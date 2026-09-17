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Sağlık

Kene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor

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Kene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor
Başlık ResmiKene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki emekli eczacı John Reagan, derisinden çıkardığı keneyi başlarda önemsemedi. Haftalar sonra baş ağrısı, ateş ve mide bulantısı gibi belirtiler yaşayan Reagan, kısa süre içinde konuşamaz ve hareket edemez hale geldi. Acı gerçek hastanede yapılan tetkiklerde ortaya çıkarken, talihsiz adam şimdi konuşma ve bilişsel yetilerini yeniden kazanabilmek için yoğun tedavi görüyor.

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New Hampshire eyaletinde yaşayan emekli eczacı John Reagan, geçtiğimiz mayıs ayında vücuduna tutunan keneyi fark ederek hızla çıkardı. Başlarda durumu önemsemeyen Reagan, haftalar sonra baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Kene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor
Başlık ResmiKene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor

KONUŞMA VE HAREKET YETİSİNİ KAYBETTİ

İlk muayenede sıvı takviyesi verilerek eve gönderilse de durumu kısa sürede kritik bir hal aldı. Kısa süre sonra konuşma ve hareket yetisini kaybeden talihsiz adam yeniden hastaneye kaldırıldı.

Kene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor
Başlık ResmiKene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor

SADECE 15 DAKİKA İÇİNDE BULAŞIYOR

Ailesinin kene şüphesi üzerine Boston'daki Massachusetts Genel Hastanesi'ne sevk edilen Reagan’ın, enfekte kenelerden sadece 15 dakika içinde bulaşabilen ve beyni etkileyen son derece nadir Powassan virüsüne yakalandığı tespit edildi.

YATAĞA BAĞIMLI KALDI

Hastanede beynindeki şişme nedeniyle solunum cihazına bağlanan ve beslenme tüpü takılan Reagan, bir aylık hayat mücadelesinin ardından yeniden bilincine kavuştu. Ancak talihsiz adam, uzun süre yatağa bağımlı kaldığı için pıhtı ve zatürre gibi ek komplikasyonlarla da savaşmak zorunda kaldı.

Kene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor
Başlık ResmiKene ısırığı hayatını altüst etti! 15 dakikada bulaşıyor, şimdi ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor

Temmuz ayından bu yana rehabilitasyon merkezinde yürüme, konuşma ve bilişsel yetilerini yeniden kazanabilmek için yoğun bir tedavi gören eczacının taburcu olması, son olarak ortaya çıkan omuz ve sırt ağrıları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: CNN International
Başlık ResmiKaynak: CNN International

Ailesi, iyileşme yolunda umut vaat eden gelişmeler yaşansa da tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının aylar alacağını belirtiyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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