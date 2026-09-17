"Alt kurullar çalışmaya başladı"... Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 85'in üzerinde

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Türkiye sorunu çözerken başka ülkelerden üçüncü göz olarak medet ummadı. Alt kurullar çalışmaya başladı. Sürece yüzde 80-85 düzeyinde destek var" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan yeni açıklama geldi. Ala, sürecin başından bu yana öngörüldüğü şekilde ilerlediğini belirterek, "Olumsuz bir durum yok" mesajı verdi.

Ala, süreç kapsamında alt kurulların çalışmaya başladığını belirterek kamuoyundaki desteğin de yüzde 80-85 seviyesinde olduğunu ifade etti.

ÖCALAN KOMİSYONDA OLACAK

Ala’nın açıklaması, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sürece ilişkin önemli mesajlarının ardından geldi.

Öcalan'ın Terörsüz Türkiye sürecindeki rolüne değinen Uçum, "4 alt komisyon kuruldu. Öcalan'a Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev verilecek" demişti.

Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine işaret ederek İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini açıklamıştı.

Bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu dile getiren Uçum, “Serbest bırakıldı gibi bir sonuç çıkarılmamalı. Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ