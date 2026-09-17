Özgür Foster'ın hayatı ve kariyeri, Muhtemel Aşk dizisinde Doktor Tamer karakterinin hikayeye dahil olmasıyla yeniden gündeme geldi. Dizinin 13. bölümünde Defne'nin hayatındaki yeni isimlerden biri olarak seyirci karşısına çıkan Tamer'in ardından Özgür Foster yaşı, nereli olduğu, eğitim hayatı ve daha önce rol aldığı projeler araştırılmaya başlandı.

Muhtemel Aşk Doktor Tamer karakteri, dizinin iki yıllık zaman atlamasının ardından başlayan yeni hikayede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Tamer'in Defne'nin doktoru olduğu ve onunla birlikte bir davete katıldığı görülürken, yayımlanan yeni bölüm tanıtımlarında da karakterin Defne'yle ilişkisinin devam ettiği görülüyor.

ÖZGÜR FOSTER KİMDİR?

Özgür Daniel Foster, 2 Temmuz 1997 tarihinde Marmaris'te doğdu. Lise yıllarında Marmaris Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde drama eğitimi aldı. Daha sonra Akademi 35.5'ta Temel Sahne Sanatları ve Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi'ni tamamladı. Foster'ın kamera önü kariyerindeki ilk dönem çalışmalarından biri, Leyla Yılmaz'ın yönettiği Bilmemek filmi oldu. Oyuncu sonraki yıllarda televizyon dizileri ve dijital platform projelerinde farklı karakterlerle seyirci karşısına çıktı.

Muhtemel Aşk’ın Doktor Tamer’i Özgür Foster kimdir, nereli? Oynadığı diziler ve kariyeri

Foster'ın kariyeri yalnızca dizi ve sinema projeleriyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, Charlie Chaplin'in hayatını konu alan Chaplin adlı tiyatro oyununda Charlie Chaplin'i canlandırdı. 2026'da ise MF Yapım imzalı, Altan Dönmez'in yönettiği Muhtemel Aşk kadrosuna katıldı.

ÖZGÜR FOSTER OYNADIĞI DİZİLER

Özgür Foster'ın televizyon kariyerinde farklı türlerde yapımlar bulunuyor. Oyuncu Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde John G. Bennett, Annemizi Saklarken dizisinde Barış, Kuş Uçuşunda Onur ve Tozluyakada Ege karakterlerini canlandırdı. Foster ayrıca gençlik dizisi Aşk 101'in kadrosunda da yer aldı.

Muhtemel Aşk’ın Doktor Tamer’i Özgür Foster kimdir, nereli? Oynadığı diziler ve kariyeri

Muhtemel Aşk / Tamer / 2026

Ömer / Engin / 2023

Tozluyaka / Ege / 2022

Kuş Uçuşu / Onur / 2022

Annemizi Saklarken / Barış / 2021-2022

Aşk 101 / Kerem / 2021

Ya İstiklal Ya Ölüm / John G. Bennett / 2020