Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

"Alt kurullar çalışmaya başladı"... Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 85'in üzerinde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Başlık Resmi Alt kurullar çalışmaya başladı ... Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 85in üzerinde

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Türkiye sorunu çözerken başka ülkelerden üçüncü göz olarak medet ummadı. Alt kurullar çalışmaya başladı. Sürece yüzde 80-85 düzeyinde destek var" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan yeni açıklama geldi. Ala, sürecin başından bu yana öngörüldüğü şekilde ilerlediğini belirterek, "Olumsuz bir durum yok" mesajı verdi.

Ala, süreç kapsamında alt kurulların çalışmaya başladığını belirterek kamuoyundaki desteğin de yüzde 80-85 seviyesinde olduğunu ifade etti.

ÖCALAN KOMİSYONDA OLACAK

Ala’nın açıklaması, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sürece ilişkin önemli mesajlarının ardından geldi.

Öcalan'ın Terörsüz Türkiye sürecindeki rolüne değinen Uçum, "4 alt komisyon kuruldu. Öcalan'a Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev verilecek" demişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Öcalan mesajı: Komisyonda görev verilecek

Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine işaret ederek İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini açıklamıştı.

Bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu dile getiren Uçum, “Serbest bırakıldı gibi bir sonuç çıkarılmamalı. Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
'Bosna Kasabı' görselli çorap için flaş gelişme
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
"ONA GÜVENİN, DAMGA VURACAK"
Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi!
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
El ele verdiler, Amerika'ya ürün sattılar
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İstanbul'da dev organizasyon: Statlar açıklandı
DÜĞÜN MASRAFINA İBB ZAMMI
DÜĞÜN MASRAFINA İBB ZAMMI
Sosyal tesislerde fiyatlar yüzde 31’e kadar çıktı
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
Yeni teknik direktörün maliyeti açıklandı
KESİK BAŞ CİNAYETİ
KESİK BAŞ CİNAYETİ
10 yıl sonra açıldı, öz oğlu tutuklandı!
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
Bakanlıktan Galatasaray açıklaması geldi
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
'Rusya Kahramanı'na dronlu saldırı! Hayatını kaybetti
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
MİLYONLARCA LİRA...
MİLYONLARCA LİRA...
Ağlayan kadını fark eden polisler çete çökertti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Anay Hanzade karakterini canlandırıyor!
Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kaydet
Frankfurt Havalimanı'nda ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor
Frankfurt Havalimanı'nda ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor
Kaydet
ABD'de şiddetli deprem! Alaska 6,5 ile sallandı, işte veriler
ABD'de deprem! 6,5 ile sallandılar
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.