçerken Uğradım - Film
Marid - Film