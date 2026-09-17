Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri, Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümüyle ekrana gelmesiyle merak konusu oldu. Almanya'da başlayan ve Türkiye'ye uzanan hikayenin farklı atmosferleri ekrana taşınırken, dizinin setlerinin bulunduğu şehirler ve kullanılan mekanlar da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri, TİMSBİ Productions tarafından hazırlanan yapımın prodüksiyon sürecinin başlamasıyla farklı noktalarda gerçekleştirildi. Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin yönettiği dizide Kenan Kozan ile Leyla Breger'in hikayesi iki farklı dünyanın atmosferi üzerinden ilerliyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri Adana'da gerçekleştiriliyor. Dizide Kozan ailesinin yaşadığı çevre ve Çukurova atmosferi kullanılıyor.

Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, hangi şehirde? Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

Güneşin Doğduğu Yer'in başlıca çekim şehri Adana. Yapım şirketi TİMSBİ Productions, daha önce de uzun süre Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin arkasındaki ekipti. Yeni yapım için de Çukurova atmosferine dönüldü. Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle kamera karşısına geçerken dizinin Almanya'da başlayan hikayesi Adana'da devam edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz mekanlarından Yamanlar Konağı, yeni dizi için yenilenerek yeniden kullanılıyor.

Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, hangi şehirde? Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI

Burak Özçivit - Kenan Kozan

Beyza Gümülcine - Leyla Breger

Sibel Taşçıoğlu - Celadet Kozan

Görkem Sevindik - Ceyhun Atahanlı

Devrim Yakut - Devran Atahanlı

Hilal Anay - Hanzade Atahanlı

Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, hangi şehirde? Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KONUSU NE?

Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayan ve Adana'ya uzanan bir aşk, aile ve sırlar hikayesini anlatıyor. Adana'nın köklü ailelerinden Kozanların oğlu Kenan Kozan ile Almanya'da yaşayan Leyla Breger'in hikayesini anlatıyor.

Kenan ve Leyla'nın büyük bir aşkla başlayan ilişkisi zamanla evlilik ve çocuklarla yeni bir hayata dönüşüyor. Ancak beklenmedik gelişmeler çiftin ilişkisini ve aile düzenini sarsıyor. Yaşananların ardından Leyla'nın yolu Adana'ya, Kenan'ın ailesinin ve geçmişinin bulunduğu Kozanların dünyasına düşüyor. Leyla'nın Adana'ya gelişiyle birlikte yıllardır gizlenen aile sırları ortaya çıkmaya başlarken hikaye; aşk, ihanet, fedakarlık ve aile bağları etrafında şekilleniyor.